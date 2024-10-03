

建於1908年的台北圓環（建成圓環），有著許多老台北人的美食記憶，但如今早已拆遷，原址成為市民休憩的綠地。而原來圓環裡最大攤的「三元號」魯肉飯，經過幾次搬遷後，最後依舊落腳於圓環旁，維持著百年的人氣老味道。它是在台北市，名聞遐邇的必吃滷肉飯代表之一，不過，其連兩年獲選全台500碗推薦的魚翅肉羹（飯），更是深得我們的心～

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▲店外觀

店家創立於1920年，

至今已有百年歷史。

原本是在舊建成圓環的前身小公園，

賣清粥小菜、蚵仔煎...等的無名小攤，

後來才改賣滷肉飯、魚翅肉羹。

當時一碗魯肉飯賣三元，

而要成為合法攤販需登記店號，

「三元號」店名因此而來。

老圓環沒拆前，

它可是裡面最大攤家。

現址是2021年整修完成，

由第三代老闆傳承。







▲門口排隊人潮

仿古的紅磚牆門面

充滿著濃濃的復古懷舊氣息







▲走進店裡

一旁牆上掛著一大幅，

數十年前的老圓環黑白照，

圓環的出入口旁，

就是當初的三元號攤位。







▲外帶於攤台前點餐

開放式的廚房，

乾淨與否讓人一目了然外，

飄出陣陣的滷醬香與羹湯香，

更是誘發食慾。







▲靠外側用餐區

仿古紅磚牆面、木桌長凳，

乾淨明亮且古色古香～







▲內側用餐區

牆上掛著匾額，

以及仿古的雕花木質窗格，

增添古早的尊榮氣息感～







▲這的魚翅肉羹

獲得2023第一屆全台500碗推薦。

今年2024舉辦的第二屆，

也有獲選。







▲手機充電孔

沒想到在滷肉飯這種傳統小吃的店家，

餐桌旁竟還提供了手機充電孔，

不僅對國人，

對慕名而來的外國觀光客，

更顯貼心～







▲價目表

在大都會鬧區中，

算是相當平價。







▲百年小吃上桌

魯肉飯（大）、魯肉飯（小）、魚翅肉羹飯、蒜泥白肉、燙空心菜







▲蒜泥白肉（60元）

忽然想吃蒜泥白肉，

就點了。

肉的口感沒問題，

但吃起來感受不到這是蒜泥白肉，

且讓我有點空虛的份量...







▲魚翅肉羹飯

和我一樣很愛吃滷肉飯的兒子，

竟說要吃這！

莫非轉性了?!

#這的魚翅肉羹，

受到不少人與政商名流的喜愛，

連全台500碗推薦的，

不是這的滷肉飯，

而是魚翅肉羹。







▲魚翅肉羹飯，特寫

羹湯中有豬後腿肉、魚翅、沙魚皮、香菇絲、筍子，

不僅料好實在，

且充滿濃郁的食材鮮味，

相當好喝，

據聞店家可日賣千碗。

加入白飯後，

成了有如高檔的鹹稀飯，

不僅相當好吃，

也令人有飽實感。







▲魯肉飯

這滷肉飯的滷肉，

採豬後腿肉的瘦肉萃滷製成。







▲魯肉飯，特寫

這的滷肉飯，

曾被已故的廣告教父孫大偉先生，

稱為滷肉飯界的武林盟主。

滷肉瘦而不柴，

滷醬鹹甜度適中不油膩，

價位也很銅板價。







▲留影

我和兒子超愛滷肉飯，

不過是偏愛肥嫩滿滿膠質，

且汁脂醬香十足的滷肉飯，

所以這的滷肉飯，

沒有很合我倆的口味。

倒是魚翅肉羹（飯），

讓我們一家四口都有點小驚艷到。（我們還外帶了一碗，回去給女兒吃）

個人是覺得，

有點像是被滷肉飯店攤所耽誤的魚翅肉羹，

那種感覺。



但如果，

你想體會不少老台北人懷念的百年老味道，

或是偏愛瘦肉的滷肉飯者，

這可是必訪的北市滷肉飯名店～



【營業時間】09：00～21：00

【地 址】台北市大同區重慶北路二段11號

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