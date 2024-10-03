哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰
前幾天有事情去了新莊一趟
就偶然發現一家很棒的韓式雞湯鍋店
會發現他是真的因為他太香了
路過不進去吃對不起自己的那種
以下就來一一分享給大家看🍗
這邊來介紹一下點餐方式
菜單的部分有套餐也可以單點
個人推薦點套餐
比較划算(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))
我們點的是三人套餐( ´▽｀)+ 澎湃鱼片桶+澎湃蛤蜊桶
$1688+$488+$550
然後套餐裡面有小菜
完整的ㄧ只雞、炸魚板、韓式年糕、紫菜粉絲卷、肉盤
火鍋料&蔬菜的部分是自己挑選
就是看你想吃什麼🫶
👉蔬菜區有水蓮、馬鈴薯、高麗菜、玉米等等
你想得到的都有～
👉火鍋料區則是有龍蝦卷、魚板串、芝士包
我超級喜歡這個龍蝦卷
裡面還有魚卵
吃起來有啵啵啵的口感
看了一圈食材櫃真的都是一般火鍋店比較不會見到的料
主打一個不一樣的路線
非常特別☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆
沾醬的部分梅子醬油、韓式辣粉
醬油的味道非常清爽，不死鹹，有淡淡的梅子香氣
雞肉沾這個吃真的絕配～
接著把料都倒下去，等了差不多15m，登登登
雞湯終於滾啦！先來一隻雞腿試試味道
湯頭喝起來是很濃郁的蔬菜雞湯味
雞肉的肉質吃起來有嚼勁，不會說太軟爛
超級好吃🤤
🐟海鮮部分
鱸魚的肉質鮮美、沒有討厭的腥味
蛤蜊也是很鮮甜 ，沙子吐得很乾淨
接著來介紹他們家的飲料
是韓國進口罐裝飲料
👉我選了荔枝氣泡飲&白葡萄果粒茶
荔枝的喝起來很清爽
沒有假假的化學味
白葡萄的則是裡面有果粒
口感很不錯，也不會太甜
熟食的話我習慣放在最後吃
以下也來一一介紹
🐟炸魚板串
很正宗的魚板味
其實這個也可以丟下去煮
看個人口味，個人覺得炸過再煮就很香
🌶️辣炒年糕
吃起來很完美
QQ的，醬調配的比例很剛好
🍙紫菜粉絲捲
裡面有冬粉，酥酥脆脆的口感
一口一個，非常唰嘴
整盤吃光光🤤
以上分享到這邊，生日或是聚會真的都可以選這家
服務人員都超級親切，還會幫忙剪肉跟加湯
真的聚餐首選！
喜歡雞湯火鍋的一定要來這家
店家資訊放在下面
謝謝大家的收看✨🤍
朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物｜新莊創始店（韓國一隻雞鍋物）🐓
📍242新北市新莊區中正路889-2號
韓吃一隻雞宜蘭羅東店
📍宜蘭市羅東區成功街166號
韓吃一隻雞-微風信義店
📍110台北市信義區忠孝東路五段68號4樓