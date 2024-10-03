台中西區泰式料理餐廳_One More泰─Dcard推薦泰式料理，純手工製作蝦餅超頂！超人氣「特製海鮮涼爽拌麵」、酥嫩爆汁「泰式椒麻雞塊飯」、今年10月新推出「泰式香檸烤雞腿」是必點_附菜單，台中教育大學附近、台中西區午餐推薦、台中西區晚餐推薦、台中西區餐廳推薦+1

目錄索引

1. 關於One More泰

2. 交通指引_One More泰

3. One More泰環境開箱

3.1 One More泰_接待區

3.2 One More泰_拍照打卡區

3.3 One More泰_製餐區

3.4 One More泰_用餐空間

3.5 One More泰_自助區

4. One More泰餐點分享

4.1 主餐

泰式椒麻雞塊飯

特製海鮮涼爽拌麵

4.2 單點小品

泰式香檸烤雞腿

蝦醬空心菜

4.3 炸物

趁熱吃金錢蝦餅

兩口榴槤三角酥

4.4 解渴飲品

椰子汁

柳橙綠茶

5. 消費資訊

5.1 One More泰餐點評價

5.2 One More泰菜單

6. 台中西區泰式料理餐廳相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於One More泰

「台中西區泰式料理餐廳_Dcard推薦泰式料理」

「台中西區午餐_台中西區晚餐_台中西區餐廳」

One More泰在哪裡

One More泰位於 台中市西區梅川西路一段95號，近台中教育大學、草悟道、台中文學館，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

One More泰環境_餐點特色

「南洋風格用餐空間_寬闊舒適」

「平價泰式料理_手工蝦餅、自製醬料」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_向上民權路口站，走路2分鐘。

機車：附近機車停車格_民權路。

汽車：附近汽車停車格_梅川西路一段；向上民權站停車場，走路2分鐘。

Ⅱ 交通指引_One More泰

民權路梅川西路一段交叉口_台中教育大學、草悟道附近

民權路梅川西路一段交叉口；台中教育大學、草悟道台中文學館附近，選址於 台中市西區梅川西路一段的 One More泰，周邊有公車站、多個汽車停車格、機車停車格、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位。

餐廳門口可停機車

騎機車前往用餐的朋朋們，可將機車暫時停放於One More泰門口。

Ⅲ One More泰環境開箱

餐廳門口

營業時間

One More泰營業時間為：

每天 11：30~14：30；17：00~20：30。

放大版人氣餐點

走過路過不要錯過的平價泰式料理底加！

貼心設置放大版人氣餐點，提供給路過的朋朋們參考。

■ One More泰_接待區

接待區

走進One More泰，由外場人員協助帶入已安排好的座位，參考菜單→確認餐點內容→點餐→結帳。

今日湯品

不管第幾次到One More泰吃飯，都有新鮮感~

喜歡喝湯的朋朋們，可以參考在接待區白板上的今日湯品內容，點一碗搭配餐點享用。

■ One More泰_拍照打卡區

拍照打卡區

免飛泰國！

在One More泰也可以拍一波偽出國、充滿泰國元素的旅遊美照~

■ One More泰_製餐區

製餐區_純手工蝦餅

獨家蝦餅配方，以鮮蝦為主食材搭配其他元素增添口感風味層次，新鮮製作蝦漿 → 分成一球一球放到酥炸粉上。

使用模具輔助塑形，反覆裹上酥炸粉衣 → 製作錢幣形狀的手拍蝦餅。

大火快炒

想到泰式料理就會想到的料理之一：蝦醬空心菜，也有蝦醬高麗菜可選擇。

■ One More泰_用餐空間

南洋渡假風格用餐空間

添加各種泰國元素妝點的空間，型塑濃厚的南洋渡假風的用餐空間，規劃2人桌、4人桌。

桌面上均有擺放菜單，方便入座後參考、點餐。

4人桌

4人沙發座

附設洗手間

■ One More泰_自助區

自助區

在One More泰用餐，無收取服務費。

飲用水、水杯、餐具、紙巾可在此區自行取用。

Ⅳ One More泰餐點分享

這餐點了：

泰式椒麻雞塊飯

特製海鮮涼爽拌麵

泰式香檸烤雞腿

蝦醬空心菜

趁熱吃金錢蝦餅

兩口榴槤三角酥

椰子汁

柳橙綠茶

■ 主餐

√泰式椒麻雞塊飯 248元

現點現炸的酥炸雞塊添加嚴選蔬果點綴呈現，搭配半顆外酥內滑嫩的酥炸溏心蛋、酥炸百頁豆腐，與特調泰式椒麻醬料。

在料理過程中鎖住滿滿肉汁、軟嫩不乾硬且無厚重粉感的酥炸雞塊沾點泰式教麻醬，多了一重開胃的酸感、微微辣感，搭著完美黃金水米比烹煮的香Q甜白飯、銷魂溏心蛋、外酥內嫩的百頁豆腐，吃完這盤好滿足。

