南投一日遊景點、在地美食懶人包，跟著南投在地嚮導腳步穿梭於三座古建築之間：武德殿、藍田書院、福瑞堂，走讀歷史、品台菜、創意料理，南投旅遊必收景點：三角公園、南投縣文化園區、藍田書院；南投美食之旅必收：2024南投新開店_福瑞堂創新台菜、微光曼曼，在南投小白宮享用新台菜創意料理，再享租借旗袍優惠，附設免費停車場_福瑞堂創新台菜菜單、微光曼曼菜單
目錄索引
2. 南投一日遊在地美食推薦
√ 新台菜創意料理_涼拌開胃菜系列_涼拌萬巒豬腳
√ 新台菜創意料理_就是這個味系列_麻油三杯雞
√ 新台菜創意料理_就是這個味系列_茶汁銷魂東坡肉
√ 新台菜創意料理_鮮蔬與蛋系列_燙西蘭花
√ 新台菜創意料理_來點快樂炸物系列_台式椒鹽脆雞
√ 新台菜創意料理_來點快樂炸物系列_芋香金沙球
√ 新台菜創意料理_蒸的有料系列_黃金流沙包
√ 新台菜創意料理_招牌湯品系列_養生雞仔豬肚鱉
√ 新台菜創意料理_招牌湯品系列_懷舊紅燒魚翅羹
√ 飲品系列_桂菊靜心茶
√ 飲品系列_金萱
√ 福ク冰淇淋
□ 微光曼曼環境開箱
□ 微光曼曼接待區
□ 微光曼曼用餐空間
□ 微光曼曼餐點分享
√ 炸物小點心系列_炸物雙拼_甜不辣拚蘿蔔糕
√ 炸物小點心系列_炸物雙拼_椒鹽脆雞拼地瓜球
√ 甜點系列_福心燒
√ 咖啡系列_雲瀑拿鐵咖啡
√ 綠茶系列_奶蓋綠茶
√ 氣泡飲系列_湛藍星空
√ 鮮奶茶系列_烤糖珍珠鮮奶茶
□ 微光曼曼菜單
3. 2024優惠懶人包
4. 南投一日遊景點推薦
4.1 第一站_仁壽公園
4.2 第二站_南投縣文化園區
4.3 第三站_藍田書院
中山街公所街交叉口
附設免費停車場
創新台菜餐廳
福瑞堂創新台菜位在被稱為南投小白宮、昭和11年建造的和洋式建築內，裝修後保留昭和時期的洋式設計，巧妙地將復古、現代風格融合，營造出獨具一格的用餐氛圍。
以創新料理手法，重新詮釋傳統台菜，讓喜歡台菜的朋友們在福瑞堂，擁有一場刷新以往對台菜印象的新味覺體驗。
接待區
走進福瑞堂創新台菜，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位區。
南投稅務出張所的環境相當適合拍照、打卡，特別是穿著旗袍在歷史建築中漫步，用相機定格復古風格的美。
不僅提供創新台菜，還有旗袍租借服務，租借費用為每位150元，租借時間1.5小時，在福瑞堂創新台菜用餐，可享租借優惠。
開放式用餐空間
福瑞堂創新台菜用餐空間相當寬敞、明亮，規劃4人方桌、8人圓桌。
8人圓桌
4人方桌
喜歡拍照的朋朋們，很推薦可以在預訂用餐時，說明希望可以安排在窗邊座位區，引入戶外自然光、窗戶元素超適合拍美照。
√ 新台菜創意料理_涼拌開胃菜系列_涼拌萬巒豬腳 198元
這道開胃菜好頂！
添加檸檬完美平衡整道料理原本萬巒豬腳可能有的油膩感，還多了讓人吃了覺得開胃的清新香氣、微微酸感，豬腳是有膠質感、不肥膩的，會想一塊接著一塊入口。
√ 新台菜創意料理_就是這個味系列_麻油三杯雞 228元
三杯雞的經典料理手法，添加麻油提香、把原本既有的美味層次帶上更高樓層，在料理過程中鎖住肉汁的軟嫩雞肉，吸附了麻油的迷人香氣、醬油的鹹香，整體鹹度在中間多一些些，很適合搭配白飯享用。
√ 新台菜創意料理_就是這個味系列_茶汁銷魂東坡肉 328元
以特選黑毛豬為主角，在以往的東坡肉經典調味下，添加南投在地茶葉，經過繁複的多道工序費心料理，成就這一道一上桌就吸走饕客目光的茶汁銷魂東坡肉。
淋上靈魂醬汁，更~銷魂！
料理過程中，有經過微火炙燒的豬皮口感QQ的，可以細細咀嚼在嘴裡散開的滷汁香氣；下層的豬肉肉汁滿滿的，口感紮實、不乾硬，沾點醬汁入口，很讚。
√ 新台菜創意料理_鮮蔬與蛋系列_燙西蘭花 168元
