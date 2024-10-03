《炒飯鬃獅》很強耶！真沒想到炒飯鬃獅這間向上市場美食這麼厲害，炒飯粒粒分明不油不膩，份量多食材也多多，《炒飯鬃獅》老闆超級夠誠意，來勤美綠園道想吃台中平價美食，可以來中美街、向上北路跟美村路，這的台中美食多到吃不完，去了N百次，到現在都還沒吃完～

目錄摘要 炒飯鬃獅 炒飯鬃獅資訊 炒飯鬃獅在哪 炒飯鬃獅菜單 炒飯鬃獅評價 延伸閱讀

炒飯鬃獅

《炒飯鬃獅》不愧是鬃獅(宗師)阿😂別看掌杓是年輕人，就覺得炒飯可能一般，但實際是炒功一流！炒飯粒粒分明聞起來香氣十足，這間台中炒飯功夫真的很厲害！又在勤美綠園道附近，過去也只要5分鐘，雖然向上市場附近不好停車，但中美街跟向上北路這邊還算方便，美食也是多到吃不完，至少！阿偉還沒成功通關😂

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炒飯鬃獅資訊

電話：0979499427

時間：10:00–14:00、16:30–20:30；星期一公休

地址：403台中市西區向上北路200號 / 地圖

炒飯鬃獅在哪

炒飯鬃獅就位在西區美食聖地向上市場附近，向上北路在中美街交接口旁，位置好找停機車旁邊有全家，基本上還算方便。

其實這次來買《炒飯鬃獅》，是因為上次沒吃到！第一次來的時候碰上《炒飯鬃獅》店休，當時超想吃台中炒飯，剛好隔壁曾記鵝肉也有賣，所以買了，隔幾天想了一下，這間炒飯鬃獅…真的不能錯過，所以又跑來向上市場買了😂

炒飯鬃獅菜單

炒飯鬃獅菜單相對簡單，主打就是台中炒飯，炒飯口味超多可選，選擇多到阿偉不知道怎麼選，所以綜合炒飯直接點，其他還有炒麵跟炒高麗菜根湯品，其他不多只有幾樣，但很夠了～

《炒飯鬃獅》外帶炒飯份量非常夠，拿在手上的重量騙不了人，可以感覺到整盒起碼有8分滿跑不掉！

打開炒飯鬃獅便當盒後，裡面果然超過預計，裝的超級滿，在還沒打開前，是淡淡的火腿炒飯香，打開後聞起來更厲害，尤其那帶點鍋氣的焦香味，真的迷人。

《炒飯鬃獅》的師傅炒功真的厲害，炒飯粒粒分明，聞起來香氣很棒，吃起來也不會油膩，非常好吃。

別看是炒飯，肉絲口感就不值得期待，原先阿偉也是這樣認為，但吃起來的不會乾硬的滋味相當好吃！

蝦仁清甜的滋味，脆脆的口感吃起來感覺超棒！

炒飯鬃獅評價

這間《炒飯鬃獅》真的好吃！招牌台中炒飯跟隔壁曾家鵝肉的炒飯，美味程度在伯仲之間，炒飯鬃獅的炒飯吃起來的鍋氣更香一些，若要給《炒飯鬃獅》分數，我會給90分，若肚子餓、人在西區，是我會再來買的台中美食。

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