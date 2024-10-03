武陵富野渡假村經過一整年的全館整修，2024年10月1日以全新面貌正式迎賓。踏入全新的武陵富野，首先映入眼簾的是櫻花鉤吻鮭、楓葉、櫻花的互動式光影，讓人驚艷且耳目一新。武陵富野全新的現代風內裝房間，高雅簡約有著令人舒適的雅緻，一入住馬上啟動完全渡假模式。武陵富野越夜越精彩，一定不可錯過武陵富野特別安排的高山音樂會與夜間觀星活動。



武陵農場位於雪霸國家公園內，海拔 1700 - 2200公尺，與清境農場、福壽山農場並列台灣三大高山農場，武陵農場以「春花、夏果、秋楓、冬雪」四季不同風貌聞名，渾然天成之優美景色如世外桃源，是台灣最受歡迎的高山渡假勝地。



武陵富野渡假村於 2023年8月31日圓滿結束「武陵農場第二賓館」兩期 OT 共二十年的營運，在競爭激烈的重新委外招標中，再次脫穎而出雀屏中選取得未來十年經營權，並於同年9月起斥資 3.5億，進行一整年的全館整修工程，於今年 (2024) 9月完工，10月1日正式迎賓，用全新的風貌帶給遊客最溫馨舒適的感受。



踏入全新的武陵富野，首先映入眼簾的是互動式光影體驗，設計師巧妙將櫻花鉤吻鮭、楓葉、櫻花等武陵特有景色融入地板光影，踩著地板就能跟櫻花鉤吻鮭進行沉浸式互動，也能拍出動人的照片。



武陵富野，全新的現代風內裝房間，高雅簡約有著令人舒適的雅緻。(照片：雙人客房，一張大床)



床頭的內崁飾燈呼應牆面現代潑彩圖畫，視線延伸到大面窗，引入山景有著滿盈的綠意。(照片：家庭客房，兩張大床)



舒適的人體工學床墊，柔軟乾淨的寢具組 (天然羽絨被、枕及乳膠枕)，令人自在放鬆舒適好眠。(照片：景觀貴賓房，一張大床加二小床)



房間配置大型液晶電視、吹風機、熱水壺、冰箱，並提供個人專屬拖鞋、茶包、濾掛式咖啡、迎賓飲用水 (無保特瓶裝水提供，另贈送外出耐熱小水壺) 供入住客人自行取用，也有免費 WiFi 可使用。



乾溼分離衛浴附免治馬桶，吹風機、沐浴清潔用品 (個人牙刷、刮鬍刀需自備) 一應俱全。



SPA休閒館，館內設有沐浴間與梳理台，並有多座不同溫度的浴池與一座大型水療池。(營業時間：15:30 ~ 22:30，使用時需著泳帽、泳衣、泳褲。)



水療池設有強力水流柱，能進行穴道噴激按摩，人體工學設計躺椅配合氣泡振動，能按摩整個背部。用池底湧出的氣水合流，配合池底硬石進行腳底按摩，最能放鬆緊繃的肌肉。



岩盤浴、SPA 蒸氣室與紅外線烤箱，透過溫度排汗，能促進血液循環，增加新陳代謝，調整身體機能。



巴頓西餐廳，用餐空間明亮舒適，全自助式提供早、午與晚餐。菜色豐富種類多，以健康、自然和營養均衡，且不過度烹調的清爽飲食為訴求，中西式都有，也有素食。



一座開放式現煮料理台，早餐提供現烤鬆餅與雞蛋料理，雞蛋料理有歐姆蛋與可指定熟度的荷包蛋二種選擇，喜歡吃炒蛋的朋友可直接從菜盤區中直接取用。



開放式現煮料理台，午餐提供現煎豬排與無骨雞腿排，晚餐為現煎牛排與紅燒牛肉麵口味的素湯麵。



武陵富野地處高山區也路途遙遠，海鮮得來不易，螃蟹、花枝、淡菜與鮮蝦，晚餐時段以冷盤方式出現，讓人驚豔。



[北谷遊園巴士生態導覽 搭遊園車玩武陵北谷]

武陵農場幅員遼闊，搭公共運輸工具上山，如果園區內沒有個人的路程移動工具，全靠步行受限於時間與體力，玩武陵北谷搭遊園車是最棒的選擇。北谷遊園巴士生態導覽，由司機兼任導覽解說員，中停台灣櫻花鉤吻鮭展示館、雪山登山口服務站、露營區森林咖啡吧與武陵茶莊。



武陵農場的七家灣溪是國寶魚櫻花鉤吻鮭的家鄉，來武陵農場玩，一定不要錯過台灣櫻花鉤吻鮭展示館，館內二座大型展示槽，可以近距離觀賞櫻花鉤吻鮭。



台灣櫻花鉤吻鮭，為陸封性鮭魚，主要分布在台灣大甲溪上游雪霸國家公園內的七家灣溪和雪山溪，是位於亞熱帶之台灣唯一的一種溫帶性魚類，也是只產於台灣的特有櫻鮭亞種，由於櫻花鉤吻鮭的稀有與瀕臨絕種，加上其生活習性迥異於其他魚類，遂得「國寶魚」之美譽，新臺幣2000圓券，背面印有櫻花鉤吻鮭。



