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台中隱藏版！每日新鮮現烤手工切厚片特濃牛乳吐司，還有隱藏版限量現烤葡式蛋撻也很厲害，吃過得都說讚，永豐吐司建國店

2024-10-03 14:15:00 nana 人氣：101
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窩客好文

nana

發表篇數：428篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

永豐吐司建國店
place台中市西區建國路41號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中火車站附近藏著一家吐司專賣店，招牌以手工切厚片的特濃牛乳吐司聞名，用料實在好吃，重點每日新鮮現烤，一出爐就賣光。還有隱藏版限量現烤的葡式蛋撻也很強，酥脆千層外皮搭著滑嫩奶香內餡，吃過得都說讚，不過想吃葡式蛋撻要碰運氣，因為不定時出爐售完為止，想購買蛋撻可先電話詢問。最後還推薦芋頭牛乳吐司和肉鬆吐司，滿滿餡料搭著柔潤軟綿吐司體，熟客才懂得這一味，若您跟我一樣喜歡吐司，那就趕緊把永豐吐司建國店收進口袋名單。

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交通非常便利，距離台中火車站約1公里腳程，也能搭公車前往大智北路搭乘281號林祖厝站下站，往正義街步行四分鐘可抵達，若是開車附近有不少邊停車格，要耐心尋找一下唷！

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店鋪不大小小一間充滿日系氛圍，落腳處就在台中建國路和康樂街的三角窗，靠著顧客間的口耳相傳，吸引了不少學生家長老師來購買，每到下課時間檯面與架上總是搶購一空，生意好到嚇嚇叫。

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吃過澳門的葡式蛋撻後，就沒有一個深得我心，後來看見永豐吐司建國店貼出葡式蛋撻的文宣，抱著好奇心態決定先買一顆嚐嚐鮮，好吃再買一盒也行。

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店內裝潢以木質設計，裡面空間比想像中還要小，僅可容納五個人，不過店鋪雖小小一間，師傅卻在這裡靠著精湛手藝，做出美味的吐司麵包。

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冰箱也有販售台農保久乳品、冷萃茶、生乳捲，很適合買回家當早餐或下午茶。

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永豐吐司建國店特色就是鮮奶吐司和吐司類聞名，師傅每天早上五、六點就開始在小小的日式店舖裡新鮮現做，絕不添加防腐劑，吐司種類豐富多樣化，光是鹹甜口味就有好幾種，每個口味用料實在又可口，看完通通都想來一條，OH～對了，吐司類每天數量有限售完為止。

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店內販售的品項除了各種吐司，架上還有各式各樣的麵包類，像是原味布丁蛋糕、台式麵包、歐式麵包、奶油菠蘿、輕牛角、高纖葡萄乳酪等應有盡有，款式都是以當天出爐為主。 台中隱藏版！每日新鮮現烤手工切厚片特濃牛乳吐司，還有隱藏版限量現烤葡式蛋撻也很厲害，吃過得都說讚，永豐吐司建國店 台中隱藏版！每日新鮮現烤手工切厚片特濃牛乳吐司，還有隱藏版限量現烤葡式蛋撻也很厲害，吃過得都說讚，永豐吐司建國店

 

這裡也有賣客製化蛋糕，有需要可提前預訂。

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特濃牛乳吐司是用大模具製作，包料吐司由於餡料較多，又要讓吐司均勻因此使用小模具，所以包料吐司才會有兩個面，雖然有兩個面，但面的部份一樣內餡滿滿，再加上現場手工厚切，吃起來就是很有感！

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葡式蛋撻

只有永豐吐司建國店才吃得到葡式蛋撻，其他分店沒有販售，想吃只能來這裡買。聽說建國店師傅對於葡式蛋撻擁有精湛烘焙手藝，很多老顧客吃過都搶先預訂好幾盒，而且每天新鮮現烤，出爐時間也不一定，沒有確切時間，只能碰碰運氣看是否買得到，若不想撲空可以打電話詢問店家。

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來喔～葡式蛋撻準備出爐！天啊～就是這股迷人香味湧進鼻腔，甚至一顆顆蛋撻整齊排列於鐵盤上，周圍千層餅皮得紋路，更令我迫不期待想豪邁得大咬一口啊！

