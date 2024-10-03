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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > ﹝台北市大同﹞三元號魯肉飯　老台北人必吃的百年老字號美食記憶，滷肉飯+魚翅肉羹　／台北必吃滷肉飯／500碗推薦／圓環必吃／寧夏夜市必吃

﹝台北市大同﹞三元號魯肉飯　老台北人必吃的百年老字號美食記憶，滷肉飯+魚翅肉羹　／台北必吃滷肉飯／500碗推薦／圓環必吃／寧夏夜市必吃

2024-10-03 14:53:00 阿發的簡單幸福 人氣：100
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：977篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

三元號
phone02--2558-9685
place台北市大同區重慶北路二段11號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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三元號all.jpg
建於1908年的台北圓環（建成圓環），有著許多老台北人的美食記憶，但如今早已拆遷，原址成為市民休憩的綠地。而原來圓環裡最大攤的「三元號」魯肉飯，經過幾次搬遷後，最後依舊落腳於圓環旁，維持著百年的人氣老味道。它是在台北市，名聞遐邇的必吃滷肉飯代表之一，不過，其連兩年獲選全台500碗推薦的魚翅肉羹（飯），更是深得我們的心～
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三元號01-店外觀.jpg
店外觀
店家創立於1920年，
至今已有百年歷史。
原本是在舊建成圓環的前身小公園，
賣清粥小菜、蚵仔煎...等的無名小攤，
後來才改賣滷肉飯、魚翅肉羹。
當時一碗魯肉飯賣三元，
而要成為合法攤販需登記店號，
「三元號」店名因此而來。
老圓環沒拆前，
它可是裡面最大攤家。
現址是2021年整修完成，
由第三代老闆傳承。

三元號02-排隊人潮.jpg 
門口排隊人潮
仿古的紅磚牆門面
充滿著濃濃的復古懷舊氣息

三元號03-老圓環.jpg
走進店裡
一旁牆上掛著一大幅，
數十年前的老圓環黑白照，
圓環的出入口旁，
就是當初的三元號攤位。

三元號04-外帶攤台點餐.jpg
外帶於攤台前點餐
開放式的廚房，
乾淨與否讓人一目了然外，
飄出陣陣的滷醬香與羹湯香，
更是誘發食慾。

三元號05-用餐區.jpg
▲靠外側用餐區
仿古紅磚牆面、木桌長凳，
乾淨明亮且古色古香～

三元號06-古色古香.jpg
內側用餐區
牆上掛著匾額，
以及仿古的雕花木質窗格，
增添古早的尊榮氣息感～

三元號07-2023第一屆500碗.jpg
這的魚翅肉羹
獲得2023第一屆全台500碗推薦。
今年2024舉辦的第二屆，
也有獲選。

三元號08-手機充電孔.jpg
手機充電孔
沒想到在滷肉飯這種傳統小吃的店家，
餐桌旁竟還提供了手機充電孔，
不僅對國人，
對慕名而來的外國觀光客，
更顯貼心～

三元號09-價目表.jpg
價目表
在大都會鬧區中，
算是相當平價。

三元號10-百年小吃上桌.jpg
百年小吃上桌
魯肉飯（大）、魯肉飯（小）、魚翅肉羹飯、蒜泥白肉、燙空心菜

三元號11-蒜泥白肉.jpg
蒜泥白肉（60元）
忽然想吃蒜泥白肉，
就點了。
肉的口感沒問題，
但吃起來感受不到這是蒜泥白肉，
且讓我有點空虛的份量...

三元號12-魚翅肉羹飯.jpg
魚翅肉羹飯
和我一樣很愛吃滷肉飯的兒子，
竟說要吃這！
莫非轉性了?!
#這的魚翅肉羹，
受到不少人與政商名流的喜愛，
連全台500碗推薦的，
不是這的滷肉飯，
而是魚翅肉羹。

三元號13-魚翅肉羹飯特寫.jpg
魚翅肉羹飯，特寫
羹湯中有豬後腿肉、魚翅、沙魚皮、香菇絲、筍子，
不僅料好實在，
且充滿濃郁的食材鮮味，
相當好喝，
據聞店家可日賣千碗。
加入白飯後，
成了有如高檔的鹹稀飯，
不僅相當好吃，
也令人有飽實感。

三元號14-魯肉飯.jpg
魯肉飯
這滷肉飯的滷肉，
採豬後腿肉的瘦肉萃滷製成。

三元號15-魯肉飯特寫.jpg
魯肉飯，特寫
這的滷肉飯，
曾被已故的廣告教父孫大偉先生，
稱為滷肉飯界的武林盟主。
滷肉瘦而不柴，
滷醬鹹甜度適中不油膩，
價位也很銅板價。

三元號16-留影.jpg
留影
我和兒子超愛滷肉飯，
不過是偏愛肥嫩滿滿膠質，
且汁脂醬香十足的滷肉飯，
所以這的滷肉飯，
沒有很合我倆的口味。
倒是魚翅肉羹（飯），
讓我們一家四口都有點小驚艷到。（我們還外帶了一碗，回去給女兒吃）
個人是覺得，
有點像是被滷肉飯店攤所耽誤的魚翅肉羹，
那種感覺。

但如果，
你想體會不少老台北人懷念的百年老味道，
或是偏愛瘦肉的滷肉飯者，
這可是必訪的北市滷肉飯名店～

【營業時間】09002100
【地　　址】台北市大同區重慶北路二段11

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文章標籤
三元號魯肉飯 滷肉飯 魚翅肉羹 百年老店 台北必吃滷肉飯 500碗推薦 圓環必吃 寧夏夜市必吃
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