川燙青花菜擺入盤中 → 淋上黃金比例秘製滷肉燥、灑上紅蘿蔔絲點綴，可以吃到有鹹香滷肉燥襯托更加鮮明的蔬菜自然甜、細嫩多汁。
√ 新台菜創意料理_來點快樂炸物系列_台式椒鹽脆雞 128元
嚴選優質雞肉、去骨 → 裹上薄薄一層特調麵衣 → 入鍋油炸到穿上美麗的金黃色外衣起鍋，搭配蝦餅、蔥花呈現。
台式椒鹽脆雞的大小蠻一致的，每一塊都可以吃到在酥炸過程中鎖在雞肉裡的滿滿肉汁，灑上台式椒鹽更加分的涮嘴好滋味。
√ 新台菜創意料理_來點快樂炸物系列_芋香金沙球 128元
當芋頭跟鹹蛋黃相遇，綿密濃厚的芋泥跟自帶獨特鹹香的金沙餡以完美比例結合，堆疊外層香酥內層軟綿且吃得到濃厚芋頭香氣、鹹蛋黃香氣完美融合的好滋味。
一口咬下就爆餡，剛上桌小心燙口。
√ 新台菜創意料理_蒸的有料系列_黃金流沙包 78元
軟Q有嚼勁的手工麵皮裡包裹著特製奶皇餡，炊蒸 → 上桌。
剛上桌時小心燙手，一口咬下軟綿QQ的外皮，享受在嘴裡化開濃郁的鹹蛋黃香氣、奶香交織的好滋味。
√ 新台菜創意料理_招牌湯品系列_養生雞仔豬肚鱉 588元
由擁有多年料理經驗、廚藝精湛的總鋪師開發的暖心湯品，加入了鱉肉、土雞、豬肚等擁有豐富營養的食材為主角，以獨家的滋補養生湯品配方熬製。
剛端上桌，手速盛一碗湯喝，湯頭香氣十分醇厚、整體鹹度不會太高，喝完一碗會想再喝一碗。
√ 新台菜創意料理_招牌湯品系列_懷舊紅燒魚翅羹 388元
這一鍋懷舊紅燒魚翅羹會不會太~有~料！
以濃厚的高湯為基底，添加筍絲、魚翅、金針菇、紅蘿蔔絲、雞蛋等元素，成就每一口都有料的滿足系湯品。
√ 飲品系列_桂菊靜心茶 150元
聞到這壺桂菊靜心茶的香氣，好~解~壓！
溫潤入口的茶湯，細品可以喝到在嘴裡久久不散的桂花香氣、菊花香氣，尾段會回甘，好好喝。
√ 飲品系列_金萱 150元
口感清新但有獨特奶香的茶飲就是這款！
茶湯色澤金黃，入口後帶有淡淡花香與奶香的金萱。
√ 福ク冰淇淋 118元
現擠冰淇淋，搭配甜筒、珍珠、可愛實用綴飾等，打造小朋友超喜歡的福ク冰淇淋。
福ク冰淇淋有多種口味可選擇，第二支享半價優惠。
2024南投新開店_福瑞堂創新台菜菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。
2024南投新開店_福瑞堂創新台菜菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。
2024南投新開店_福瑞堂創新台菜菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。
2024南投新開店_福瑞堂創新台菜菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。
2024南投新開店_福瑞堂創新台菜菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。
□ 微光曼曼環境開箱
沿著刷滿歷史歲月感的樓梯向上走，前往位於2樓的微光曼曼。
微光曼曼入口
微光曼曼菜單
□ 微光曼曼接待區
走進微光曼曼，由外場人員協助安排座位。
點餐_取餐區
確認要點的餐點內容後到此區點餐、結帳。
□ 微光曼曼用餐空間
將古建築的部分獨特元素保留，融入現代美學元素，打造充滿詩意就像走入霍格華茲魔法空間般的飲茶空間，規劃2人桌、4人桌、6人桌、8人桌、10人桌，適合小型、中小型聚會的用餐區。
8人桌
6人桌
8人圓桌
□ 微光曼曼餐點分享
√ 炸物小點心系列_炸物雙拼_甜不辣拚蘿蔔糕 108元
必須說微光曼曼的酥炸蘿蔔糕很強！
外層香酥內裡軟綿的蘿蔔糕，是吃得到蘿蔔清香、佐料香氣的，讓人一塊接一塊入口相當涮嘴，搭配外酥內Q有海鮮香氣的甜不辣，很適合點一份佐茶享用。
