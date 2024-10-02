平鎮火鍋推薦「億品鍋-桃園平鎮店」，位於官路缺，平東路和龍南路的交接處，每鍋只要160元起，超平價！店內有自助吧，生菜沙拉、涼麵、豬油拌飯、霜淇淋和爆米花全都吃到飽。鍋物種類豐富，豬肉、牛肉、海鮮應有盡有，喜歡小火鍋的朋友一定要來試試！

億品鍋-桃園平鎮店怎麼去？

之前都去「億品鍋-中壢環中旗艦店」，沒想到最近平鎮也開了一家，還是粉絲告訴我才知道的！店門口有機車停車位，開車的話可以停在附近的全聯平鎮龍南停車場，步行約4分鐘。

億品鍋-桃園平鎮店可以內用或外帶。如果要內用，先到櫃台拿號碼牌，等有座位後再點餐。

億品鍋-桃園平鎮店用餐須知：若客滿時，每桌的用餐時間為90分鐘。110公分以上的，共鍋單點費用為80元，110公分以下的則為50元，且僅限1人。內用的話可以免費享用沙拉吧，但火鍋或自助吧的食材不提供打包服務。外帶鍋物可享20元折扣，但不包括自助吧食材，且外帶鍋物會附一碗飯。若需更換其他食材，則需要補差額。

億品鍋-桃園平鎮店菜單

億品鍋-桃園平鎮店有21種風味火鍋可選，包括柴魚昆布、泡菜、麻辣、沙茶、爆香石頭、南瓜牛奶和牛奶起司等，還有素食鍋。除了這些，還有頂級海鮮鍋和其他特殊鍋物。另設有單點區，可以隨心所欲地加點自己喜歡的配料。

億品鍋-桃園平鎮店採用自助點餐機點餐。選擇好想吃的餐點加入購物車後，結帳付款就完成啦！

億品鍋-桃園平鎮店用餐環境

億品鍋-桃園平鎮店的用餐環境比中壢環中旗艦店更寬敞，採用四排座位的設計，兩排座位之間的走道很寬，走到自助區也不會覺得擁擠。

億品鍋-桃園平鎮店沙拉吧

涼麵可是億品鍋沙拉吧的特色之一，所以每次來吃，我一定會先嘗生菜沙拉和涼麵。生菜沙拉有五種配菜可以搭配千島醬，我喜歡把涼麵和生菜沙拉一起吃。

億品鍋有白飯，可以搭配豬油拌飯或日式咖哩醬。我比較貪心，把豬油和日式咖哩醬都加進去拌，還沒開始吃火鍋，飯就已經被我吃光了。

醬料方面有白醋、烏醋、蔥花、辣豆瓣、蒜泥、沙茶醬、蒜蓉醬、醬油和辣椒，還有素食沙茶醬哦！可以根據自己的口味來搭配。記得珍惜食材，適量取用。

如果覺得湯頭太濃或想要多點湯，可以到自助吧拿高湯或開水，自己調整湯的濃淡。

除了白飯，副食還有火鍋麵、王子麵、意麵、蕾絲麵和雞絲麵可以選。

還有小朋友喜歡的爆米花哦！

這次來發現億品鍋-桃園平鎮店的飲料區多了不少選擇，除了汽水、茶和果汁之外，還有更多飲品。

像是無酒精沙瓦，有四種口味，帶點香檳的口感，其實還蠻好喝的。

另外，熱飲機也多了一台，選擇更多了！

霜淇淋的口味會不定，我們這次吃到的是布丁口味哦！

冰淇淋有杜老爺和布拉芙兩個品牌，共12種口味，同樣會隨機更換。

餐點

這天我們在億品鍋-桃園平鎮店選了不同於中壢環中旗艦店的鍋物來試試，還單點了一些食材來搭配，擺盤看起來很豐富！

海陸爆爆鍋+柴魚昆布+豬肉

之前我們都吃爆炸蛤蜊鍋，這次想多吃點海鮮，就選了海陸爆爆鍋。海鮮會用另一個盤子裝，豬肉片則已經放在鍋裡了。

億品鍋的海鮮盤真的很實在，大尾的草蝦，下面還藏了不少蛤蜊，還有鯛魚、多利魚、扇貝和腰子貝。我們以為蛤蜊只有幾顆，結果有260克，數量不少！

我選了柴魚昆布湯頭，和海鮮很搭，湯裡有海鮮的鮮甜味道。

億品鍋的豬肉片用的是一級棒的台灣豬，吃起來幾乎沒有豬肉腥味，肉質軟嫩又不乾柴。

億品鍋的海鮮很新鮮，草蝦Q彈、鯛魚肉質緊實、蛤蜊鮮甜。

起司牛奶+豬肉

億品鍋的起司牛奶湯頭很受歡迎，味道濃郁，奶香和起司味都很突出，口感也相當滑順。

我覺得蕾絲麵煮在起司牛奶鍋裡，吸附了湯汁，麵條吃起來更好吃！

豆腐鴨血雙拼

豆腐鴨血雙拼我之前吃過就很喜歡，所以這次來用餐也一定要點！豆腐和鴨血都是熟食，端上桌就能直接享用。鴨血滑嫩入味，豆腐則是軟嫩可口，辣度也剛剛好。

單點食材

基本火鍋的菜盤主要以火鍋料為主。我們喜歡吃蔬菜，所以加了高麗菜、青江菜、玉米和芋頭。還選了餃子三兄弟、香菇貢丸、板豆腐和豆皮。

玉米很好吃，甜度剛剛好！

吃火鍋怎麼能少了芋頭！煮到軟爛的芋頭超好吃～

香菇貢丸也不錯，咬起來脆口，還能吃到香菇丁。

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