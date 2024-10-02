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今天要來龍潭市區的餐廳，位在神隆路的「許許台菜食坊」，要注意的是這間店沒有固定的公休日，所以要去吃之前一定要先去看他們的粉專，上面會公布當月的公休日期喔！

「許許」的詳細地址是：桃園市龍潭區神龍路37-2號

店內用餐座位大概有20個，餐具採自助式的，不收一成服務費，店內桌椅質感還不錯，因為有其他客人所以我就沒多拍了

有每人250的低消，覺得他的第五點很棒XDD雖然我相信不是每個人都會認真當一回事🤷🏻‍♀️

他們的餐點是分套餐類跟單點的，如果你要用單點的話就是定食套餐的價格減100這樣

我們這次都點定食，這是金沙三重奏，有蝦、透抽跟豆腐，這道味道不錯，喜歡鹹蛋黃調味的人可以點

偷吃了一塊豆腐，滿好吃的XD

我點的是每日限量的脆皮燒肉，只是不知道為何肉送上來的時候是冷的 脆皮是燒得不錯

肥肉的成分居多，且肉色有點偏紅，後來我請店家再幫我多烤一下，我個人是比較喜歡重新烤過後的味道，建議如果跟我一樣口味的人就不要點這道，他們家的做法是偏向燒到剛剛好、維持住豬肉軟嫩的口感。

這道是梅汁排骨，酸酸甜甜的，也滿好吃的喔！

吃完感想是菜色味道都還不錯，如果多人來吃的話可以用單點的方式，可以一次吃到多點菜色 是我會回訪的店！之後還會繼續介紹更多龍潭好吃的餐廳，請大家持續關注

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