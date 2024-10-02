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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料理：福瑞堂創新台菜、微光曼曼

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料理：福瑞堂創新台菜、微光曼曼

2024-10-02 23:05:00 冠婷｜生活趣 人氣：73
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窩客好文

冠婷｜生活趣

發表篇數：803篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

南投稅務出張所／蘿西家族
place南投縣南投市中山街260號
作者本次評價：
4.15
環境設備
4.00
服務
3.50
交通便利
5.00
CP值
4.50
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南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

南投一日遊景點在地美食懶人包，跟著南投在地嚮導腳步穿梭於三座古建築之間：武德殿藍田書院福瑞堂，走讀歷史、品台菜、創意料理，南投旅遊必收景點三角公園南投縣文化園區藍田書院南投美食之旅必收：2024南投新開店_福瑞堂創新台菜微光曼曼，在南投小白宮享用新台菜創意料理，再享租借旗袍優惠，附設免費停車場_福瑞堂創新台菜菜單微光曼曼菜單

 

目錄索引

1. 南投一日遊景點、在地美食懶人包

2. 南投一日遊在地美食推薦

2.1 第一站_2024南投新開店_福瑞堂創新台菜

福瑞堂創新台菜_南投小白宮_環境開箱

福瑞堂創新台菜_接待區

福瑞堂創新台菜_旗袍租借區

福瑞堂創新台菜_用餐空間

福瑞堂創新台菜_餐點分享

√ 新台菜創意料理_涼拌開胃菜系列_涼拌萬巒豬腳

√ 新台菜創意料理_就是這個味系列_麻油三杯雞

√ 新台菜創意料理_就是這個味系列_茶汁銷魂東坡肉

√ 新台菜創意料理_鮮蔬與蛋系列_燙西蘭花

√ 新台菜創意料理_來點快樂炸物系列_台式椒鹽脆雞

√ 新台菜創意料理_來點快樂炸物系列_芋香金沙球

√ 新台菜創意料理_蒸的有料系列_黃金流沙包

√ 新台菜創意料理_招牌湯品系列_養生雞仔豬肚鱉

√ 新台菜創意料理_招牌湯品系列_懷舊紅燒魚翅羹

飲品系列_桂菊靜心茶

飲品系列_金萱

√ 福ク冰淇淋

福瑞堂創新台菜菜單

2.2 第二站_2024南投新開店_微光曼曼

微光曼曼環境開箱

微光曼曼接待區

微光曼曼用餐空間

微光曼曼餐點分享

√ 炸物小點心系列_炸物雙拼_甜不辣拚蘿蔔糕

√ 炸物小點心系列_炸物雙拼_椒鹽脆雞拼地瓜球

√ 甜點系列_福心燒

√ 咖啡系列_雲瀑拿鐵咖啡

√ 綠茶系列_奶蓋綠茶

√ 氣泡飲系列_湛藍星空

√ 鮮奶茶系列_烤糖珍珠鮮奶茶

微光曼曼菜單

3. 2024優惠懶人包

4. 南投一日遊景點推薦

4.1 第一站_仁壽公園

4.2 第二站_南投縣文化園區

4.3 第三站_藍田書院

5. 南投一日遊景點、在地美食推薦懶人包相關資訊

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包

南投一日遊在地美食推薦

第一站_2024南投新開店_福瑞堂創新台菜

中山街公所街交叉口

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

附設免費停車場

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

福瑞堂創新台菜_南投小白宮_環境開箱

創新台菜餐廳

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

福瑞堂創新台菜位在被稱為南投小白宮、昭和11年建造的和洋式建築內，裝修後保留昭和時期的洋式設計，巧妙地將復古、現代風格融合，營造出獨具一格的用餐氛圍。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

以創新料理手法，重新詮釋傳統台菜，讓喜歡台菜的朋友們在福瑞堂，擁有一場刷新以往對台菜印象的新味覺體驗。

 

福瑞堂創新台菜_接待區

接待區

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

走進福瑞堂創新台菜，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位區。

 

