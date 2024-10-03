高雄美食、粉圓冰推薦這家鄧家粉圓，高雄有兩個非常出名的粉圓冰：黃家粉圓冰、鄧家粉圓，粉圓冰價格都是超級便宜，兩家也各有各的支持者，今天來造訪鄧家粉圓冰，果然如傳聞中的生意超級好，而且在地人比例真的很高，現在就來看看鄧家粉圓冰的過人之處吧！

鄧家粉圓｜交通方式、停車資訊

鄧家粉圓位在高雄市三民區立德街上，在地經營應該已經超過20幾年，生意都非常好，尤其天氣越熱，排隊的人越多，位在鐵棚下的座位區也是都是客滿，不過翻桌很快，不用等很久就有位置了

鄧家粉圓｜菜單

鄧家粉圓基本上就是粉圓跟各種配料的組合，當然也可以單點粉圓冰也是可以，單點粉圓冰只要20元，雖然有小漲了五元，但還是超便宜，第一次來的朋友建議點綜合系列，配料都是自家煮的，最受歡迎的是綜合2-3，都是45元

點好餐後前台才會開始製作，鄧家粉圓整間店所有東西9成9都是自己製作，粉圓也是在旁邊煮，煮好拿到前台裝，所以有機會吃到溫溫熱熱的粉圓，裝配料也沒再跟你客氣，雖然一碗45元，但料可是多到不行

如果點冰的，裝好料後還會挖上一大勺冰蓋在上面

鄧家粉圓｜綜合3粉圓冰

綜合3粉圓冰上桌囉，裝盤還蠻可愛的，冰是只有裝一半，方便讓你看到下面的配料來配冰吃，但還是有人通通的『喇』在一起吃

配料真的給蠻多的，粉圓就是古早味那種小顆的粉圓，口感非常的Q，帶有咬勁加上冰鎮更加Ｑ彈，愛玉、仙草口感滑順軟嫩，搭配粉圓很有層次感，然後還有同樣QQ的薏仁，搭在一起吃口感很豐富有趣，糖水有不會甜膩，夏天吃很解渴

外帶也有人是選杯裝的，因為他們的料都蠻小塊的，可以用粗吸管吃，當成飲料喝也很不錯，重點是真的很便宜，比喝手搖飲划算多啦

鄧家粉圓的古早味粉圓冰真的是當地人的最愛，我們也一試成主顧。不僅價格親民，還是經典的銅板美食，Google 評價也非常高，真的非常值得推薦給大家！

鄧家粉圓

地址：高雄市三民區立德街1巷2號

電話： 07 286 2856

營業時間：10:10-21:30

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