台中西區泰式料理餐廳_One More泰─Dcard推薦泰式料理，純手工製作蝦餅超頂！超人氣「特製海鮮涼爽拌麵」、酥嫩爆汁「泰式椒麻雞塊飯」、今年10月新推出「泰式香檸烤雞腿」是必點_附菜單，台中教育大學附近、台中西區午餐推薦、台中西區晚餐推薦、台中西區餐廳推薦+1
目錄索引
1. 關於One More泰
3.1 One More泰_接待區
3.2 One More泰_拍照打卡區
3.3 One More泰_製餐區
3.4 One More泰_用餐空間
3.5 One More泰_自助區
4.1 主餐
泰式椒麻雞塊飯
特製海鮮涼爽拌麵
4.2 單點小品
泰式香檸烤雞腿
蝦醬空心菜
4.3 炸物
趁熱吃金錢蝦餅
兩口榴槤三角酥
4.4 解渴飲品
椰子汁
柳橙綠茶
5. 消費資訊
5.1 One More泰餐點評價
5.2 One More泰菜單
6.1 品牌資訊
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One More泰在哪裡
One More泰位於台中市西區梅川西路一段95號，近台中教育大學、草悟道、台中文學館，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。
One More泰環境_餐點特色
「南洋風格用餐空間_寬闊舒適」
「平價泰式料理_手工蝦餅、自製醬料」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_向上民權路口站，走路2分鐘。
機車：附近機車停車格_民權路。
汽車：附近汽車停車格_梅川西路一段；向上民權站停車場，走路2分鐘。
民權路梅川西路一段交叉口_台中教育大學、草悟道附近
民權路梅川西路一段交叉口；台中教育大學、草悟道台中文學館附近，選址於台中市西區梅川西路一段的One More泰，周邊有公車站、多個汽車停車格、機車停車格、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位。
餐廳門口可停機車
騎機車前往用餐的朋朋們，可將機車暫時停放於One More泰門口。
餐廳門口
營業時間
One More泰營業時間為：
每天 11：30~14：30；17：00~20：30。
放大版人氣餐點
走過路過不要錯過的平價泰式料理底加！
貼心設置放大版人氣餐點，提供給路過的朋朋們參考。
接待區
走進One More泰，由外場人員協助帶入已安排好的座位，參考菜單→確認餐點內容→點餐→結帳。
今日湯品
不管第幾次到One More泰吃飯，都有新鮮感~
喜歡喝湯的朋朋們，可以參考在接待區白板上的今日湯品內容，點一碗搭配餐點享用。
拍照打卡區
免飛泰國！
在One More泰也可以拍一波偽出國、充滿泰國元素的旅遊美照~
製餐區_純手工蝦餅
獨家蝦餅配方，以鮮蝦為主食材搭配其他元素增添口感風味層次，新鮮製作蝦漿 → 分成一球一球放到酥炸粉上。
使用模具輔助塑形，反覆裹上酥炸粉衣 → 製作錢幣形狀的手拍蝦餅。
大火快炒
想到泰式料理就會想到的料理之一：蝦醬空心菜，也有蝦醬高麗菜可選擇。
南洋渡假風格用餐空間
添加各種泰國元素妝點的空間，型塑濃厚的南洋渡假風的用餐空間，規劃2人桌、4人桌。
桌面上均有擺放菜單，方便入座後參考、點餐。
4人桌
4人沙發座
附設洗手間
自助區
在One More泰用餐，無收取服務費。
飲用水、水杯、餐具、紙巾可在此區自行取用。
這餐點了：
泰式椒麻雞塊飯
特製海鮮涼爽拌麵
泰式香檸烤雞腿
蝦醬空心菜