福瑞堂創新台菜_旗袍租借區

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

南投稅務出張所的環境相當適合拍照、打卡，特別是穿著旗袍在歷史建築中漫步，用相機定格復古風格的美。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

不僅提供創新台菜，還有旗袍租借服務，租借費用為每位150元，租借時間1.5小時，在福瑞堂創新台菜用餐，可享租借優惠。

 

福瑞堂創新台菜_用餐空間

開放式用餐空間

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

福瑞堂創新台菜用餐空間相當寬敞、明亮，規劃4人方桌、8人圓桌。

 

8人圓桌

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

4人方桌

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

喜歡拍照的朋朋們，很推薦可以在預訂用餐時，說明希望可以安排在窗邊座位區，引入戶外自然光、窗戶元素超適合拍美照。

 

福瑞堂創新台菜_餐點分享

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

√ 新台菜創意料理_涼拌開胃菜系列_涼拌萬巒豬腳 198元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

這道開胃菜好頂！

添加檸檬完美平衡整道料理原本萬巒豬腳可能有的油膩感，還多了讓人吃了覺得開胃的清新香氣、微微酸感，豬腳是有膠質感、不肥膩的，會想一塊接著一塊入口。

 

√ 新台菜創意料理_就是這個味系列_麻油三杯雞 228元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

三杯雞的經典料理手法，添加麻油提香、把原本既有的美味層次帶上更高樓層，在料理過程中鎖住肉汁的軟嫩雞肉，吸附了麻油的迷人香氣、醬油的鹹香，整體鹹度在中間多一些些，很適合搭配白飯享用。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

√ 新台菜創意料理_就是這個味系列_茶汁銷魂東坡肉 328元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

以特選黑毛豬為主角，在以往的東坡肉經典調味下，添加南投在地茶葉，經過繁複的多道工序費心料理，成就這一道一上桌就吸走饕客目光的茶汁銷魂東坡肉。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

淋上靈魂醬汁，更~銷魂！

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

料理過程中，有經過微火炙燒的豬皮口感QQ的，可以細細咀嚼在嘴裡散開的滷汁香氣；下層的豬肉肉汁滿滿的，口感紮實、不乾硬，沾點醬汁入口，很讚。

 

√ 新台菜創意料理_鮮蔬與蛋系列_燙西蘭花 168元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

川燙青花菜擺入盤中 → 淋上黃金比例秘製滷肉燥、灑上紅蘿蔔絲點綴，可以吃到有鹹香滷肉燥襯托更加鮮明的蔬菜自然甜、細嫩多汁。

 

 

√ 新台菜創意料理_來點快樂炸物系列_台式椒鹽脆雞 128元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

嚴選優質雞肉、去骨 → 裹上薄薄一層特調麵衣 → 入鍋油炸到穿上美麗的金黃色外衣起鍋，搭配蝦餅、蔥花呈現。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

台式椒鹽脆雞的大小蠻一致的，每一塊都可以吃到在酥炸過程中鎖在雞肉裡的滿滿肉汁，灑上台式椒鹽更加分的涮嘴好滋味。

 

√ 新台菜創意料理_來點快樂炸物系列_芋香金沙球 128元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

當芋頭跟鹹蛋黃相遇，綿密濃厚的芋泥跟自帶獨特鹹香的金沙餡以完美比例結合，堆疊外層香酥內層軟綿且吃得到濃厚芋頭香氣、鹹蛋黃香氣完美融合的好滋味。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

一口咬下就爆餡，剛上桌小心燙口。

 

√ 新台菜創意料理_蒸的有料系列_黃金流沙包 78元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

軟Q有嚼勁的手工麵皮裡包裹著特製奶皇餡，炊蒸 → 上桌。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

剛上桌時小心燙手，一口咬下軟綿QQ的外皮，享受在嘴裡化開濃郁的鹹蛋黃香氣、奶香交織的好滋味。

 

√ 新台菜創意料理_招牌湯品系列_養生雞仔豬肚鱉 588元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