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葡式蛋撻單顆48元，六顆只要250元，價格佛心又親民。

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這款葡式蛋撻是使用法國奶油和小農鮮奶製作，比起一般的葡式蛋撻內餡更加濃郁，而且調出來得蛋液濃度恰恰好，透過師傅烘焙烤工技術，外皮所呈現出來得油度與酥度相當出色，最後咬一口滑順不甜膩奶香內餡，現烤出爐就是美味好吃。

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買回家後再用烤箱加熱五分鐘，一樣還原現場滋味，外皮酥脆感直接在口中跳躍，裡面內餡嫩滑古溜，油感也恰到好處，好吃到我一次嗑兩個。

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葡式蛋撻除了享受現烤出爐美味的滋味，也能享受冰過後口感，冰冰涼涼奶油餡讓外皮油感減少許多，因此兩種吃法我都喜歡。

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特濃牛乳吐司

偷偷跟您們說，這款特濃牛乳吐司是店家的黑馬，只要一出爐就迅速完售，很多家長或是周邊住戶，都是一次包好幾條，完全不會手下留情，幸好這天有請店家預留，不然就要捶心肝啦！雖然特濃牛乳吐司看起來很樸素，吃起來卻不普通，尤其是雙手撕開特濃牛乳吐司的拉扯感，看得出用料實在，而且咬進嘴裡那種軟綿帶有濕潤口感，還散發出鮮奶清香，就連吐司邊也很好入口。此外師傅手工切的厚度，真的厚到不行，直接單吃就很涮嘴。

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起司乳酪牛乳吐司

喜歡有料可以選擇吐司包料系列，其中起司乳酪牛乳也是人氣商品，特別是麵團加入滿滿乳酪塊和起司片，給得內餡豪不手軟。二話不說直接開吃，嗯～咬到一顆顆乳酪參雜著起司時，口腔充滿著奶香和鹹香滋味，每一口都能吃到柔軟吐司與乳酪起司完美交融，甚至整條吃完也不會覺得噎口。

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芋頭牛乳吐司

人氣高居不下芋頭牛乳吐司果然不讓我失望，嚴選半斤重大甲芋頭入餡，製作過程不惜下重本，更浮誇是每片吐司崁入不少芋泥內餡，用料實實在在，輕輕一咬它的芋泥餡幾乎快呈現泥塊狀，味道香醇卻不會甜膩，最後配上細緻綿柔吐司，完全征服了我的味蕾，很可以耶～

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肉鬆吐司

肉鬆吐司根本是我的菜啦！特別是內餡選用台灣A級肉鬆就覺得很好吃，身為肉鬆愛好者怎能錯過。不是我在臭彈，他們家肉鬆吐司量給得超多，每一片都能看到滿滿肉鬆，不僅香氣很夠，甚至還能咬到肉鬆一絲一絲纖維感，以及柔潤軟綿吐司體，更是讓人愈嚼愈好吃。

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羅宋

只要有牛角或羅宋，阿文總是不放過，於是我們就買回家嚐鮮！據說永豐吐司建國店師傅對於羅宋非常拿手，很多熟客吃完後都呵咾甲會觸舌，一個報一個。最厲害是它的奶油和火侯控制很好，外表呈現出金黃色外衣，咬起來表皮香酥飽滿，裡面麵包體綿密又柔細，奶油香味慢慢的滑入喉嚨，令人再三回味。

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紅豆生乳捲

紅豆生乳捲是請點心師傅製作，與平常吃到生乳捲不太一樣，尤其是最外圈蛋糕體，鬆軟又厚實，隱約還有淡淡甜香，有點像古早味蜂蜜蛋糕錯覺，然後裡面紅豆餡也很驚豔，除了吃得到飽滿紅豆顆粒，周圍的紅豆泥餡，更像是紅豆牛奶冰棒在口中交融滋味，不甜不膩味道極好，用料完全不馬虎，用吃的就能感受到用心。

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整體心得：耶～又收錄一間好吃的吐司店！永豐吐司建國店不僅吐司種類眾多，每款吐司麵包對於原物料相當嚴謹，堅持不用添加物，透過烘焙師傅的巧手，做出多種又特別的包料吐司，其中特濃牛乳吐司、葡式蛋撻、芋頭牛乳吐司、肉鬆吐司都令人直呼好吃，若有來台中遊玩，別忘了來現場品嚐葡式蛋撻後，再帶個幾條吐司回家當早餐。

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永豐吐司 建國店

地址:台中市西區建國路41號

營業時間:13:00~20:45

電話:0980978675

粉絲團:永豐吐司 建國店

IG:永豐吐司 建國店

 

 

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