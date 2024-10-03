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【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜色，吃出幸福感

2024-10-03 18:59:00 李大人吃遊記 人氣：92
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李大人吃遊記

發表篇數：83篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

禾花素食
phone02-25176517
place台北市中山區民生東路二段147巷3號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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蔬食進化的越來越美味，繼之前介紹過的「漢來蔬食」之外，在民生東路的巷子裡也有一間平價蔬食餐館，「禾花素食」結合了中式點心與熱炒，選擇相當多元，重點是很美味。搭捷運到行天宮站，從2號出口走路約2分鐘就可以到了。(蔬食餐廳推薦 / 錦州街美食推薦)

【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜

台北中山美食 禾花素食 店家資訊

禾花素食
地址：10491台北市中山區民生東路二段147巷3號
電話：02-25176517
營業時間：每天 11:30–14:00、17:30–20:00

台北中山美食 禾花素食 外觀與內部環境

 

【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜

禾花素食」位在民生東路往西方向的巷子裡（上海商銀與華南銀行中間），離松江路不遠，2021年12月20開幕。

【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜

一進到裡面會有小菜服務區，可以單點也可以組成便當。

【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜

中午時刻有賣便當，一個100元，可以選5個菜。

【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜

裡面有不少座位也有圓桌，只是因為太好吃了，人常常會爆滿，所以建議先訂位。

台北中山美食 禾花素食 美食菜單

【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜

菜色相當的多，只是全部都是素的。

【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜

感覺每一道都很好吃，我一定會陸續來品嚐更新。

台北中山美食 禾花素食 美味上桌

【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜

每一桌都會上茶，目前提供的是牛蒡茶。

【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜

芥末椒鹽袖珍菇，本身就很喜歡吃炸香菇的我好喜歡，炸得不油不乾，吃起來酥酥脆脆的，恰到好處。

【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜

老皮嫩肉，其實就是炸雞蛋豆腐，外層吃起來甜甜的，很特別。務必要趁熱吃，口感實在太棒了。(但也要小心燙就是)

【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜

麻辣臭豆腐，吃起來還不至於到很麻辣，但很下飯，臭豆腐是讓你咬下去後，味道才會在口中散發開，相當美味。(不過花生沒去膜，可能更能把營養保留吧)

【台北中山美食】禾花素食，結合中式點心與熱炒，多達100道菜

雪菜百頁，相較於外面都是乾炒，這邊是加了點勾芡，有點像焿一樣的感覺。

簡單的幾道菜，每道都非常美味，我已經下定決心要在多吃幾次「禾花素食」，再陸續更新跟大家分享！

 

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台北中山美食 禾花素食 交通地圖

禾花素食
地址：10491台北市中山區民生東路二段147巷3號
電話：02-25176517
營業時間：每天 11:30–14:00、17:30–20:00


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蔬食推薦 蔬食餐廳台北 素食推薦 素食餐廳台北 中山美食 錦州街美食
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