由擁有多年料理經驗、廚藝精湛的總鋪師開發的暖心湯品，加入了鱉肉、土雞、豬肚等擁有豐富營養的食材為主角，以獨家的滋補養生湯品配方熬製。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

剛端上桌，手速盛一碗湯喝，湯頭香氣十分醇厚、整體鹹度不會太高，喝完一碗會想再喝一碗。

 

√ 新台菜創意料理_招牌湯品系列_懷舊紅燒魚翅羹 388元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

這一鍋懷舊紅燒魚翅羹會不會太~有~料！

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

以濃厚的高湯為基底，添加筍絲、魚翅、金針菇、紅蘿蔔絲、雞蛋等元素，成就每一口都有料的滿足系湯品。

 

√ 飲品系列_桂菊靜心茶 150元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

聞到這壺桂菊靜心茶的香氣，好~解~壓！

溫潤入口的茶湯，細品可以喝到在嘴裡久久不散的桂花香氣、菊花香氣，尾段會回甘，好好喝。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

√ 飲品系列_金萱 150元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

口感清新但有獨特奶香的茶飲就是這款！

茶湯色澤金黃，入口後帶有淡淡花香與奶香的金萱。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

√ 福ク冰淇淋 118元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

現擠冰淇淋，搭配甜筒、珍珠、可愛實用綴飾等，打造小朋友超喜歡的福ク冰淇淋。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

福ク冰淇淋有多種口味可選擇，第二支享半價優惠。

 

福瑞堂創新台菜菜單

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

2024南投新開店_福瑞堂創新台菜菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

2024南投新開店_福瑞堂創新台菜菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

2024南投新開店_福瑞堂創新台菜菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

2024南投新開店_福瑞堂創新台菜菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

2024南投新開店_福瑞堂創新台菜菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。

 

第二站_2024南投新開店_微光曼曼

微光曼曼環境開箱

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

沿著刷滿歷史歲月感的樓梯向上走，前往位於2樓的微光曼曼。

 

微光曼曼入口

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

 

微光曼曼菜單

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

微光曼曼接待區

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

走進微光曼曼，由外場人員協助安排座位。

 

點餐_取餐區

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

確認要點的餐點內容後到此區點餐、結帳。

 

微光曼曼用餐空間

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

將古建築的部分獨特元素保留，融入現代美學元素，打造充滿詩意就像走入霍格華茲魔法空間般的飲茶空間，規劃2人桌、4人桌、6人桌、8人桌、10人桌，適合小型、中小型聚會的用餐區。

 

8人桌

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

6人桌

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

8人圓桌

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

微光曼曼餐點分享

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

√ 炸物小點心系列_炸物雙拼_甜不辣拚蘿蔔糕 108元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

必須說微光曼曼的酥炸蘿蔔糕很強！

外層香酥內裡軟綿的蘿蔔糕，是吃得到蘿蔔清香、佐料香氣的，讓人一塊接一塊入口相當涮嘴，搭配外酥內Q有海鮮香氣的甜不辣，很適合點一份佐茶享用。

 

√ 炸物小點心系列_炸物雙拼_椒鹽脆雞拼地瓜球 108元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

香酥雞跟在福瑞堂吃到的一樣好吃，地瓜球有兩種口味都有包餡，餡料的甜度很嘟賀，沒有吃一顆就不想吃的甜膩感。

 

√ 甜點系列_福心燒 68元 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

現點現做，料理時間稍微久一點點的手做甜點_福心燒，會搭配黑糖珍珠呈現。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

福心燒的口感是十分軟綿的，吃得到奶香；搭配帶有幸福黑糖香氣的軟Q珍珠一起吃，更美味。

 

√ 咖啡系列_雲瀑拿鐵咖啡 140元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

拿鐵控新歡+1
獨特手法打製，雲瀑落下般的綿密奶泡。

 

√ 綠茶系列_奶蓋綠茶 130元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

南投產優質綠茶 Ft.自製奶蓋。
鹹鹹甜甜的濃郁系奶蓋，沒有蓋住原始綠茶香氣，風味層次豐富。

 

