建於1908年的台北圓環（建成圓環），有著許多老台北人的美食記憶，但如今早已拆遷，原址成為市民休憩的綠地。而原來圓環裡最大攤的「三元號」魯肉飯，經過幾次搬遷後，最後依舊落腳於圓環旁，維持著百年的人氣老味道。它是在台北市，名聞遐邇的必吃滷肉飯代表之一，不過，其連兩年獲選全台500碗推薦的魚翅肉羹（飯），更是深得我們的心～
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」。超值美食&古早味小吃不漏接~】
▲店外觀
店家創立於1920年，
至今已有百年歷史。
原本是在舊建成圓環的前身小公園，
賣清粥小菜、蚵仔煎...等的無名小攤，
後來才改賣滷肉飯、魚翅肉羹。
當時一碗魯肉飯賣三元，
而要成為合法攤販需登記店號，
「三元號」店名因此而來。
老圓環沒拆前，
它可是裡面最大攤家。
現址是2021年整修完成，
由第三代老闆傳承。
▲走進店裡
一旁牆上掛著一大幅，
數十年前的老圓環黑白照，
圓環的出入口旁，
就是當初的三元號攤位。
▲外帶於攤台前點餐
開放式的廚房，
乾淨與否讓人一目了然外，
飄出陣陣的滷醬香與羹湯香，
更是誘發食慾。
▲內側用餐區
牆上掛著匾額，
以及仿古的雕花木質窗格，
增添古早的尊榮氣息感～
▲這的魚翅肉羹
獲得2023第一屆全台500碗推薦。
今年2024舉辦的第二屆，
也有獲選。
▲手機充電孔
沒想到在滷肉飯這種傳統小吃的店家，
餐桌旁竟還提供了手機充電孔，
不僅對國人，
對慕名而來的外國觀光客，
更顯貼心～
▲百年小吃上桌
魯肉飯（大）、魯肉飯（小）、魚翅肉羹飯、蒜泥白肉、燙空心菜
▲蒜泥白肉（60元）
忽然想吃蒜泥白肉，
就點了。
肉的口感沒問題，
但吃起來感受不到這是蒜泥白肉，
且讓我有點空虛的份量...
▲魚翅肉羹飯
和我一樣很愛吃滷肉飯的兒子，
竟說要吃這！
莫非轉性了?!
#這的魚翅肉羹，
受到不少人與政商名流的喜愛，
連全台500碗推薦的，
不是這的滷肉飯，
而是魚翅肉羹。
▲魚翅肉羹飯，特寫
羹湯中有豬後腿肉、魚翅、沙魚皮、香菇絲、筍子，
不僅料好實在，
且充滿濃郁的食材鮮味，
相當好喝，
據聞店家可日賣千碗。
加入白飯後，
成了有如高檔的鹹稀飯，
不僅相當好吃，
也令人有飽實感。
▲魯肉飯，特寫
這的滷肉飯，
曾被已故的廣告教父孫大偉先生，
稱為滷肉飯界的武林盟主。
滷肉瘦而不柴，
滷醬鹹甜度適中不油膩，
價位也很銅板價。
▲留影
我和兒子超愛滷肉飯，
不過是偏愛肥嫩滿滿膠質，
且汁脂醬香十足的滷肉飯，
所以這的滷肉飯，
沒有很合我倆的口味。
倒是魚翅肉羹（飯），
讓我們一家四口都有點小驚艷到。（我們還外帶了一碗，回去給女兒吃）
個人是覺得，
有點像是被滷肉飯店攤所耽誤的魚翅肉羹，
那種感覺。
但如果，
你想體會不少老台北人懷念的百年老味道，
或是偏愛瘦肉的滷肉飯者，
這可是必訪的北市滷肉飯名店～
【營業時間】09：00～21：00
【地 址】台北市大同區重慶北路二段11號
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」。必訪景點&超值美食&古早味小吃不漏接~】
【延伸閱讀】
◎﹝台北市中正﹞山內雞肉 3千多則評論平均不到4星，卻總是大排長龍，米其林必比登推薦的夜市超人氣雞肉飯
◎﹝台北市中正﹞南機場芋頭大王 天天都大排長龍，高CP值夜市內20多年的超高人氣平價芋頭刨冰
◎﹝台北市中正﹞阿春媽媽涼麵店 (張春涼麵) 在地人大推的40年超強早午餐，自製細麵條與醬料，超大份量、CP值爆表的涼麵
◎﹝台北市中正﹞好記刀削麵 評價兩極，卻依舊高人氣、高CP值的夜市刀削麵食館
◎﹝台北市中正﹞黃豆家 〝豆奶豆花〞天然濃郁細綿，〝黑糖刨冰〞宛如大冰山的冰甜品店
◎﹝台北市中正﹞中華路無名紅豆餅 個頭頗大、厚實爆餡、15元銅板價、高CP值的人氣無名紅豆餅
◎﹝台北市萬華﹞金銘雞腿魯肉飯 用中藥滷的黑金黑金，風味不同的人氣百元雞腿飯
◎﹝台北市萬華﹞流金歲月 老派人的回憶，宛如回到30年前，年少時與好友打屁聊天必去的泡沫紅茶店
◎﹝台北市中正﹞正味羊肉 著名地標老市場中，溫和順口無羊羶味，一人吃也可以的帶皮帶骨羊肉爐獨享鍋
◎﹝台北市中正﹞J‧sweetie 名聞遐邇的市場中，十多種口味的新超人氣銅板價圓可頌專賣～
◎﹝台北市中正﹞合歡刀削麵館 南門市場必吃無敵超人氣的手工現做刀削麵
◎﹝台北市萬華﹞西門麵店 走過一甲子，超人氣、24小時營業的銷魂豬腳飯&半熟蛋包滷肉飯
◎﹝台北市萬華﹞小吳牛肉麵 24小時營業、高CP值百元牛肉麵街中，湯頭較重的人氣老字號
◎﹝台北市中正﹞東門彈子房ICE 隱藏市場內，台式叭噗+當季水果再結合異國材料的人氣手工冰淇淋
◎﹝台北市中正﹞黃媽媽米粉湯 傳統市場內飄香四十多年，簡單味美的台灣小吃人氣老味道
◎﹝台北市中正﹞水牛城美式炭烤牛排 肉食主義者豪邁爽快肉宴聚會好去處！50oz高CP值美式炭烤牛排分享餐~
◎﹝台北市中正﹞清華軒 你炒中有我、我炒中有你，炒出飯與麵混搭的美妙滋味～
三元號魯肉飯、滷肉飯、魚翅肉羹、百年老店、台北必吃滷肉飯、500碗推薦、圓環必吃、寧夏夜市必吃