哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

前幾天有事情去了新莊一趟

就偶然發現一家很棒的韓式雞湯鍋店

會發現他是真的因為他太香了

路過不進去吃對不起自己的那種

以下就來一一分享給大家看🍗

這邊來介紹一下點餐方式

菜單的部分有套餐也可以單點

個人推薦點套餐

比較划算(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

我們點的是三人套餐( ´▽｀)+ 澎湃鱼片桶+澎湃蛤蜊桶

$1688+$488+$550

然後套餐裡面有小菜

完整的ㄧ只雞、炸魚板、韓式年糕、紫菜粉絲卷、肉盤

火鍋料&蔬菜的部分是自己挑選

就是看你想吃什麼🫶

👉蔬菜區有水蓮、馬鈴薯、高麗菜、玉米等等

你想得到的都有～

👉火鍋料區則是有龍蝦卷、魚板串、芝士包

我超級喜歡這個龍蝦卷

裡面還有魚卵

吃起來有啵啵啵的口感

看了一圈食材櫃真的都是一般火鍋店比較不會見到的料

主打一個不一樣的路線

非常特別☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆

沾醬的部分梅子醬油、韓式辣粉

醬油的味道非常清爽，不死鹹，有淡淡的梅子香氣

雞肉沾這個吃真的絕配～

接著把料都倒下去，等了差不多15m，登登登

雞湯終於滾啦！先來一隻雞腿試試味道

湯頭喝起來是很濃郁的蔬菜雞湯味

雞肉的肉質吃起來有嚼勁，不會說太軟爛

超級好吃🤤

🐟海鮮部分

鱸魚的肉質鮮美、沒有討厭的腥味

蛤蜊也是很鮮甜 ，沙子吐得很乾淨

接著來介紹他們家的飲料

是韓國進口罐裝飲料

👉我選了荔枝氣泡飲&白葡萄果粒茶

荔枝的喝起來很清爽

沒有假假的化學味

白葡萄的則是裡面有果粒

口感很不錯，也不會太甜

熟食的話我習慣放在最後吃

以下也來一一介紹

🐟炸魚板串

很正宗的魚板味

其實這個也可以丟下去煮

看個人口味，個人覺得炸過再煮就很香

🌶️辣炒年糕

吃起來很完美

QQ的，醬調配的比例很剛好

🍙紫菜粉絲捲

裡面有冬粉，酥酥脆脆的口感

一口一個，非常唰嘴

整盤吃光光🤤

以上分享到這邊，生日或是聚會真的都可以選這家

服務人員都超級親切，還會幫忙剪肉跟加湯

真的聚餐首選！

喜歡雞湯火鍋的一定要來這家

店家資訊放在下面

謝謝大家的收看✨🤍

朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物｜新莊創始店（韓國一隻雞鍋物）🐓

📍242新北市新莊區中正路889-2號

韓吃一隻雞宜蘭羅東店

📍宜蘭市羅東區成功街166號

韓吃一隻雞-微風信義店

📍110台北市信義區忠孝東路五段68號4樓



