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(新竹美食)「周家肉圓」--- 獨門蒜泥新竹肉圓，淋上紅醬一口咬下Q彈有咬勁!

2024-10-02 10:40:00 SJKen 人氣：93
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窩客好文

SJKen

發表篇數：992篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

周家肉圓
phone03-5235700
place新竹市北區西大路398號
作者本次評價：
3.40
美味度
4.00
服務品質
2.00
裝潢氣氛
2.00
CP值
3.00
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 (本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

 

這家位於新竹市北區西大路398號的「周家肉圓」，離新竹城隍廟美食圈與大遠百百貨商圈都不遠，主打肉圓、肉粽、乾麵、花枝羹、魚羹，魚丸湯等等台灣小吃，「周家肉圓」就是一家很典型的家庭型小吃店，店外擺了兩張桌椅，老闆經常坐在外面，走進店內好像走進人家的家中，最內的店家招牌下有神明桌與電視機，從入門右牆懸掛的上巨幅菜單，店內餐點種類與價格一目瞭然! 當天點了一碗「肉圓」(NT$50/一碗2顆)與一碗「魚丸湯」(NT$50/一碗2顆)，合計NT$100。

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首先品嚐的是店內招牌的「周家肉圓」(NT$50/一碗2顆)，肉圓個頭不大，内餡厚實，Q彈透明的外皮，裡面包的是紅糟豬絞瘦肉，咬起來很札實，紅紅的醬汁入口香濃微甜，最特別是最上方加滿了蒜泥，吃起來鹹辣交錯，口感很特別! 

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接著品嚐的是這碗「魚丸湯」(NT$50/一碗2顆)，碗不大裝了兩顆有豬肉餡的大魚丸，就顯得很飽滿，魚丸內餡也是豬肉餡，入口Q彈有咬勁，湯頭就是一般常喝到撒上芹菜末的熱湯。

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喜歡吃傳統小吃的朋友，不妨來這家位於新竹市北區西大路398號的「周家肉圓」嚐鮮，店內談不上服務與裝潢，就是純粹肉圓好吃!

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周家肉圓
營業地址 : 300新竹市北區西大路398號
營業時間：週一到週日 10:00 ~ 22:00
營業電話：(03) 523 - 5700

(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

文章標籤
新竹美食 周家肉圓 魚丸湯
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