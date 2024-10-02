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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

2024-10-02 18:50:00 芽月 人氣：80
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窩客好文

芽月

發表篇數：304篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

流石 LS+D
phone03-4550570
place桃園市中壢區福州二街412-1號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

桃園中壢的範圍很大，但是也分成了很多區域名
像是青埔.過嶺.內壢但是他們的地址都是中壢區
而我有時常常會跑去內壢踩點
這次這家餐酒館相當的特別
從一開始是咖啡廳，後來換了新團隊來接手，轉型成為酒吧之後
在最近這兩個月，又再增加了早午餐的部份
所以一路從早上10：30，一路開店營業到凌晨三點
讓你任何時段來幾乎都有東西或是酒可以喝
流石 LS+D，等你來相遇

桃園中壢-流石 LS+D

電話：03-4550570
地址：桃園市中壢區福州二街412-1號 （點選這裡開始導航
營業時間：

正餐時間：10：30-18：30
喝酒時間：20：00-03：00

公休日：有事才公休
這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

再一次宣告

喝酒不開車，開車不喝酒

飲酒過量有礙身心健康，未成年請勿飲酒

 

流石 LS+D餐酒館，之前還是咖啡廳的時候，我就有看過其他格友的介紹
工業風的簡單設計，其實相當好拍
現在轉身一變，變成了餐酒館之後，其實也蠻紫醉迷離的美感~
位置就在內壢的中福黃昏市場這邊哦~~



這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

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一樓真的很美
這個是晚上八點，開始轉變成酒吧模式時
那一整個昏暗的紫色光澤，真的夭壽美炸

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不知是否有人跟我一樣
我非常喜歡做吧台.板前這一類的位置，因為我很喜歡看著師傅.調酒師正在工作的時候
覺得那時候的職人精神都出來了
那全神貫注的臉龐真的相當迷人~~



這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

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二樓又是另一種風貌
如果你想要晚上來這邊喝個小酒
只想要三五好友好好聊天啜飲
那麼就來二樓吧~
二樓這邊還有小沙發，可以好好的放鬆
而在每週的週五.六的凌晨，也都會安排DJ來播放音樂喲
月底都會在粉絲團公布下個月的dj名單
等於是每個月都有不一樣的期待

這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

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而在一二樓的牆壁上跟一些小空間
都有老板珍藏的公仔
所以這邊也超好拍照的
拍起來非常有FU



這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

流石 LS+D完整菜單品項目錄

這個是正餐的餐點目錄
給大家參考一下
可以點餐的時間是 10：30-18：30喲
餐點低消的話，流石相當貼心吶
只要一杯飲料或是一份餐點就可以~~沒有客滿的話就不限時

這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

雙層起司牛肉漢堡   300元

早午餐推出美式漢堡也算是很合理的啦
而且流石有一個非常貼心的設定
從開店10：30~傍晚18：30這個時間
正餐的餐點都可以點，所以就算你下午來，也可以吃到美式漢堡
相當的方便
他們家的牛肉手打漢堡，真的是我目前吃過以來，排名算是數一數二的



這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

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你們看~他一口氣給兩大片的漢堡肉耶~~這一看就讓人嗨到一個不行
而這樣的手打漢堡再配上薯條
這樣價格不到300元
那個漢堡超大一份啊~~

這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

看到這個切面~你就懂為什麼老板要把他們家的美式漢堡取名為掉下巴系列了吧
這怎麼有辦法一口咬下去啦
鐵定會掉下巴的啊
而且裡面的肉排超多汁
味道非常美味
下次我要帶任任來，這小孩鐵定樂翻天！！

 



這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

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厚切豬排漢堡   300元

另一個掉下巴的美式漢堡則是豬排
你看看你看看，那個豬排怎麼那麼厚啦
這個根本就是嘴巴不夠大的人，真的不要點
這個只能拆開來吃啊~~（大笑）

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而這豬排還有搭配塔塔醬
所以吃起來一點都不會乾澀
非常有飽足感 ~
薯條也好好吃吶

 



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融岩起司漢堡   近期推出

近期會再推出這個融岩起司漢堡
把煮到滾燙的起司醬，緩緩的倒入對切好的美式漢堡上面
這是另一種吃法
而這樣的吃法則是一定要用刀叉來切開
伴隨著鹹香四溢的起司奶醬，味道更加別有風味
但是咧~因為這個起司醬是滾燙的，流石怕桌邊服務現場淋這個起司醬會噴到客人
所以~廚房會先淋好之後才上桌到客人面前
也是保障客人的安全啦