趁熱吃金錢蝦餅
兩口榴槤三角酥
椰子汁
柳橙綠茶
■ 主餐
√泰式椒麻雞塊飯 248元
現點現炸的酥炸雞塊添加嚴選蔬果點綴呈現，搭配半顆外酥內滑嫩的酥炸溏心蛋、酥炸百頁豆腐，與特調泰式椒麻醬料。
在料理過程中鎖住滿滿肉汁、軟嫩不乾硬且無厚重粉感的酥炸雞塊沾點泰式教麻醬，多了一重開胃的酸感、微微辣感，搭著完美黃金水米比烹煮的香Q甜白飯、銷魂溏心蛋、外酥內嫩的百頁豆腐，吃完這盤好滿足。
√特製海鮮涼爽拌麵 238元
海鮮控超推這道！
新鮮料理的優質大蝦、淡菜、透抽等海鮮為主角，搭配每天採買的鮮切小番茄、香菜、芹菜點綴香氣層次，搭上淋上秘式醬汁拌勻的Q彈冷麵，由多種食材堆疊的特製海鮮涼爽拌麵，讓人看了就覺得充滿食欲，看起來特別美味可口~
必須說，One More泰的海鮮品質真的不錯，不費力地即可將蝦殼去除吃到肉質紮實自帶甜味的蝦子、有自然海味的淡菜、滑嫩軟Q的大塊透抽，搭著跟醬汁完美結合的麵條一起吃，相當爽口、過癮。
■ 單點小品
√泰式香檸烤雞腿 208元
喜歡吃肉的朋朋看這邊！
今年10月新上線的肉食系單品就是它，從開始料理到上餐大約需要15~20分鐘的厚工泰式料理，由大份量無骨雞腿排為主角，搭配辛香料、檸檬、自製泰式醬料呈現。
這雞腿排是真的優秀，堅持現點現做、無法速成上餐的雞腿排，在料理過程中鎖住滿滿肉汁，不沾醬直接吃也不會覺得乾硬，兩口一塊爽嗑自帶獨特香氣的肉肉，滿足~
沾點泰式醬汁、擠上檸檬汁，多一層酸酸辣辣的香氣，也有搭~
√蝦醬空心菜 138元
走進泰式料理餐廳，經常會點到的蔬菜餐點肯定有它~
添加有特殊鮮香下鍋一起炒的蝦醬空心菜，光是這一道菜就能吃完一碗飯，根本白飯小偷XD
■ 炸物
√趁熱吃金錢蝦餅 單顆 48元
經過油鍋精準控溫掌握時間起鍋的蝦餅，穿上美麗金黃色外衣、渾圓飽滿的模樣看起來特別好吃~
吃得到的真材實料，One More泰的金錢蝦餅是可以吃到蝦肉Q脆口感、鮮甜滋味的，是讓人吃完一個會想再吃一個的，香氣飽滿、不膩口。
√ 兩口榴槤三角酥 88元
不吃榴槤的朋朋也喜歡它~
每一塊都有包入特製的榴槤餡料，一口咬下酥脆外殼，享受在嘴裡散開的幸福甜香、淡淡的榴槤香氣，完全沒有直接吃榴槤會覺得臭臭的那個味道，用這一道畫下一餐的結尾，讚的。
■ 解渴飲品
√ 椰子汁 A套餐58元
100%的椰子原汁，就像剖開椰子直接喝一樣的純粹好滋味，無其他綴飾的自然甜感，清涼順口。
√ 柳橙綠茶 A套餐58元
100%柳橙原汁 Ft.特選優質綠茶，兩者融合在一起入口，平衡了原有的甜、較厚實的茶感，不加糖版本的柳橙綠茶可以喝到柳橙的豐富水果香氣、自然甜，冰冰涼涼的好好喝~
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2024_09月。
√付款方式：現金。
平日午餐時間，走進台中西區泰式料理餐廳推薦之一的One More泰，吃個午餐。
在充滿南洋渡假風格的空間裡，放鬆地享用現點現做逐道上桌、飄散著泰味、原汁原味呈現的道地泰式料理，整個用餐體驗蠻不錯的，會，列入想回訪再嘗試其他餐點的泰式料理餐廳口袋名單。
台中西區泰式料理餐廳_One More泰菜單，來源：One More泰FB粉絲頁，2024_09月。
One More泰
熱門搜尋：台中西區泰式料理餐廳
設施：兒童座椅、洗手間、拍照打卡區。
⏰ 營業時間
每天 11：30~14：30(最後點餐時間14：00)；17：00~20：30(最後點餐時間20：00)
📍 地址：台中市西區梅川西路一段95號
📞 電話：04 2301 3858
■ 品牌資訊