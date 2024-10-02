桃園中壢的範圍很大，但是也分成了很多區域名

像是青埔.過嶺.內壢但是他們的地址都是中壢區

而我有時常常會跑去內壢踩點

這次這家餐酒館相當的特別

從一開始是咖啡廳，後來換了新團隊來接手，轉型成為酒吧之後

在最近這兩個月，又再增加了早午餐的部份

所以一路從早上10：30，一路開店營業到凌晨三點

讓你任何時段來幾乎都有東西或是酒可以喝

流石 LS+D，等你來相遇

桃園中壢-流石 LS+D

電話：03-4550570

地址：桃園市中壢區福州二街412-1號 （點選這裡開始導航）

營業時間：

正餐時間：10：30-18：30

喝酒時間：20：00-03：00

公休日：有事才公休

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

再一次宣告

喝酒不開車，開車不喝酒

飲酒過量有礙身心健康，未成年請勿飲酒

流石 LS+D餐酒館，之前還是咖啡廳的時候，我就有看過其他格友的介紹

工業風的簡單設計，其實相當好拍

現在轉身一變，變成了餐酒館之後，其實也蠻紫醉迷離的美感~

位置就在內壢的中福黃昏市場這邊哦~~







一樓真的很美

這個是晚上八點，開始轉變成酒吧模式時

那一整個昏暗的紫色光澤，真的夭壽美炸

不知是否有人跟我一樣

我非常喜歡做吧台.板前這一類的位置，因為我很喜歡看著師傅.調酒師正在工作的時候

覺得那時候的職人精神都出來了

那全神貫注的臉龐真的相當迷人~~







二樓又是另一種風貌

如果你想要晚上來這邊喝個小酒

只想要三五好友好好聊天啜飲

那麼就來二樓吧~

二樓這邊還有小沙發，可以好好的放鬆

而在每週的週五.六的凌晨，也都會安排DJ來播放音樂喲

月底都會在粉絲團公布下個月的dj名單

等於是每個月都有不一樣的期待

而在一二樓的牆壁上跟一些小空間

都有老板珍藏的公仔

所以這邊也超好拍照的

拍起來非常有FU







流石 LS+D完整菜單品項目錄

這個是正餐的餐點目錄

給大家參考一下

可以點餐的時間是 10：30-18：30喲

餐點低消的話，流石相當貼心吶

只要一杯飲料或是一份餐點就可以~~沒有客滿的話就不限時

雙層起司牛肉漢堡 300元

早午餐推出美式漢堡也算是很合理的啦

而且流石有一個非常貼心的設定

從開店10：30~傍晚18：30這個時間

正餐的餐點都可以點，所以就算你下午來，也可以吃到美式漢堡

相當的方便

他們家的牛肉手打漢堡，真的是我目前吃過以來，排名算是數一數二的







你們看~他一口氣給兩大片的漢堡肉耶~~這一看就讓人嗨到一個不行

而這樣的手打漢堡再配上薯條

這樣價格不到300元

那個漢堡超大一份啊~~

看到這個切面~你就懂為什麼老板要把他們家的美式漢堡取名為掉下巴系列了吧

這怎麼有辦法一口咬下去啦

鐵定會掉下巴的啊

而且裡面的肉排超多汁

味道非常美味

下次我要帶任任來，這小孩鐵定樂翻天！！







厚切豬排漢堡 300元

另一個掉下巴的美式漢堡則是豬排

你看看你看看，那個豬排怎麼那麼厚啦

這個根本就是嘴巴不夠大的人，真的不要點

這個只能拆開來吃啊~~（大笑）

而這豬排還有搭配塔塔醬

所以吃起來一點都不會乾澀

非常有飽足感 ~

薯條也好好吃吶







融岩起司漢堡 近期推出

近期會再推出這個融岩起司漢堡