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漂浮奶蓋美式   110元

如果你喜歡喝拿鐵的話
這杯拿鐵我個人覺得還蠻不錯的
咖啡喝起來有帶點酸味
但是最上方的是鹹奶蓋
兩者一起入口，讓我覺得有點新奇卻又很順口

 



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手沖咖啡    150元

或是來一杯美式咖啡吧
拉花拉的極美，愛喝咖啡的也可以點來喝看看

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夏日氣泡飲   110元

如果你跟我一樣
喜歡氣泡飲的話
那這杯加了藍柑橘的一定要點
底下加了荔枝醬，配上藍柑橘真的是有夠美的
喝起來好爽口好好喝

 



這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

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芒果冰沙    130元

喜歡冰沙嗎？
流石推出的芒果冰沙你一定要喝看看
原本以為可能就是個很簡單不過的芒果冰沙
但是主廚有再加了一些獨門比例
我跟小芸喝起來都覺得有可爾必思的fu
可能是有加了乳酸菌下去
喝起來酸酸甜甜的，也是很解膩又開胃的一道飲品

這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

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我覺得流石很貼心
有些小姐姐們不想吃太多澱粉
想吃輕食
這裡也有水果優格
就像果昔碗那樣
在優格上面放了當季水果跟堅果
讓小姐姐們來流石可以放心的吃輕食也不用擔心發胖~多棒呀

 



這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

仙女煙花海鮮義大利麵    260元

我愛吃蝦子，可是我不愛剝蝦 （笑）
不過流石這個蝦蝦義大利麵把蝦殼都剝掉了
而且最重要的是~腸泥都有去除掉
這多貼心啊~我可以很放鬆的吃這蝦子
而且蝦肉好紮實好吃耶

這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

他們家的蕃茄肉醬也很香
當我們在拍照時，那個香氣一直飄過來~好誘人
麵條吃起來是帶點微硬口感，也很會吸湯汁哦

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奶油金沙腿排義大利麵    260元

這道義大利麵絕對是肉食主義者的最愛
直接就給你三塊雞腿肉
底下配著用鹹蛋黃調配的醬汁，意外的合拍耶

 



這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

那個金沙醬汁鹹香味非常的棒
我一開始以為鹹蛋黃要配像中卷之類的海鮮或者是山苦瓜類的蔬果
但我沒想到
流石這次把鹹蛋黃跟肉食搭配
也是相當的不錯呀

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整隻龍蝦奶油義大利麵   近期推出

這個算是流石近期要推出的新品項
老板說~這可是用了整隻龍蝦
所以你點一盤龍蝦義大利麵，來的不是半隻
是整隻的龍蝦肉都給你享用
還幫你剝殼剝好好的
這樣四百多塊，你說能不點嗎~~

 



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這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

龍蝦肉可以這樣整隻吃，真的是多麼奢侈的fu兒
可是價格我個人覺得很划算
配上白醬，味道還行耶
海鮮配白醬本就是很常見的作法
我是個怕白醬的人，但我後來問了老板我才知
這是蝦醬~是他們自己調的蝦醬
真的有用心
沒有我怕的奶臭味，著實讓我滿意

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這樣的主餐，是否有讓你已經蠢蠢欲動了呢~~
這樣的餐點，到傍晚18：30以前都可以點
不管你是要吃早午餐，還是下午茶，甚至是晚餐
流石全都幫你照顧到啦~~

 



這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

老板也考慮到，有些客人在用餐後總是想要來個甜甜滴
所以最近也有研發出兩款甜點
那個全麥甜甜圈真的好好粗~~
現在甜甜圈還買一送一，拜託你們記得要來買~超好粗的啦

這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

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這個是還沒推出來的新甜點
老板說這算是烤布蕾地瓜
嚴選好吃的冰心地瓜，上面再放上店家自製的卡士達醬
最後上面再灑上砂糖下去炙烤
我不得不說，這道甜點真的太好吃了
目前也只有流石推出這樣的組合

 



這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

那脆脆的焦糖顆粒，伴隨著香甜的卡士達醬與地瓜泥一同入口
真的有點像是在吃烤布蕾的口感
我一直跟老板說，拜託你快點推出來
最好晚上喝酒的時間也出
大家可以一邊喝酒一邊配這個小甜點
一定會爆！！！
然後老板就一直笑而不語~~~到底為什麼要這麼神祕咧

