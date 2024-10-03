▲入秋陰晴不定時節，忙得不可開交的日子，每天還要注意自己及家人的營養健康，張羅三餐；偶然機會上網Goolgle到： 膳馨民間創作料理 點入 ，他們的官網上的"緣起 記憶中的家常味，讓膳馨變成您家裡的飯廳" 讓人懷念父母親情的美味家庭料理，讓人忍不住立馬下單： https://www.shan-shin.com/promotions/half-price-soups-oct。

▲ 這天回家收到『膳馨民間創作料理 』寄來的冷凍宅配包裹，嚴謹的包裝，拿在手上還蠻有重量的。

▲冷凍包裹裡有：剝皮辣椒燉雞湯、補氣黑蒜燉雞湯、甘味糯米人蔘雞、四季都要麻油雞 、以及淸燉菱角排骨湯。

▲每個冷凍湯品的外包裝上，皆依規定貼上：品名、成分、重量、保存方法、保存期限、有效日期、食用方法、產地、營養標示等的標籤，讓人一目瞭然自己的食安。



▲「甘味糯米人蔘雞個人獨享包」

▲依照包裝上的食用方法，前一天即把「甘味糯米人蔘雞」從冰箱冷凍庫，拿下來放冷藏新鮮解凍12小時。

▲「甘味糯米人蔘雞」標示成份有：雞高湯(清水、雞肉、米酒、調味粉)、土雞腿肉、糯米、 人蔘、紅棗、枸杞；都是天然營養食材。

▲每個冷凍包都有貼心開口設計，方便撕開外包裝使用。

▲照包裝上的食用其中一個方法，把「甘味糯米人蔘雞」冷凍 真空包撕開，放入鍋裡煮沸。

▲轉小火煮5分鐘，加熱完全，即可食用。

▲這盎湯品裡，為不愛青菜的兒子加了高麗菜、紅蘿蔔、及金針菇等時蔬，為經常熬夜的兒子補補身子；糯米人蔘雞在我們華人來說，具有補氣的營養湯品，道地美味且均衡營養，是結合傳統與現代的新概念；「甘味糯米人蔘雞」雞腿肉很大塊，台灣土雞肉質Q彈，湯底是採用雞骨、白蘿蔔、紅蘿蔔、洋蔥等，熬煮的雞高湯，熬煮出來的湯頭，加入 人蔘、紅棗、枸杞，融合而成的人蔘雞。

▲雞腿肉燉得剛好，肉質柔嫩，Q彈多汁，不會像一般的雞湯肉太爛柴，口感好好，暖心又暖胃，湯底看似濃稠，卻是濃淡適中，淡淡中藥香氣，喝起來的口感是濃郁滑順，加上吸飽濃郁湯汁的糯米，綿密溫潤順口，加了時蔬，增加蔬菜纖維，吃了神清氣爽，讓人不知不覺中，一口接著一口都喝完，鮮香回甘，意猶未盡呢，覺得很暖心，真是溫潤滋補好湯品。

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▲「四季都要麻油雞個人獨享包 」

▲「四季都要麻油雞 」成份有雞高湯、土雞腿肉、麻油、薑、紅棗、枸杞等，都是溫補食材。



▲這天兒子下班回來，就把「四季都要麻油雞 」湯包打開，放入小砂燉鍋裡。

▲把盛著「四季都要麻油雞 」湯品的小砂燉鍋，直接放到電鍋裡蒸熟。

▲「四季都要麻油雞 」起鍋時，麻油酒香彌漫整個屋內，兒子聞香而來，拿著筷子在旁等候。



▲「四季都要麻油雞湯」裡有份量不少的土雞腿肉，麻油中藥燉過的肉質，Q彈多汁，麻油雞酒滿室生香，紅棗與枸杞增添香濃滑順，細緻的層次口感，溫熱滋補的美味料理，這裡面完全有媽媽的好味道，令人懷念，媽媽生前最喜歡麻油雞，她老人家可是夏天也要吃麻油雞，所以氣色一向很好。

