純情專売所｜嘉義創意爆漿系雞蛋糕，每日限量販售賣完就沒有!

吃完這家雞蛋糕我直接回不去了，在嘉義擁有高人氣的【純情專売所】，主打創意口味的爆漿系雞蛋糕，不只有甜有鹹口味超級多，還能吃到加入整顆雞蛋的雞蛋燒，搭配浮誇的起司牽絲效果太過癮，每日限量販售賣完就沒有，想吃建議要先打電話預訂!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

純情專売所 環境分享

▼【純情專売所】位於嘉義市東區公明路，純白色的店面充滿文青氛圍，曾獲選為嘉義百大品牌，鄰近嘉義火車站和文化路商圈，提供電話預約取貨服務，店門口也有兩個雙人桌可坐著享用。

▼【純情專売所】的雞蛋糕都是新鮮現做，還會壓上超可愛的logo紋路，讓吃雞蛋糕充滿儀式感和巧思。

▼【純情專売所】的雞蛋糕和傳統路線不一樣，僅使用新鮮雞蛋與麵粉，純牛奶不加水減糖比例，不加預拌粉與乳瑪琳，吃起來軟軟綿綿如同蛋糕般，而且最厲害的是一點都不會乾口!

純情專売所 菜單

純情專売所 餐點介紹

起司雞蛋燒💰40元 肉酥雞蛋燒💰40元

▼將雞蛋糕結合鹹口味的雞蛋燒系列，加入整顆雲林小農荷苞牧場紅仁動福蛋，可以吃到飽滿的蛋黃香氣，起司雞蛋燒搭配邪惡起司，吃起來整個超過癮，肉酥雞蛋燒則選用嘉義西市場在地老店-真味珍肉酥，鹹鹹香香超對味，兩款份量都很實在有飽足感！

純情卡士達💰20元

▼咬下會爆漿的純情卡士達，奶香濃郁不死甜，趁熱享用美味到不行!

黑糖麻糬燒💰25元

▼擁有微牽絲效果的黑糖麻糬燒，鬆軟的雞蛋糕中，可以吃到軟糯的黑糖麻糬，也是我很愛的一款!

可可oreo💰35 元

▼巧克力控會愛的可可OEREO，霸氣放入整塊OEREO和水滴巧克力，同時有著熔岩和酥脆的巧克力口感，層次感十足~

濃情重乳酪💰30元

▼邪惡指數破表的濃情重乳酪，起司像不用錢加超級多，咬下去還會有著療癒牽絲感，濃厚的起司香氣在口中爆發，也有搭配奶酥的升級版本「起司奶酥」，純情原味奶酥除了使用天然草飼奶油，也會融合法國頂級法芙娜可可，或者台灣在地茶品牌「百二歲」純茶粉，做成『法芙娜可可奶酥』或『四季春/鐵觀音茶奶酥』當限定口味，雖然雞蛋糕是街邊小吃但是用料不馬虎，『要吃就要吃最好的』，勵志讓大家用銅板價格享受美味～

純情專売所 用餐心得

沒想到雞蛋糕也能這麼讓人驚艷，這家【純情專売所】真的有在厲害，不管是雞蛋糕的鬆軟外皮，或是真材實料的內餡，都顛覆我對傳統雞蛋糕的印象，認真推薦大家要來試看看，目前【純情專売所】投入「雞蛋糕創業技術轉移＋品牌顧問」已經六年多，目前也可以在台灣各地看到各學生自創品牌的雞蛋糕，請大家有看到類似的雞蛋糕都可以多多捧場～

純情專売所 店家資訊

粉絲團 : 純情專売所 FB

官網 : https://purepastry2018.com/

地址：嘉義市東區公明路404號

電話 : 0958-609-173

營業時間：13:00-18:00(週三休)

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