這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

我就問~你們是不是忘了流石的老本行是餐酒館….(笑）
來~我來跟大家講解一下
前面看到的，像是義大利麵.美式漢堡那種的
通通都是白天可以點的
但是，一旦過了18：30之後，就無法點餐了
因為，接下來就是酒吧開張的時間嚕~
而酒吧開始點餐的時間，則是晚上八點後
老板說，有些客人會在18：30前點完主餐
然後晚上八點後，剛好是用完餐了，再點個酒來做最後的endding~
我覺得這樣的安排，時間抓的剛剛好，完美！！
以下開始介紹幾樣酒品，咱們開始下警語

喝酒不開車，開車不喝酒

飲酒過量有礙身心健康，未成年請勿喝酒

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這次老板給了我們五杯店內人氣酒品
我光是看到前面的盪鞦韆，我就一直說好可愛好可愛好可愛哦~~~（你都幾歲了…)
酒吧低消是每個人500元，沒有收10%服務費

 



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柚香劑

這支會前後晃動的柚香
除了造型可愛之外
還夾著一隻吸管
喝起來我覺得可以喝到茶香，酒感明顯但不會太甜
算是很獨特的一支酒
也是流石目前人氣最高的

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梅少女本人

這隻以莓果為主的調酒
外型很美
喝起來好順口
後來我們還再加點了兩次來喝
超適合女生來喝的，它這支酒感不會太重

 



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雌激素   2.0

這支加了玫瑰的調酒
裡面還有加了梅粉下去
但可能是我們拍比較久，冰塊融化較多
酒感就沒那麼重

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別問很可怕

請原諒我沒有幫那杯以芒果為底的調酒單獨給它一張美照
只是為什麼這一杯叫別問很可怕啦~~~
這杯調酒我覺得酒感有比較明顯
但是因為加了芒果，我覺得很清爽耶
畢竟是水果嘛~

 



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芭樂妹

這杯絕對是我今日的第一名
我一開始還嫌棄人家沒有很漂亮~但是我喝了一口後~我要跟它說對不起
因為這杯芭樂妹，非常合我的胃口
杯口外緣抹了一層梅子粉，搭配以芭樂做基底的調酒
喝起來很順口，很好喝，梅粉讓我很解膩
我完全被這杯芭樂妹給折服了~
我後面還加點兩杯來喝，又再點了Mojito
流石的酒真的很中我的胃口
而這杯芭樂妹的發想起源，居然是從中壢夜市有名的賣芭樂而起的
是不是讓人會心一笑呢

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LS+D    600元

店裡有一杯最貴的調酒
是加了生命之水下去
常在喝的人就知道，生命之水的酒精濃度爆炸高
而這杯調酒則是要先用酒精把最上面的酒精濃度先點燃燒化掉一些
再一口氣喝光，喝光之後要馬上跟著把啤酒也喝掉1/3
調酒再加上一瓶啤酒，這樣為一個單價600元的組合
我們派出了最利害的小芸應戰
老板原本還好整以暇的靜靜滴等小芸喊頭暈或是吐
但是~不好意思，我們家酒國女英雌一點頭暈都沒有……
我今天帶這個打手出門是對的~~~（大笑）

 



這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？

我個人很喜歡在流石不管是用餐還是喝酒的氛圍
你可以看到酒友們相互聊天舉杯歡慶的畫面
也可以看到情侶們在這漂亮的小空間裡面靜靜的談心閒聊
我覺得流石在餐點上真的表現的非常有水準
不喝酒的人一定要來吃吃他們的美式漢堡，或者是那個義大利麵
如果你們會喝點小酒的人
也可以來流石小酌一下，他們家的酒都頗有特色喲~~~

 

這家酒吧有點意思，中午賣美式漢堡跟龍蝦義大利麵，晚上賣可愛盪鞦韆的調酒，放在鐵板上面的美式漢堡，你吃過嗎？快來加入大桃園吃貨美食團~~大桃園美食不落勾!!!

店家/景點資訊

  • 店家名稱：流石LS+D/早午餐/全日餐/餐酒館
  • 所在地址：320臺灣320桃園市中壢區福州二街412-1號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-03:00
  • 店家電話：034550570
  • 評價：★★★★★


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