▲這天剛好是兒子的生日，就煮把麵線，放入麻油雞湯裡給他溫補一下，麵線吸滿麻油雞湯，吃起來酒香濃郁，滑順回甘。

▲時序入秋，陰明不定的日子，溫潤滋補的麻油雞，營養豐富，滿室溫和的麻油香氣，讓人感到很是溫馨。

▲「補氣黑蒜燉雞湯個人獨享包」



▲「補氣黑蒜燉雞湯」食材包括：雞高湯、雞腿肉、蛤蜊、鴻禧菇美白菇、黑蒜頭、米酒、蔭油。



▲專業的廚藝就是不一樣，「補氣黑蒜燉雞湯」是挑選自雲林專業的設備，自然發酵所熟成的黑蒜頭，營養價值高，很是養身，再以雞高湯、嫩滑雞腿肉、鴻喜菇、美白菇細火慢熬而成，而我們就很方便的加一下熱，就美味上桌。

▲黑蒜頭融入雞高湯，微鹹濃郁中帶清爽，膠質回甘，加了些高麗菜，增添蔬菜纖維營養，吃完這盅，兒子吃完整碗，精神抖擻的出門工作去。

▲這款 湯頭顏色較深，兒子說雞湯喝起來，濃厚中帶清爽回甘，滋補養生，雞肉加熱燉煮過後，Q嫩依舊，好吃順口柔潤，太滿意這一大碗的養生雞湯。

▲「剝皮辣椒燉雞湯個人獨享包」

▲真在太方便了，隨時想吃，就打開放入鍋中熱一下。

▲「剝皮辣椒燉雞湯」成份有：雞高湯、雞腿肉、蛤蜊、剝皮辣椒、純釀造醬油、食鹽、薑片、乾香菇、米酒；食材豐富，專業的烹調，就是不一樣。

▲用雞高湯熬煮鮮嫩的雞腿肉，雙鮮加持，剝皮辣椒燉雞湯，加上蛤蜊就特別合拍，辛香微辣中帶海風的鮮香，我另外用高麗菜襯底，加上蛤蜊、香菇不同的海陸層次口感，整個湯底更加醇厚鮮美，整碗讓人吃得很爽口舒暢。

▲「淸燉菱角排骨湯個人獨享包」

▲「淸燉菱角排骨湯」是含有：頂級大骨高湯(水、大骨、食鹽、糖、當歸)、軟排骨、菱角、枸杞、薑片、白胡椒粒、黑胡椒粒，產地直送純粹食材，以及配方，美味又讓人安心。

▲假日兒子在家，這些年來晉升大叔的他，特別喜歡喝湯，就用「淸燉菱角排骨湯」加上冰箱的蔬菜，來煮個小火鍋唄。

▲家裡各式各樣的蔬菜墊底，把「淸燉菱角排骨湯」倒入。

▲小小一鍋，也夠家中2~3人來享用。

▲電火鍋中水滾，再煮個5分鐘就完成了，這湯品包，真是迅速又方便，不用在廚房揮汗煮半天。

▲嚴選台灣豬軟綿排骨、新鮮的菱角、以及枸杞，加上大骨高湯熬湯，整個排骨湯的呈現清爽風味的湯底，喝起來卻是溫厚香醇甘甜，美味絕倫。

▲ 膳馨民間創作料理 每種湯包口味都有它們的特色，也都是獨一無二的美味，每天換種口味，永遠吃不膩；這次宅配的「剝皮辣椒燉雞湯個人獨享包」、「補氣黑蒜燉雞湯個人獨享包」、「甘味糯米人蔘雞個人獨享包」、「四季都要麻油雞個人獨享包 」、以及「淸燉菱角排骨湯個人獨享包」，湯品速凍包，加熱即成美味，優質的湯品食材，調整體質、補氣養生，養顏美容，讓人生更美滿。

▲「膳馨民間創作料理」他們推出的養生湯品，每份的湯包，一人份剛好，溫潤補身天然食材，熬出的湯品，自然呈現溫潤鮮甜，滋潤好喝，難怪是是台中知名台菜餐廳，已連續三年榮獲米其林推薦餐廳，及經濟部商業司頒發之經典台菜餐廳。

▲不用上街採買，回家在廚房揮汗煮半天，「膳馨民間創作料理」的養生湯品，想吃時即時加熱，即可溫馨上桌，加麵配飯皆宜，超適合忙碌的職業上班族，以及家庭主夫主婦們；個人獨享湯品、家人月子餐、照顧家中成員身體健康， 膳馨民間創作料理 美味營養的湯品對於大人小孩都合適，為家人來碗健康養生的溫補好湯，推薦給注重養生、愛護家人的您。

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『膳馨餐飲有限公司』

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。