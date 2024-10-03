蔬食進化的越來越美味，繼之前介紹過的「漢來蔬食」之外，在民生東路的巷子裡也有一間平價蔬食餐館，「禾花素食」結合了中式點心與熱炒，選擇相當多元，重點是很美味。搭捷運到行天宮站，從2號出口走路約2分鐘就可以到了。(蔬食餐廳推薦 / 錦州街美食推薦)

台北中山美食 禾花素食 店家資訊

禾花素食

地址：10491台北市中山區民生東路二段147巷3號

電話：02-25176517

營業時間：每天 11:30–14:00、17:30–20:00

台北中山美食 禾花素食 外觀與內部環境

「禾花素食」位在民生東路往西方向的巷子裡（上海商銀與華南銀行中間），離松江路不遠，2021年12月20開幕。

一進到裡面會有小菜服務區，可以單點也可以組成便當。

中午時刻有賣便當，一個100元，可以選5個菜。

裡面有不少座位也有圓桌，只是因為太好吃了，人常常會爆滿，所以建議先訂位。

台北中山美食 禾花素食 美食菜單

菜色相當的多，只是全部都是素的。

感覺每一道都很好吃，我一定會陸續來品嚐更新。

台北中山美食 禾花素食 美味上桌

每一桌都會上茶，目前提供的是牛蒡茶。

芥末椒鹽袖珍菇，本身就很喜歡吃炸香菇的我好喜歡，炸得不油不乾，吃起來酥酥脆脆的，恰到好處。

老皮嫩肉，其實就是炸雞蛋豆腐，外層吃起來甜甜的，很特別。務必要趁熱吃，口感實在太棒了。(但也要小心燙就是)

麻辣臭豆腐，吃起來還不至於到很麻辣，但很下飯，臭豆腐是讓你咬下去後，味道才會在口中散發開，相當美味。(不過花生沒去膜，可能更能把營養保留吧)

雪菜百頁，相較於外面都是乾炒，這邊是加了點勾芡，有點像焿一樣的感覺。

簡單的幾道菜，每道都非常美味，我已經下定決心要在多吃幾次「禾花素食」，再陸續更新跟大家分享！

台北中山美食 禾花素食 交通地圖

禾花素食

地址：10491台北市中山區民生東路二段147巷3號

電話：02-25176517

營業時間：每天 11:30–14:00、17:30–20:00



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