館內二座大型展示槽以「模擬自然溪流生態」為主要設計概念，於不同水深的展示槽，調整水流大小，再利用倒木、石頭擺放堆疊，營造出瀑布、深潭、淺瀨、緩流等溪流地形，並於岸邊栽種七家灣溪原生植物，如冷水麻、苔癬等，展示槽高度模擬七家灣溪溪流原始生態，讓遊客在展示館內也能彷彿行進於七家灣溪溪畔邊。



平視展示槽，可觀察到鮭魚體側 8到 12個橢圓形斑點、吻部鉤吻狀與背鰭稍後方的小脂鰭等形態特徵。



台灣櫻花鉤吻鮭展示館

開放時間：09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (週一及除夕休館，遇假日順延)

櫻花波浪道，武陵農場必拍點之一。



[雪山登山口服務站 絕美倒影蓄水池 必吃雪山紅茶冰淇淋]

雪山登山口服務站，海拔標示 2140M，這裡是登山客攀登雪山的必經之地，在此查驗入山證與辦理報到登記。



服務站前方的木棧景觀平台視野開闊，壯麗山景非常迷人，天氣好的時候可以看見中央山脈的稜線，對望南湖大山山群，一旁的登山客說這裡也是絕佳欣賞日出的地點，有夜宿武陵農場，且有交通工具可以前來的朋友，一定要早起來此觀賞日出。



導覽老師說雪山登山口服務站最特別的就是這座灌溉用的蓄水池，沒有跟水池拍個照，就是沒有到過雪山登山口。今日天公不作美是個陰雨天，光線不佳還著飄著細雨，沒有藍天與高山倒影在水池上與木屋互相輝映，有點可惜。



「雪山紅茶冰淇淋」是雪山小舖紀念品商店的雪山口限定口味，別處買不到，你一定要嚐嚐。



北谷遊園巴士生態導覽

行程：武陵賓館出發→武陵富野渡假村 (接客)→觀魚台 (櫻花鉤吻鮭)→雪山登山口→露營區森林咖啡吧 →武陵茶莊 →武陵富野渡假村 (送客)→武陵賓館 (全程約 2小時)。

時間：平日 (星期日至星期四) 上午 9:00~11:00 / 下午 14:30~16:30，假日 (星期五、六) 或暑假期間上午 08:00~10:00 & 10:00~12:00 / 下午13:30~15:30 & 15:30~17:30。

費用：NT$150元/人，小朋友學齡前佔位 NT$100元，不佔位免費。

預約電話：04 2590 1259 轉 2106

[武陵富野渡假村 越夜越精彩 高山音樂會 X 夜間觀星]

高山音樂會與夜間觀星為武陵富野每日夜間表定活動，入住房客皆可免費參加，高山音樂會聘請各類型知名音樂家彈奏演奏，每檔期各有不同曲目及特色。五聲雅擊，一個由木箱鼓 (阿北)、笛、琴 (巧克力)、古箏 (宜昀)、低音電貝斯 (海豚) 等樂器組成，古典傳統與流行音樂中西合併融合的樂團。



五聲雅擊除了用樂器演奏動人的樂曲，團員們也逐一介紹個人專精樂器的特性與彈奏方式，在寓教於樂的氛圍中，用中國傳統樂音混搭西樂韻律展現現代潮味。一首「明天會更好」的大合唱將現場氣氛帶入高潮，最後熱鬧的 Encore 曲「追追追」更為今晚的高山音樂會畫下完美的句點，留下難忘的回憶。



夜間觀星，聘請台北市立天文台志工老師擔綱講師，活動分室內講解與戶外觀星二部分進行。室內講解介紹天文基本常識與天文望遠鏡、雙眼望遠鏡的使用，並講解如何下載星座 APP 與如何對照實際星空尋找飛馬星座。



戶外觀星如遇雨天或雲層太厚無法進行，講師也有備用方案，使用 VR 讓學員進行體驗。



山上夜間的光害少，只要抬頭仰望，就能看到滿天星斗，善用星座 APP 還能輕鬆的找到美麗的銀河。



武陵富野渡假村

地址：台中市和平區武陵路3-16號

電話：04 2590 1399

官網：http://www.hoyaresort.com.tw/Wuling/

大眾運輸：

1. 搭台鐵至宜蘭站下，轉搭國光客運1751 (往梨山) 至武陵農場站下。

2. 搭台鐵至羅東站下，轉搭國光客運1764 (往梨山) 至武陵農場站下。

特別注意事項：每年櫻花季時間 (依公告時間)，武陵農場進行交通管制，只有在農場內住宿、露營的遊客才能申請自行車開車入園，其他遊客必須搭乘國光客運 (出發站：台北車站、台北市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星運動場) 和豐原客運的賞櫻專車，或參加旅遊團搭遊覽車入園賞櫻。

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