把煮到滾燙的起司醬，緩緩的倒入對切好的美式漢堡上面

這是另一種吃法

而這樣的吃法則是一定要用刀叉來切開

伴隨著鹹香四溢的起司奶醬，味道更加別有風味

但是咧~因為這個起司醬是滾燙的，流石怕桌邊服務現場淋這個起司醬會噴到客人

所以~廚房會先淋好之後才上桌到客人面前

也是保障客人的安全啦

漂浮奶蓋美式 110元

如果你喜歡喝拿鐵的話

這杯拿鐵我個人覺得還蠻不錯的

咖啡喝起來有帶點酸味

但是最上方的是鹹奶蓋

兩者一起入口，讓我覺得有點新奇卻又很順口







手沖咖啡 150元

或是來一杯美式咖啡吧

拉花拉的極美，愛喝咖啡的也可以點來喝看看

夏日氣泡飲 110元

如果你跟我一樣

喜歡氣泡飲的話

那這杯加了藍柑橘的一定要點

底下加了荔枝醬，配上藍柑橘真的是有夠美的

喝起來好爽口好好喝







芒果冰沙 130元

喜歡冰沙嗎？

流石推出的芒果冰沙你一定要喝看看

原本以為可能就是個很簡單不過的芒果冰沙

但是主廚有再加了一些獨門比例

我跟小芸喝起來都覺得有可爾必思的fu

可能是有加了乳酸菌下去

喝起來酸酸甜甜的，也是很解膩又開胃的一道飲品

我覺得流石很貼心

有些小姐姐們不想吃太多澱粉

想吃輕食

這裡也有水果優格

就像果昔碗那樣

在優格上面放了當季水果跟堅果

讓小姐姐們來流石可以放心的吃輕食也不用擔心發胖~多棒呀







仙女煙花海鮮義大利麵 260元

我愛吃蝦子，可是我不愛剝蝦 （笑）

不過流石這個蝦蝦義大利麵把蝦殼都剝掉了

而且最重要的是~腸泥都有去除掉

這多貼心啊~我可以很放鬆的吃這蝦子

而且蝦肉好紮實好吃耶

他們家的蕃茄肉醬也很香

當我們在拍照時，那個香氣一直飄過來~好誘人

麵條吃起來是帶點微硬口感，也很會吸湯汁哦

奶油金沙腿排義大利麵 260元

這道義大利麵絕對是肉食主義者的最愛

直接就給你三塊雞腿肉

底下配著用鹹蛋黃調配的醬汁，意外的合拍耶







那個金沙醬汁鹹香味非常的棒

我一開始以為鹹蛋黃要配像中卷之類的海鮮或者是山苦瓜類的蔬果

但我沒想到

流石這次把鹹蛋黃跟肉食搭配

也是相當的不錯呀

整隻龍蝦奶油義大利麵 近期推出

這個算是流石近期要推出的新品項

老板說~這可是用了整隻龍蝦

所以你點一盤龍蝦義大利麵，來的不是半隻

是整隻的龍蝦肉都給你享用

還幫你剝殼剝好好的

這樣四百多塊，你說能不點嗎~~







龍蝦肉可以這樣整隻吃，真的是多麼奢侈的fu兒

可是價格我個人覺得很划算

配上白醬，味道還行耶

海鮮配白醬本就是很常見的作法

我是個怕白醬的人，但我後來問了老板我才知

這是蝦醬~是他們自己調的蝦醬

真的有用心

沒有我怕的奶臭味，著實讓我滿意

這樣的主餐，是否有讓你已經蠢蠢欲動了呢~~

這樣的餐點，到傍晚18：30以前都可以點

不管你是要吃早午餐，還是下午茶，甚至是晚餐

流石全都幫你照顧到啦~~







老板也考慮到，有些客人在用餐後總是想要來個甜甜滴

所以最近也有研發出兩款甜點

那個全麥甜甜圈真的好好粗~~

現在甜甜圈還買一送一，拜託你們記得要來買~超好粗的啦

這個是還沒推出來的新甜點

老板說這算是烤布蕾地瓜

嚴選好吃的冰心地瓜，上面再放上店家自製的卡士達醬

最後上面再灑上砂糖下去炙烤

我不得不說，這道甜點真的太好吃了

目前也只有流石推出這樣的組合







那脆脆的焦糖顆粒，伴隨著香甜的卡士達醬與地瓜泥一同入口

真的有點像是在吃烤布蕾的口感

我一直跟老板說，拜託你快點推出來

最好晚上喝酒的時間也出

大家可以一邊喝酒一邊配這個小甜點

一定會爆！！！

