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(新竹東區美食)「朱家排骨酥麵」--- 軟嫩濃郁「排骨酥湯」與Q彈香蒸「清蒸蝦仁肉圓」

2024-10-03 19:46:00 SJKen 人氣：92
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窩客好文

SJKen

發表篇數：992篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

朱家排骨酥麵
phone03-5612339
place新竹市東區大成街8號
作者本次評價：
4.55
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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「朱家排骨酥麵」排骨酥與蝦仁肉圓 (Crispy spareribs and shrimp meatballs, light dishes store), Hsinchu city, Sep 14, 2024, SJKen「朱家排骨酥麵」排骨酥與蝦仁肉圓 (Crispy spareribs and shrimp meatballs「朱家排骨酥麵」排骨酥與蝦仁肉圓 (Crispy spareribs and shrimp meatballs「朱家排骨酥麵」排骨酥與蝦仁肉圓 (Crispy spareribs and shrimp meatballs「朱家排骨酥麵」排骨酥與蝦仁肉圓 (Crispy spareribs and shrimp meatballs「朱家排骨酥麵」排骨酥與蝦仁肉圓 (Crispy spareribs and shrimp meatballs「朱家排骨酥麵」排骨酥與蝦仁肉圓 (Crispy spareribs and shrimp meatballs「朱家排骨酥麵」排骨酥與蝦仁肉圓 (Crispy spareribs and shrimp meatballs「朱家排骨酥麵」排骨酥與蝦仁肉圓 (Crispy spareribs and shrimp meatballs「朱家排骨酥麵」排骨酥與蝦仁肉圓 (Crispy spareribs and shrimp meatballs

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

 

到新竹市總喜歡到處在大街小巷內尋幽探訪，九月中旬無意間在大成街8號的暗巷中，發現這家隱身在巷弄間，位於新竹市東區大成街8號的「朱家排骨酥麵」，店家主打排骨酥麵與清蒸肉圓的小吃店，門口左邊是廚房，右邊是入口，裡面座位不多，大多數在地客人似乎都是外帶居多，那晚我剛好趕在店家快打烊前進去用餐，就點了一碗「朱家排骨酥湯」（NT$85/碗）、一碗「清蒸蝦仁肉圓 」（NT$85/一碗3顆）、一盤「豆芽菜 」（NT$40/盤）與一盤「五香豆乾」（NT$40/盤），合計NT$225，真是十分超值。

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首先品嚐的是這一盤「豆芽菜 」（NT$40/盤），撒上油蔥的豆芽菜，入口清爽咀嚼有汁，價格跟台北相同，但份量明顯較多，CP值相對較高。

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接著品嚐的是這盤「五香豆乾」（NT$40/盤），簡單的香菜與醬油膏調味，長方形的豆干入口香醇厚實有咬勁，份量同樣較多，讓人吃得餘韻綿綿!

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第三道品嚐的是這碗「清蒸蝦仁肉圓 」（NT$85/一碗3顆），用蒸的做法吃起來外皮特別Q彈，內餡除了實在的瘦豬肉，還佐以一隻完整的蝦仁，三顆吃下來很有飽足感!

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最後一道品嚐的就是店內招牌「朱家排骨酥湯」（NT$85/碗），份量不算多，但排骨酥處理方式別幟一格，屬於長條型，跟台北排骨酥偏向橢圓形或長方形大不同，但口感一樣好吃，由白蘿蔔、香菜烹煮的湯頭也很棒，香濃鹹度適中好好喝!

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「朱家排骨酥麵」的創始店，原本就在大成街8號，後來一度拓店到西大路上，空間更大，這家的空間不大，只能擺上三張桌子，但麻雀雖小五臟俱全，在店內用餐很有家庭的溫馨感，老闆夫婦待人都很親切，喜歡排骨酥湯與蝦仁肉圓的朋友，有機會造訪不妨一試!

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朱家排骨酥麵
營業地址：300新竹市東區大成街8號
營業時間：週一到週六 11:30 ~ 14:15 ，16:30 ~ 20:15(每週日公休）
營業電話：(03) 561 - 2339
FB粉專: 朱家排骨酥麵


(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

文章標籤
新竹美食 朱家排骨酥麵 排骨酥湯 清蒸蝦仁肉圓
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