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電話：02 2423 4667

營業時間

星期一: 11:00 – 20:00,

星期二: 11:00 – 20:00,

星期三: 11:00 – 20:00,

星期四: 休息,

星期五: 11:00 – 20:00,

星期六: 11:00 – 20:00,

星期日: 11:00 – 20:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

正老牌咖哩麵 位置｜環境

正老牌咖哩麵位於義二二巷內，轉個彎就是信二立體停車場，停車真的很方便，一小時也才三十元。

正老牌咖哩麵的環境普普通通，就是一般小吃店的樣子，廁所不外借，信二立體停車場內有廁所可以先上，用餐的話先自行找位，之後再到門口跟工作人員點餐。

正老牌咖哩麵 菜單

咖哩炒麵有分油麵跟烏龍麵，不吃咖哩的也有一般炒麵可選擇，餐點最好一次點齊，店家生意太好，假日要加點的話要再等20~30分鐘喔！

正老牌咖哩麵 餐點

鮮蚵湯

湯頭味道還不錯，蚵仔很新鮮，size有點小就是了，加了很多薑絲，湯頭很清爽。

酥炸三層肉

這酥炸三層肉也太好吃了吧，不用沾醬味道就非常足，炸得酥酥脆脆，油香四溢，鹹香鹹香的味道，三層肉內有帶點軟骨，酥脆又帶有口感。

什錦咖哩炒麵

油麵的口感會偏軟一點，什錦咖哩炒麵配料有豬肝、蝦子、雞肉、吉古拉、魚板等，除了蝦子小不拉機外，其他配料都算可以，豬肝跟雞肉都切的很大塊。咖哩的調味是以用印尼與印度咖哩進行調味，跟台式咖哩感覺比較不同一點，吃起來咖哩味不算太重太鹹，喜歡重咖哩的人可能會不愛。

炒青菜

就是炒空心菜，新鮮清脆加了很多大蒜，不會難吃到哪去，就是家常味。

阿華炒麵味道是比較香，只是排隊排得更誇張，這家正老牌咖哩麵味道見仁見智，個人比較喜歡清爽口味的，另外酥炸三層肉真的必點啦！

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