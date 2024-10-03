為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店

基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店

2024-10-03 02:50:04 ✡水晶安蹄✡ 人氣：132
share
窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1428篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 中正區

造訪商家：

正老牌咖哩麵
place基隆市中正區義二2巷7號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
 

基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店

基隆「正老牌咖哩麵」算是目前在基隆吃到的咖哩炒麵中最合口味的吧，據說是基隆最早開始經營咖哩炒麵的店家，目前傳到第三代，是以印度與印尼咖哩調味，口味不會太重太油膩，而且招牌的小菜酥炸紅燒肉也太好吃，假日來還要排隊，咖哩炒麵每桌必點，每鍋都是現炒吃起來香氣十足，最棒的就是旁邊就是停車場啦！ˊ

Table of Contents

地圖 )
  • 電話：02 2423 4667
  • 營業時間 
    星期一: 11:00 – 20:00,
    星期二: 11:00 – 20:00,
    星期三: 11:00 – 20:00,
    星期四: 休息,
    星期五: 11:00 – 20:00,
    星期六: 11:00 – 20:00,
    星期日: 11:00 – 20:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

    • 正老牌咖哩麵 位置｜環境

    正老牌咖哩麵位於義二二巷內，轉個彎就是信二立體停車場，停車真的很方便，一小時也才三十元。

    基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店 基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店

     

    正老牌咖哩麵的環境普普通通，就是一般小吃店的樣子，廁所不外借，信二立體停車場內有廁所可以先上，用餐的話先自行找位，之後再到門口跟工作人員點餐。

    基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店

     

    正老牌咖哩麵 菜單

    咖哩炒麵有分油麵跟烏龍麵，不吃咖哩的也有一般炒麵可選擇，餐點最好一次點齊，店家生意太好，假日要加點的話要再等20~30分鐘喔！

    基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店

    正老牌咖哩麵 餐點

    鮮蚵湯

    湯頭味道還不錯，蚵仔很新鮮，size有點小就是了，加了很多薑絲，湯頭很清爽。

    基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店 基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店

     

    酥炸三層肉

    這酥炸三層肉也太好吃了吧，不用沾醬味道就非常足，炸得酥酥脆脆，油香四溢，鹹香鹹香的味道，三層肉內有帶點軟骨，酥脆又帶有口感。

    基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店 基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店 基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店

     
    基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店

    什錦咖哩炒麵

    油麵的口感會偏軟一點，什錦咖哩炒麵配料有豬肝、蝦子、雞肉、吉古拉、魚板等，除了蝦子小不拉機外，其他配料都算可以，豬肝跟雞肉都切的很大塊。咖哩的調味是以用印尼與印度咖哩進行調味，跟台式咖哩感覺比較不同一點，吃起來咖哩味不算太重太鹹，喜歡重咖哩的人可能會不愛。

    基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店 基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店

     
    基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店 基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店

    炒青菜

    就是炒空心菜，新鮮清脆加了很多大蒜，不會難吃到哪去，就是家常味。

    基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店

     

    阿華炒麵味道是比較香，只是排隊排得更誇張，這家正老牌咖哩麵味道見仁見智，個人比較喜歡清爽口味的，另外酥炸三層肉真的必點啦！

    更多基隆美食旅遊

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
    窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

    檢舉
    share
    chevron_left

    台中市大里區【台中】大方麵食館，麻辣皮蛋拌麵

    新竹市東區【新竹】立晉傳統豆花，心中NO.1，夏

    chevron_right
    推薦商品
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    keyboard_arrow_up