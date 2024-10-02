台北永春捷運站美食餐廳推薦【舒適角落COZY CORNER】好拍又好吃的創意料理美食!!

陪三五同學來永春附近的五分埔商圈逛街壓馬路

透過Google搜尋找到五分滿級的優質餐廳

路過又不想錯過的我們就來店一個叫好叫滿的概念囉

舒適角落COZY CORNER店外給人舒適放鬆優閒的感覺

完全符合店名的完美準則

店內環境如夢似幻帶來光影般的折射美感

達到平衡和諧的比例

夢幻沉醉的用餐環境實在有夠好拍

完全是網美打卡攝影棚般精緻耀眼的餐酒館

內外兼具的舒適角落COZY CORNER外在也超好拍

美炸的花牆與復古電話亭及有趣的文字梗

真是一個必須的台北打卡點呢~~

餐點Menu菜單多元都有簡易說明與美圖

即使你有選擇困難症也能看圖點菜喔!!

<<店家資訊>>

店名-舒適角落COZY CORNER

電話- 02 66050698

店址-110台北市信義區忠孝東路五段372巷29弄2號 (近永春捷運站2號出口走路約8分鐘)

營業時間- 星期一二三四11:30–22:00 / 星期五六日11:30–23:30





Cozy花朵披薩

造型賣相100分的花朵披薩

別驚訝上面的花朵僅僅是裝飾其實都是可以吃的喔

完美創意披薩料理有著濃厚扎實的起司覆蓋在薄脆的餅皮上

酥香脆口又沾滿酸甜番茄醬料酸甜鮮香

濃郁起司如潮水般襲擊我的味蕾神經

舌尖與齒間也嚐到爽脆滿分的餅皮真的越吃越順口

涮嘴到不行的美味絕對是必點菜餚~~

滿足你的拍照與味蕾非Cozy花朵披薩莫屬

創意入酒美食-伊比利豬龍舌蘭燉飯

黃檸檬與龍舌蘭兩者之間的調和搭配

與那濃郁奶香燉飯相互綿密交織的溫潤感

同時又兼具刺激味蕾的辛辣體現

實在讓人欲罷不能~~而香嫩入味的蘑菇奶油伊比利豬

比例適中與那酒的辣度中和之下的相互結合

微醺的舒爽感真是一整個清爽微嗆辣又溫潤的食感

好吃又兼具創意的燉飯只有在舒適角落COZY CORNER才有喔

蒜香鮮蝦麵

義大利麵入味帶有滿滿蒜香與義式香料的口感

鮮蝦有咬勁厚實又新鮮配上QQ彈彈的清炒蒜香義麵

整體充滿胡椒與那塔香風味並不失活潑清爽的滋味

麵條Q彈又附滿橄欖油的清潤~

濕潤並順口的蒜香鮮蝦麵真是讓人吃不停的美味

貴妃請飲茶

充滿橙香的伯爵茶古典氛圍開好開滿

搭配果香滿溢的青蘋果與水蜜桃

讓整杯貴妃請飲茶的滋味布滿曼妙的清甜果香

浪漫古典氛圍疊加的多元層次創意美拍飲品

真是好喝好拍又自帶網美濾鏡感~

煙燻鮭魚沙拉

滿滿生菜作為沙拉基底看來茂密樸實

厚切的煙燻鮭魚片片實在

酸甜而唯美的沙拉又開胃又好吃

滑嫩的鮭魚不黏牙相當新鮮

清爽又不失前菜的經典必點菜色

搶鏡吸睛的金鑽鳳梨椰奶

椰奶風味那香醇厚實中和了鳳梨的酸澀

在味蕾中能達到圓潤順口的滋味

濃醇酸香能夠達到彼此水乳交融般的極致感

喝過就會回味再三的濃郁綿密又細膩的精緻口感

內嫩外酥脆的Cozy招牌炸雞翅

特製主廚醃料讓外皮酥香同時又能深邃入味

受到義式香料的薰陶讓雞翅肉感也變得如此有感

讓人深深體驗允指回味再三的感覺

配上披薩與飲料更是好吃到不行

來過就會再次二訪三訪的舒適角落

好拍好吃好看的優質咖啡館

就在永春捷運站這邊喔~

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