

上次跟朋友吃完晚餐之後，要續攤聊天有來過成真咖啡永康店，上次只有喝飲料，這次又跟朋友約在東門站就看了一下介紹覺得餐點有早午餐感覺很豐富，就決定來這裡聚會了。



成真咖啡永康店坐落於永康街的巷弄之中，但不會太難找就是主要永康街那一條一直往後走看到37巷左轉進來，巷弄之中有一種沉穩又安靜的感覺，咖啡廳的外觀採用清新的白色與藍色搭配，營造出一種愉悅而舒適的氛圍，讓人一進門就感受到放鬆的心情。



成真咖啡的內部空間寬敞，座位數量也很多，如果用餐人數較多，建議提前訂位。當天11:00來用餐慢慢的客人越來越多，咖啡廳的裝潢以木質為主，營造出溫馨舒適的氛圍。無論是要悠閒地品味咖啡，還是靜靜地閱讀，或是與朋友聚會閒聊都是很放鬆的地方。



菜單上的餐點很多，舒芙蕾是必點產品，看到鄰桌點的義大利麵也很想吃吃看，但怕點太多吃不完，點單設計很簡單只要劃單後拿去櫃台結帳即可。



在等待點單結帳的時候發現旁邊也有賣咖啡濾掛包，喜歡的話也可以買濾掛包回家自己泡來喝。



最後跟朋友點了三道餐點，朋友想吃黃金軟殼蟹點了一個早餐盤，另外點了一個炙燒鴨胸沙拉，吃沙拉比較不會有罪惡感，舒芙蕾做為飯後餐點一定要吃的必推。



黃金軟殼蟹 390元-雖然是咖啡店但是擺盤一點都不馬虎，覺得蠻精緻的，餐點包括了軟殼蟹，太陽蛋、生菜、麵包等，上面附的生菜很新鮮吃起來很清脆，軟殼蟹也炸得外皮酥脆，切的時候還發出喀滋喀滋的聲音，如果不吃不熟的蛋可能要先告知，因為我不吃半熟蛋只能給朋友吃了!炙燒番茄也很多汁不會太乾。麵包是手工製作的咬起來很香，吃來也很q軟。



炙燒鴨胸沙拉 350元-如果你喜歡清甜風味的沙拉一定要點這道，沙拉上面是蘋果切片，竟然可以拉超長的超特別的，蘋果吃起來很香甜，搭配著生菜一起吃很清爽， 炙燒的鴨胸散發著獨特的煙熏香氣，肉質鮮美且不油膩，三種搭配著一起吃味道非常豐富，旁邊的堅果單吃覺得很健康吃完這盤罪惡感不會太重。

熔岩焦香布雷舒芙蕾 330元- 吃完鹹的當然要吃點甜的，這個舒芙蕾送上來的時候外觀非常的端，搖他會端端得動，切開後熔岩濃郁的醬汁流下來很誘人，香甜的焦香味十足，甜點胃立馬大開，旁邊附的杏仁餅乾也很好吃。跟舒芙蕾搭配起來很剛好不會太過甜。



來咖啡店當然也要點咖啡阿，一杯是創意咖啡 甘芭爹 沒喝過喝看看，還有一杯是氮氣咖啡 翠玉葡萄。很喜歡它們介紹擺飾的紙卡。



甘芭爹 230元－這杯是咖啡結合芭樂及高山茶米、中藥材等食材，送來之後自己再把調和過的飲品倒入杯中，整體喝起來味道算是蠻平衡的，杯緣抹上酸梅粉，喝起來是酸甜酸甜的口感，咖啡味道不會太濃厚，像是喝酸甜的飲料一樣我覺得還蠻順口的。



翠玉葡萄－氮氣咖啡，外觀層次看起來有種神秘的氛圍，讓人想要一探究竟， 這款飲品使用義式咖啡豆，濃厚的咖啡風味中帶有微微的黑麥香氣，味道層次豐富又分明，喝入口後呈現葡萄的味道，喜歡濃厚的咖啡味道可以選擇這杯。



總結：成真咖啡永康店距離東門捷運站步行僅需約7分鐘左右，交通相當方便。也可以順路逛逛永康街，用餐環境舒適，營造出放鬆的氛圍，無論是聚餐還是閒聊都非常適合。餐點選擇也很豐富，咖啡風味獨特不單調，能滿足不同口味的需求。加入會員還有一些優惠券可以使用，可以先加入會員喔！甜點舒芙蕾也是必推餐點之一，一定要來試試看！

點連結 看影片~舒芙蕾超有彈性



餐廳資訊：

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成真咖啡 台北永康店

電話號碼： 02 2358 2826

地址： 106台北市大安區永康街37巷6號