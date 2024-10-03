餐廳裡的美味中式點心，夜市也能吃得到❤️

鮮芋泥派（奶香芋頭酥），不但有著甜甜銅板價🎉

而且共有四種口味~

來到苗栗廣盛老街，一定要來這一攤報到，中式甜點在街上不常見，本著

造福大眾的美意，想讓大家都能輕鬆吃一口美味小點，老闆上街擺攤了。

四種口味看起來都很誘人，當然要每一款都嚐一遍才甘心！

老闆超級重視品質，油炸的鍋底油清可見底，當然也是乾淨的讓人很放心～

炸至金黃色就可以起鍋了，表層滿滿白芝麻還有少許黑芝麻，看著就好想咬一口，但真的別急，剛起鍋是非常燙口的！

.鮮芋泥派 NT30

酥香餅皮鋪上滿滿芝麻，內餡是滿滿的大甲鮮芋，大口咬下芝麻香氣加上奶香，絲滑般口感的芋泥餡，讓我想起了某宮廷劇裡的小點心，現在不用看著劇流口水了🤣香酥可口，此生必嚐💕

地瓜泥派 NT30

一口咬下，地瓜泥在嘴裡爆出，舌尖除了嚐到香氣十足的地瓜香甜，外皮香酥脆口，搭配的恰到好處💕

紅豆白醬酥 NT30

綿密的紅豆配上白醬，吃起來不但沒有違合感，而且加上酥香可口的芝麻餅皮，口感層次更加豐富呢~💞

起司白醬酥NT30

起司白醬這個是獨家口味，中式小吃融合義式風味，鹹中帶甜，唰嘴不膩口，這口味同樣必吃必點。

每一種都好吃，但個人特愛芋頭及地瓜，推薦給大家參考囉！

除了擺攤現場購買之外，也可以電話預訂冷凍宅配喔！

相信 < 奶香芋頭酥 > 這四種口味絕對會是下午食光，宵夜點心，熬夜追劇時的優質糧草🤣🤣

※鮮芋泥派/單一口味/一盒/10片裝/240元

< 鮮芋泥派 (奶香芋頭酥) >

地址 : 台中市龍井區新仁路5-1號(週日、二休)

訂購電話 : 0912_965798

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營業時間：週一 9：00-16：00

週三、週四 9：00-16：30

週五 9：00-15：30

週六 9：00-12：00

📣商品價格及時間異動以商家公告為主！

<~~ 擺攤資訊 ~~>

※苗栗三義-廣盛夜市※

營業時間：每週五17:00-21:00

(以上評論為個人感想，請自行體驗為準。另外，店家的用餐優惠活動．價格請看店內公告或官網及粉絲頁的訊息為主，謝謝 !! )

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