√ 氣泡飲系列_湛藍星空 110元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

高顏值手做飲品。
藍柑橘的絕美色澤、增添喝飲料趣味的氣泡飲，喝得到百香果自帶的豐富水果香氣。

 

√ 鮮奶茶系列_烤糖珍珠鮮奶茶 140元

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

珍奶控新歡++
以完美比例將純茶、鮮奶結合，加入富口感的QQ珍珠，與上層經過炙燒的焦糖，層層堆疊充滿細膩甜感的幸福系飲品。

 

微光曼曼菜單

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

2024南投新開店_微光曼曼菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

2024南投新開店_微光曼曼菜單，來源：福瑞堂創新台菜FB粉絲頁，2024_09月。

 

2024優惠懶人包

【福瑞堂創新台菜】

√ 113年/10月~12月加LINE@來店禮，送台式椒鹽脆雞一份。

√ 冰淇淋每份118元；第二份享半價優惠。

【微光曼曼】

√ 任一飲品搭配福心燒，心動價140元

 

南投一日遊景點推薦

第一站_仁壽公園

又稱三角公園

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

民生街、中山街、中山一街交叉口，所以又稱三角公園。
 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

占地大約2300平方公尺，以氣根已像大樹般巨大的百年老榕樹聞名，就像電影阿凡達裡的生命之樹一般。

 

第二站_南投縣文化園區

南投縣文化園區_武德殿

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

位於南投市中心圓環邊的南投縣文化園區，主體是建於1937年日治時期的武德殿，融合了中國北方與東洋風的仿唐式歷史建築。

【景點資訊】

南投縣文化園區

二~日 09：00~17：00 (週一公休)

南投市彰南路二段65號

049 223 1191 #417

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

園區目前有三大主題館：

竹藝博物館、南投陶展示館、縣史圖書文獻室。

 

竹藝博物館

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

全國第一座以竹為主題的地方文物博物館。

 

竹編藝術品

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

展示多項竹藝作品，包括：竹編、竹雕、竹製家具。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

竹製家具

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

往南投陶展示館

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

展示南投縣特有傳統陶藝的地方文化館，可以在館內看到相當豐富、跨時代的陶藝作品。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

像是，先民使用的各類陶器用品：筷籠、香爐、火爐、夜壺、油罐、枕頭、花台、茶具、陶製神像等等。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

陶土的種類與特質、成型技法、裝飾技法。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

窯的介紹、現代陶藝的發展。
 

習字磚

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

縣史圖書文獻室

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

收藏豐富的文獻資料，包括：政府公報、碩博士論文、期刊、地圖、族譜、地方誌，與九二一震災相關文字、影像紀錄。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

附設洗手間

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

第三站_藍田書院

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

【景點資訊】

南投藍田書院

每天 06：00~22：00

南投市文昌街140號

049 222 1184

 

南投縣三大古蹟書院之一

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

建於清道光11年(西元1831年)，為南投縣三大古蹟書院之一，與草屯的登瀛書院、集集的明新書院並列。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

建築風格融合了傳統閩南式三合院、古色古香的書院廟宇建築。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

 

書院內設有龍仙水池，象徵鯉躍龍門，其寓意是考試及第。

 

南投一日遊景點、在地美食懶人包，穿梭歷史古建築品新台菜創意料

主祀文昌帝君，有許多家長、考生會帶著准考證到藍田書院祈求考運順利。

 

南投一日遊景點、在地美食推薦懶人包相關資訊

福瑞堂創新台菜

⏰ 營業時間

每天 11：30~19：30 (中間無休息)

📍 地址：南投市中山街260號1樓

📞 電話：049 223 1598

福瑞堂創新台菜官網

福瑞堂創新台菜FB粉絲頁

福瑞堂創新台菜IG

福瑞堂創新台菜LINE@

 

微光曼曼

⏰ 營業時間

每天 11：30~19：30 (中間無休息)

📍 地址：南投市中山街260號2樓

📞 電話：049 223 1598

微光曼曼FB粉絲頁

微光曼曼IG

 

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