第一次來Rufous是趁著晚上關門前跟朋友來喝一杯極力推薦的康寶藍

從此在我心中奠定實力店家的印象

不限時的Rufous Coffee位在科技大樓站附近

鄰近台大與師大等校區也有許多外國客人造訪

外觀很有一種美國街頭咖啡廳的風情

側面屋簷下的座位可以享受微風薰陶但又不怕雨淋日曬

常常可以見到許多很藝術家風格的人在屋外邊喝咖啡邊呼吸

店裡沒有太搶眼華麗的佈置

低調沉穩的實木家具與櫃檯讓人一進入就自動沉澱心靈

吧檯的每個座位前都放有世界各地的風景照可以欣賞

入夜之後的吧檯空間在黃光的照射下更顯慵懶

明明不是酒吧卻有種讓人迷醉的氣氛

除了吧檯座位之外臨著牆有一排木桌

綠色呢絨的椅子坐起來很舒適

整體室內光線偏暗其實不是對眼睛很好的工作地點

最內側因為房屋構造特別像小包廂空間

從外頭完全看不出這裡別有洞天非常隱密

以自家烘焙豆聞名數十年的Rufous Coffee提供十幾種單品咖啡豆販售

洗鍊成熟的黑色包裝很有品牌質感

店裡的書櫃很像某個古董藝術品收藏

放了許多咖啡器具與各種書籍

菜單從多年前來幾乎沒有變過

價格也只有小幅度調漲基本上不比台北市平均價格貴

豐富的咖啡品項之外也有一些無咖啡因飲品與輕食

每次來店裡提供的單品豆種類都不一定相同

Rofous利用顏色標註所有自家烘焙咖啡豆的焙度

也有推出自家獨門的配方豆可以選擇

煙燻里肌軟式法國麵包 150元

比起甜點我自己覺得Rufous的三明治麵包鹹食更值得試試

回烤過的軟式法國麵包外酥內軟

不會像正統法國麵包非常需要咀嚼肌但還是有一定的筋度口感

雖然名稱是煙燻里肌但其實配料還有滿滿的洋芋切片

看到里肌跟洋芋的組合基本上就是不可能失敗的經典美味

沒有太多的調味靠優秀的食材本身回歸單純美味

冰滴咖啡 160元

冰滴咖啡使用的是中焙的Rofous Blend

以五個產地的豆子調和很有自己個性

雖然是配方豆但卻會讓人有種再喝單品的錯覺

豐富的水果風味酸度明亮

入口有著炭焙的微焦苦感但會回甘

中間段逐漸浮現堅果香氣真的很符合介紹的特色

冰滴歐蕾 170元

第一次喝到冰滴歐蕾或冰滴拿鐵這樣的品項就是在Rufous

讓人完全大開眼界驚嘆冰滴的酒香與鮮奶乳香碰撞出美好

喝起來濃郁醇厚香氣非比尋常

後來去了二店也喝了同樣美妙

Rufous的二店開在六張犁站附近其實離一店不遠

大概是目前我看過唯一一家獨立咖啡廳兩間店很近但依舊都是滿滿人潮

實力真的從一直維持的人氣可以感覺的到

自己覺得一店更有種會讓人微醺的浪漫情調

二店則是走明亮歐風路線各有特色

相同的是兩家都能喝到美味的咖啡

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/08

花費: TWD310(三明治+冰滴各1)

RUFOUS COFFEE ROASTERS

FB粉絲團/IG/官網

12:00-20:00

公休日: 週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes (加收20元)

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒106 台北市大安區復興南路二段339號

電話: 02-2736-6880



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