√特製海鮮涼爽拌麵 238元

海鮮控超推這道！

新鮮料理的優質大蝦、淡菜、透抽等海鮮為主角，搭配每天採買的鮮切小番茄、香菜、芹菜點綴香氣層次，搭上淋上秘式醬汁拌勻的Q彈冷麵，由多種食材堆疊的特製海鮮涼爽拌麵，讓人看了就覺得充滿食欲，看起來特別美味可口~

必須說，One More泰的海鮮品質真的不錯，不費力地即可將蝦殼去除吃到肉質紮實自帶甜味的蝦子、有自然海味的淡菜、滑嫩軟Q的大塊透抽，搭著跟醬汁完美結合的麵條一起吃，相當爽口、過癮。

■ 單點小品

√泰式香檸烤雞腿 208元

喜歡吃肉的朋朋看這邊！

今年10月新上線的肉食系單品就是它，從開始料理到上餐大約需要15~20分鐘的厚工泰式料理，由大份量無骨雞腿排為主角，搭配辛香料、檸檬、自製泰式醬料呈現。

這雞腿排是真的優秀，堅持現點現做、無法速成上餐的雞腿排，在料理過程中鎖住滿滿肉汁，不沾醬直接吃也不會覺得乾硬，兩口一塊爽嗑自帶獨特香氣的肉肉，滿足~

沾點泰式醬汁、擠上檸檬汁，多一層酸酸辣辣的香氣，也有搭~

√蝦醬空心菜 138元

走進泰式料理餐廳，經常會點到的蔬菜餐點肯定有它~

添加有特殊鮮香下鍋一起炒的蝦醬空心菜，光是這一道菜就能吃完一碗飯，根本白飯小偷XD

■ 炸物

√趁熱吃金錢蝦餅 單顆 48元

經過油鍋精準控溫掌握時間起鍋的蝦餅，穿上美麗金黃色外衣、渾圓飽滿的模樣看起來特別好吃~

吃得到的真材實料，One More泰的金錢蝦餅是可以吃到蝦肉Q脆口感、鮮甜滋味的，是讓人吃完一個會想再吃一個的，香氣飽滿、不膩口。

√ 兩口榴槤三角酥 88元

不吃榴槤的朋朋也喜歡它~

每一塊都有包入特製的榴槤餡料，一口咬下酥脆外殼，享受在嘴裡散開的幸福甜香、淡淡的榴槤香氣，完全沒有直接吃榴槤會覺得臭臭的那個味道，用這一道畫下一餐的結尾，讚的。

■ 解渴飲品

√ 椰子汁 A套餐58元

100%的椰子原汁，就像剖開椰子直接喝一樣的純粹好滋味，無其他綴飾的自然甜感，清涼順口。

√ 柳橙綠茶 A套餐58元

100%柳橙原汁 Ft.特選優質綠茶，兩者融合在一起入口，平衡了原有的甜、較厚實的茶感，不加糖版本的柳橙綠茶可以喝到柳橙的豐富水果香氣、自然甜，冰冰涼涼的好好喝~

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024_09月。

√付款方式：現金。

■ One More泰餐點評價

平日午餐時間，走進台中西區泰式料理餐廳推薦之一的One More泰，吃個午餐。

在充滿南洋渡假風格的空間裡，放鬆地享用現點現做逐道上桌、飄散著泰味、原汁原味呈現的道地泰式料理，整個用餐體驗蠻不錯的，會，列入想回訪再嘗試其他餐點的泰式料理餐廳口袋名單。

■ One More泰菜單

台中西區泰式料理餐廳_One More泰菜單，來源：One More泰FB粉絲頁，2024_09月。

Ⅵ 台中西區泰式料理餐廳相關資訊

One More泰

熱門搜尋：台中西區泰式料理餐廳

設施：兒童座椅、洗手間、拍照打卡區。

⏰ 營業時間

每天 11：30~14：30(最後點餐時間14：00)；17：00~20：30(最後點餐時間20：00)

📍 地址： 台中市西區梅川西路一段95號

📞 電話：04 2301 3858



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■ 品牌資訊

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