《阿岸米糕阿彰的店》這家店，每次走近就能聞到空氣中飄來的米香，好像瞬間回到兒時記憶🎐。
一碗米糕，雖然看似樸實無華，卻有著無法抗拒的溫暖。
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🍚米粒晶瑩剔透，軟糯卻不黏，每一口都能感受到獨立的顆粒感，搭配肉燥的鹹香，鹹甜交織的滋味真的是滿足味蕾的最佳體驗✨。
肉燥的濃郁香氣，讓整碗米糕更加美味有層次，每一口都像是咬下了回憶中的幸福時光。
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除了招牌米糕，這裡的土魠魚羹也不容錯過🐟。魚肉鮮嫩無比，搭配湯頭的清爽，喝上一口，溫暖直達心底。
店內的小菜如花椰菜、睫毛菜(海帶)、小黃瓜也值得一試🍳。新鮮清爽，搭配著肉燥一起入口，更是別有一番風味。
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簡單的米糕與這些菜色搭配，不只是美食，更像是一段關於家和城市的深情故事🌿。每次來到都能感受到家常味的溫馨與真摯💖。
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嘉義阿岸米糕（阿彰的店）
地址：600台灣嘉義市西區民生北路10號
電話：05 227 7886
營業時間 ：11:00–20:00(每月公休日會月底公布在粉絲頁)
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