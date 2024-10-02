NICONICO世界通用高速吹風機｜不管玩到哪都能吹，出國旅遊電壓不再是問題！

出國玩也不用怕髮型不好看了!飯店的吹風機真的好難用，這台【NICONICO世界通用高速吹風機】是各位的救星，可以自動偵測變壓100-240V，364g又小又輕攜帶超方便，還有65低分貝降噪設計，最重要的是風力超強能快速吹乾頭髮，不像傳統吹風機靠高溫烘乾破壞髮質，具有智能控溫防止傷害髮絲毛鱗片功能，，1億等離子釋放達到護髮鎖水，讓髮質可以越吹越好，用完美髮型留下美美的影像~

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NICONICO世界通用高速吹風機 介紹

▼【NICONICO世界通用高速吹風機】外型以灰色磨砂設計，質感高級也不容易髒~

▼【NICONICO世界通用高速吹風機】100~240V全球自動偵測電壓，出遊去到很多國家都能帶！

▼【NICONICO世界通用高速吹風機】有三段的風速可切換，110,000轉無刷馬達集中，超大風力風速達到18m/s，智能控溫防止風溫過熱傷害頭髮，以及1億等離子釋放吹完頭髮後也不會毛躁，保護頭皮消除靜電，護髮鎖水效果比負離子吹風機更佳，讓髮質可以越吹越好~

▼【NICONICO世界通用高速吹風機】只有364g非常輕巧，吹頭髮不會舉著手太痠，出遠門也很方便攜帶，還有專用袋子可以放進去保護好吹風機，音量則是65低分貝運轉降噪設計，吹頭髮的同時也不會過於吵雜。

NICONICO世界通用高速吹風機 購買資訊

NICONICO世界通用高速吹風機

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