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這家位於新竹市北區西大路398號的「周家肉圓」，離新竹城隍廟美食圈與大遠百百貨商圈都不遠，主打肉圓、肉粽、乾麵、花枝羹、魚羹，魚丸湯等等台灣小吃，「周家肉圓」就是一家很典型的家庭型小吃店，店外擺了兩張桌椅，老闆經常坐在外面，走進店內好像走進人家的家中，最內的店家招牌下有神明桌與電視機，從入門右牆懸掛的上巨幅菜單，店內餐點種類與價格一目瞭然! 當天點了一碗「肉圓」(NT$50/一碗2顆)與一碗「魚丸湯」(NT$50/一碗2顆)，合計NT$100。

首先品嚐的是店內招牌的「周家肉圓」(NT$50/一碗2顆)，肉圓個頭不大，内餡厚實，Q彈透明的外皮，裡面包的是紅糟豬絞瘦肉，咬起來很札實，紅紅的醬汁入口香濃微甜，最特別是最上方加滿了蒜泥，吃起來鹹辣交錯，口感很特別!

接著品嚐的是這碗「魚丸湯」(NT$50/一碗2顆)，碗不大裝了兩顆有豬肉餡的大魚丸，就顯得很飽滿，魚丸內餡也是豬肉餡，入口Q彈有咬勁，湯頭就是一般常喝到撒上芹菜末的熱湯。

喜歡吃傳統小吃的朋友，不妨來這家位於新竹市北區西大路398號的「周家肉圓」嚐鮮，店內談不上服務與裝潢，就是純粹肉圓好吃!

周家肉圓

營業地址 : 300新竹市北區西大路398號

營業時間：週一到週日 10:00 ~ 22:00

營業電話：(03) 523 - 5700



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