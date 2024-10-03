此食記為花見團子造訪「吉米頁 紅燒牛肉麵」 (造訪日期 : 2024/09)



「吉米頁 紅燒牛肉麵」板橋牛肉麵推薦

板橋美食推薦、捷運板新站牛肉麵推薦







吉米頁 紅燒牛肉麵



地址 : 新北市板橋區中山路二段90巷17號

電話 : 0979 313 158

時間 : 11: 00～14:00 ； 16:30～20:30 （周一周日公休）

本次團子來到了位於板橋「吉米頁」品嚐美味的牛肉麵，店家傳承了媽媽40年的好手藝，主要販售紅燒及清燉牛肉麵，小菜自己手作，還有自家炒的辣椒，有牛肉、牛筋、牛肚可供選擇，每一樣都散發著濃濃的古早味情懷，開幕不久，就深受許多板橋在地居民的喜愛。「吉米頁」可從捷運板新站出來，步行約8分鐘即可到，交通很便利。

一進到店裡，會看到一台在日式拉麵店比較常看到的自助點餐機，點餐機的操作介面簡單方便，餐點都有圖片顯示，讓初次使用的朋友也能輕鬆上手，結帳則有現金和悠遊卡兩種支付方式，店家還有提供發票及載具喔。

店家的裝潢有別於傳統的油膩牛肉麵店，結合文青及工業風，處處可見到老闆及老闆小孩的收藏品可愛的公仔和模型，一一整齊陳列，展示的公仔也會不定時進行更換，充滿童趣又乾淨整潔的環境，瞬間療癒感滿滿，吸引不少家庭客和喜歡公仔模型的大小朋友一訪再訪。

店家還有貼心提供飲料，有可樂、雪碧、紅茶、果汁，內用都可免費無限暢飲！

另外的辣椒及酸菜都是店家手工炒製，團子特別推薦滿滿的香氣的油潑辣子，還有深受許多老饕喜愛的酸菜，配上牛肉麵口感立刻不一樣，美味程度更加提升。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

紅燒半肚半肉麵-拉麵

「紅燒半筋半肉麵」是牛肉麵中的經典代表，紅燒湯頭是店家精心費時熬煮出來的，牛骨高湯結合淡淡的中藥香氣，順口好喝不會辣，牛肉使用前腱的部位，燉煮到軟嫩入味，牛肚處理得很乾淨，QQ的很有嚼勁，捲曲的拉麵吸付滿滿的湯汁，很有勁道咬勁，吃完依舊意猶未盡。

清燉半肚半筋麵-陽春細麵

「清燉半肚半筋麵」湯頭呈現金黃清澈色澤，香甜爽口但不單薄，牛肉鮮嫩多汁，牛筋軟嫩且富有彈性，搭配陽春細麵特別出色，整碗麵吃起來清爽不油膩，歡吃清燉口感的人，保證一試成主顧。

紅油抄手

皮薄餡多的「紅油抄手」包裹鮮嫩多汁的豬肉內餡，配上紅油辣椒及畫龍點睛的油潑辣子，再加上蔥花，微辣的口感過癮好吃 ，讓我們一顆接一顆，全部一掃而空，團子推薦必點的單品。

豬耳朵

滷到入味的「豬耳朵」脆口Q彈，微微的鹹香味口感讓我直接愛上，搭配牛肉麵享用非常開胃！



豆干海帶拼盤 / 滷蛋

「豆干」吸飽了醬汁，香醇有味，「海帶」脆口香Q；「滷蛋」滷汁滲透到蛋白及蛋黃裡，吃起來鹹香濃郁，經典的特色滷味是每一桌都會點來搭配牛肉麵品嚐的刷嘴小菜。

整體來說，團子認為「吉米頁」是一間充滿溫度的店家，無論是湯頭、肉質、小菜，處處都能感受到老闆的用心，用餐空間很舒適，特色裝潢也十分有創意。喜歡吃牛肉麵的朋友，不妨來此品嚐傳承40年的古早味喔！

菜單





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