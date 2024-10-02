我很喜歡坐車移動的時候聽音樂，現在沒有戴耳機出門，總覺得哪裡怪怪的。

這次來開箱美國JLab推出的JLab Go POP+真無線藍牙耳機，不但外觀輕巧好看，內建的Type-C充電線與專屬APP客製設定，讓我省去找充電線充電的力氣，最重要的是千元有找，是我目前覺得CP值頗高的藍牙耳機。

來自美國的JLab，在美國是第三大耳機品牌，秉持以創新產品及實惠的價格提供卓越的CP值和客戶體驗，JLab推出多樣性產品，讓消費者可以根據自身的需求挑選耳機。第一次使用JLab耳機，趕快開箱體驗一下。

JLab Go POP+真無線藍牙耳機外觀及使用介紹

打開盒子，裡面有耳機本體、說明書及S、M、L三個尺寸的矽膠圓形耳塞，可依自己的耳型選擇使用。

JLab Go POP+推出孔雀綠、愛麗絲藍、丁香紫、櫻桃紅和午夜黑5種顏色。這次選櫻桃紅，耳機重量34.5公克，拿在手中非常薄小輕巧，放在口袋或是小包方便隨身攜帶。

JLab Go POP+充電盒底部凹槽內有內建Type-C充電線，出門不用另外帶充電線。

充電10分鐘可以用1小時，單次充滿電可播放9小時，搭配充電盒使用，總播放時間可長達35小時，應付日常通勤的使用時間，綽綽有餘。

耳機上印有JLab圖騰的亮面浮雕logo字樣，耳機可以雙耳機連線模式，支援單耳使用。輕觸耳機便可以調整音量、可連接智能助理google及siri、音樂播放操控，全觸控式的操作，在使用上非常直覺性，即使是第一次使用很快就能上手。

耳機搭配IPX4防水等級，防水防汗、防潑水，使用完耳機，我習慣將耳機上的汗水擦拭乾淨，再放入充電盒。在拿耳機的時候，打開充電盒直接用大拇指往前方推就可以拿取。

JLab Go POP+連線蠻快的，一開手機藍牙，耳機就馬上可以連線，支援Google Fast Pair(適用Android)。除此之外，打開專屬APP，可以調整設定，而通透模式，支援環境音聆聽，APP可控制強弱和調整最大音量，保護耳朵。

JLab Go POP+內建3種EQ等化器，分別為預設的經典 (JLab Signature)，以及平衡、低音增強模式，還可以自己調整EQ等化器。

實際佩戴 JLab Go POP+真無線耳機，戴起來也不會感覺耳機凸出來的感覺。降噪技術結合數位MEMS麥克風，通話蠻清晰。

我覺得899元的價格就能輕鬆入手JLab的JLab Go POP+真無線耳機產品，雖然是入門款，內建三種 EQ 等化器、能夠單邊使用、連線速度快，充電盒連同耳機僅有 34.5g，是我目前用過最輕巧的真無線耳機。

耳機有很多顏色可以選擇，無論是外型還是音質都很令我滿意，價格上千元有找，無論是自己使用還是送人或年末聚會當交換禮物都蠻合適的。



JLab Go POP+真無線藍牙耳機

連結：JLab Audio 官網、FB臉書

購買連結：JLab Go POP+真無線藍牙耳機

*聽感屬於個人主觀感受，請以個人實際試聽為主。

文章標籤