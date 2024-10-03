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到新竹市總喜歡到處在大街小巷內尋幽探訪，九月中旬無意間在大成街8號的暗巷中，發現這家隱身在巷弄間，位於新竹市東區大成街8號的「朱家排骨酥麵」，店家主打排骨酥麵與清蒸肉圓的小吃店，門口左邊是廚房，右邊是入口，裡面座位不多，大多數在地客人似乎都是外帶居多，那晚我剛好趕在店家快打烊前進去用餐，就點了一碗「朱家排骨酥湯」（NT$85/碗）、一碗「清蒸蝦仁肉圓 」（NT$85/一碗3顆）、一盤「豆芽菜 」（NT$40/盤）與一盤「五香豆乾」（NT$40/盤），合計NT$225，真是十分超值。

首先品嚐的是這一盤「豆芽菜 」（NT$40/盤），撒上油蔥的豆芽菜，入口清爽咀嚼有汁，價格跟台北相同，但份量明顯較多，CP值相對較高。

接著品嚐的是這盤「五香豆乾」（NT$40/盤），簡單的香菜與醬油膏調味，長方形的豆干入口香醇厚實有咬勁，份量同樣較多，讓人吃得餘韻綿綿!

第三道品嚐的是這碗「清蒸蝦仁肉圓 」（NT$85/一碗3顆），用蒸的做法吃起來外皮特別Q彈，內餡除了實在的瘦豬肉，還佐以一隻完整的蝦仁，三顆吃下來很有飽足感!

最後一道品嚐的就是店內招牌「朱家排骨酥湯」（NT$85/碗），份量不算多，但排骨酥處理方式別幟一格，屬於長條型，跟台北排骨酥偏向橢圓形或長方形大不同，但口感一樣好吃，由白蘿蔔、香菜烹煮的湯頭也很棒，香濃鹹度適中好好喝!

「朱家排骨酥麵」的創始店，原本就在大成街8號，後來一度拓店到西大路上，空間更大，這家的空間不大，只能擺上三張桌子，但麻雀雖小五臟俱全，在店內用餐很有家庭的溫馨感，老闆夫婦待人都很親切，喜歡排骨酥湯與蝦仁肉圓的朋友，有機會造訪不妨一試!

朱家排骨酥麵

營業地址：300新竹市東區大成街8號

營業時間：週一到週六 11:30 ~ 14:15 ，16:30 ~ 20:15(每週日公休）

營業電話：(03) 561 - 2339

FB粉專: 朱家排骨酥麵





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