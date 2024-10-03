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新竹市東區【新竹】立晉傳統豆花，心中NO.1，夏天必吃，冬天再冷也要吃，清甜冰砂糖水豆花

2024-10-03 02:50:06 ✡水晶安蹄✡ 人氣：116
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窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1428篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：

立晉傳統豆花
phone03-5728389
place新竹市東區建功一路6號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新竹市東區【新竹】立晉傳統豆花，心中NO.1，夏天必吃，冬天再冷也要吃，清甜冰砂糖水豆花

清大夜市的「立晉傳統豆花 」是目前吃到過的冰砂糖水豆花裡最好吃的，學生時期吃到現在也有二十幾年了吧，有機會到新竹的話一定會去吃，一大勺的細緻清甜冰沙堆高高放在豆花上，不管是搭配豆花或者是仙草都極度好吃，夏天必吃，冬天來新竹就算天氣很冷也還是會吃。

Table of Contents

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立晉傳統豆花 營業時間

  • 立晉傳統豆花
  • 評分： / 4.1
  • 地址：300台灣新竹市東區建功一路6號( 地圖 )
  • 電話：03 572 8389
  • 營業時間 
    星期一: 11:30 – 23:50,
    星期二: 11:30 – 23:50,
    星期三: 11:30 – 23:50,
    星期四: 11:30 – 23:50,
    星期五: 11:30 – 23:50,
    星期六: 11:30 – 23:50,
    星期日: 11:30 – 23:50
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

立晉傳統豆花 位置｜環境

立晉傳統豆花 」就位於清大夜市建功一路，基督教教會旁邊一點，營業時間開到近半夜十二點，環境很乾淨，從以前吃到現在感覺沒什麼改變，味道也沒變。

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內用外帶排隊不同線，內用點餐付款後自取，吃完後自行回收到前台洗手台旁邊，門口有水槽可以洗手。

立晉傳統豆花 菜單

甜品的種類以豆花、仙草為主，可以再搭配其他配料，都是紅豆、綠豆、薏仁、珍珠、花生這種傳統的基本料，配料種類不多不新潮但是糖水非常有特色，另外還有綿綿冰系列，不過每次來吃都是吃豆花跟仙草冰。

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立晉傳統豆花 餐點

珍珠豆花

不得不佩服立晉豆花做這冰砂糖水的功力，口感非常細緻，沒有顆粒感一抿就化，底下的豆花以及珍珠也很好吃，珍珠的口感軟Ｑ有嚼勁，豆花也很軟嫩，甜度剛剛好，吃完不會覺得口渴，而且吃完一碗整個透心涼的徹底。

新竹市東區【新竹】立晉傳統豆花，心中NO.1，夏天必吃，冬天再冷也要吃，清甜冰砂糖水豆花

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仙草冰

仙草的口感也比外面賣的還要軟嫩，吃起來非常順口，每次都是珍珠豆花跟仙草冰輪流點著吃，真的非常好吃！

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講到新竹甜品冰品，第一個推薦的就一定是這家立晉傳統豆花，冰砂真的很無敵，心中無法打敗的NO.1，超推薦。

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