√ 炸物小點心系列_炸物雙拼_椒鹽脆雞拼地瓜球 108元
香酥雞跟在福瑞堂吃到的一樣好吃，地瓜球有兩種口味都有包餡，餡料的甜度很嘟賀，沒有吃一顆就不想吃的甜膩感。
√ 甜點系列_福心燒 68元
現點現做，料理時間稍微久一點點的手做甜點_福心燒，會搭配黑糖珍珠呈現。
福心燒的口感是十分軟綿的，吃得到奶香；搭配帶有幸福黑糖香氣的軟Q珍珠一起吃，更美味。
√ 咖啡系列_雲瀑拿鐵咖啡 140元
拿鐵控新歡+1
獨特手法打製，雲瀑落下般的綿密奶泡。
√ 綠茶系列_奶蓋綠茶 130元
南投產優質綠茶 Ft.自製奶蓋。
鹹鹹甜甜的濃郁系奶蓋，沒有蓋住原始綠茶香氣，風味層次豐富。
√ 氣泡飲系列_湛藍星空 110元
高顏值手做飲品。
藍柑橘的絕美色澤、增添喝飲料趣味的氣泡飲，喝得到百香果自帶的豐富水果香氣。
√ 鮮奶茶系列_烤糖珍珠鮮奶茶 140元
珍奶控新歡++
以完美比例將純茶、鮮奶結合，加入富口感的QQ珍珠，與上層經過炙燒的焦糖，層層堆疊充滿細膩甜感的幸福系飲品。
□ 微光曼曼菜單
2024南投新開店_微光曼曼菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。
2024南投新開店_微光曼曼菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。
【福瑞堂創新台菜】
√ 113年/10月~12月加LINE@來店禮，送台式椒鹽脆雞一份。
√ 冰淇淋每份118元；第二份享半價優惠。
【微光曼曼】
√ 任一飲品搭配福心燒，心動價140元
■ 第一站_仁壽公園
又稱三角公園
民生街、中山街、中山一街交叉口，所以又稱三角公園。
占地大約2300平方公尺，以氣根已像大樹般巨大的百年老榕樹聞名，就像電影阿凡達裡的生命之樹一般。
南投縣文化園區_武德殿
位於南投市中心圓環邊的南投縣文化園區，主體是建於1937年日治時期的武德殿，融合了中國北方與東洋風的仿唐式歷史建築。
【景點資訊】
南投縣文化園區
二~日 09：00~17：00 (週一公休)
南投市彰南路二段65號
049 223 1191 #417
園區目前有三大主題館：
竹藝博物館、南投陶展示館、縣史圖書文獻室。
竹藝博物館
全國第一座以竹為主題的地方文物博物館。
竹編藝術品
展示多項竹藝作品，包括：竹編、竹雕、竹製家具。
竹製家具
往南投陶展示館
展示南投縣特有傳統陶藝的地方文化館，可以在館內看到相當豐富、跨時代的陶藝作品。
像是，先民使用的各類陶器用品：筷籠、香爐、火爐、夜壺、油罐、枕頭、花台、茶具、陶製神像等等。
陶土的種類與特質、成型技法、裝飾技法。
窯的介紹、現代陶藝的發展。
習字磚
縣史圖書文獻室
收藏豐富的文獻資料，包括：政府公報、碩博士論文、期刊、地圖、族譜、地方誌，與九二一震災相關文字、影像紀錄。
附設洗手間
■ 第三站_藍田書院
【景點資訊】
南投藍田書院
每天 06：00~22：00
南投市文昌街140號
049 222 1184
南投縣三大古蹟書院之一
建於清道光11年(西元1831年)，為南投縣三大古蹟書院之一，與草屯的登瀛書院、集集的明新書院並列。
建築風格融合了傳統閩南式三合院、古色古香的書院廟宇建築。
書院內設有龍仙水池，象徵鯉躍龍門，其寓意是考試及第。
主祀文昌帝君，有許多家長、考生會帶著准考證到藍田書院祈求考運順利。
福瑞堂創新台菜
⏰ 營業時間
每天 11：30~19：30 (中間無休息)
📍 地址：南投市中山街260號1樓
📞 電話：049 223 1598
微光曼曼
⏰ 營業時間
每天 11：30~19：30 (中間無休息)
📍 地址：南投市中山街260號2樓
📞 電話：049 223 1598