然後老板就一直笑而不語~~~到底為什麼要這麼神祕咧

我就問~你們是不是忘了流石的老本行是餐酒館….(笑）

來~我來跟大家講解一下

前面看到的，像是義大利麵.美式漢堡那種的

通通都是白天可以點的

但是，一旦過了18：30之後，就無法點餐了

因為，接下來就是酒吧開張的時間嚕~

而酒吧開始點餐的時間，則是晚上八點後

老板說，有些客人會在18：30前點完主餐

然後晚上八點後，剛好是用完餐了，再點個酒來做最後的endding~

我覺得這樣的安排，時間抓的剛剛好，完美！！

以下開始介紹幾樣酒品，咱們開始下警語

喝酒不開車，開車不喝酒

飲酒過量有礙身心健康，未成年請勿喝酒

這次老板給了我們五杯店內人氣酒品

我光是看到前面的盪鞦韆，我就一直說好可愛好可愛好可愛哦~~~（你都幾歲了…)

酒吧低消是每個人500元，沒有收10%服務費







柚香劑

這支會前後晃動的柚香

除了造型可愛之外

還夾著一隻吸管

喝起來我覺得可以喝到茶香，酒感明顯但不會太甜

算是很獨特的一支酒

也是流石目前人氣最高的

梅少女本人

這隻以莓果為主的調酒

外型很美

喝起來好順口

後來我們還再加點了兩次來喝

超適合女生來喝的，它這支酒感不會太重







雌激素 2.0

這支加了玫瑰的調酒

裡面還有加了梅粉下去

但可能是我們拍比較久，冰塊融化較多

酒感就沒那麼重

別問很可怕

請原諒我沒有幫那杯以芒果為底的調酒單獨給它一張美照

只是為什麼這一杯叫別問很可怕啦~~~

這杯調酒我覺得酒感有比較明顯

但是因為加了芒果，我覺得很清爽耶

畢竟是水果嘛~







芭樂妹

這杯絕對是我今日的第一名

我一開始還嫌棄人家沒有很漂亮~但是我喝了一口後~我要跟它說對不起

因為這杯芭樂妹，非常合我的胃口

杯口外緣抹了一層梅子粉，搭配以芭樂做基底的調酒

喝起來很順口，很好喝，梅粉讓我很解膩

我完全被這杯芭樂妹給折服了~

我後面還加點兩杯來喝，又再點了Mojito

流石的酒真的很中我的胃口

而這杯芭樂妹的發想起源，居然是從中壢夜市有名的賣芭樂而起的

是不是讓人會心一笑呢

LS+D 600元

店裡有一杯最貴的調酒

是加了生命之水下去

常在喝的人就知道，生命之水的酒精濃度爆炸高

而這杯調酒則是要先用酒精把最上面的酒精濃度先點燃燒化掉一些

再一口氣喝光，喝光之後要馬上跟著把啤酒也喝掉1/3

調酒再加上一瓶啤酒，這樣為一個單價600元的組合

我們派出了最利害的小芸應戰

老板原本還好整以暇的靜靜滴等小芸喊頭暈或是吐

但是~不好意思，我們家酒國女英雌一點頭暈都沒有……

我今天帶這個打手出門是對的~~~（大笑）







我個人很喜歡在流石不管是用餐還是喝酒的氛圍

你可以看到酒友們相互聊天舉杯歡慶的畫面

也可以看到情侶們在這漂亮的小空間裡面靜靜的談心閒聊

我覺得流石在餐點上真的表現的非常有水準

不喝酒的人一定要來吃吃他們的美式漢堡，或者是那個義大利麵

如果你們會喝點小酒的人

也可以來流石小酌一下，他們家的酒都頗有特色喲~~~

快來加入大桃園吃貨美食團~~大桃園美食不落勾!!!

店家/景點資訊

店家名稱：流石LS+D/早午餐/全日餐/餐酒館

所在地址：320臺灣320桃園市中壢區福州二街412-1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-03:00

店家電話：034550570

評價：★★★★★





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