美翻天！隱藏在巷弄裡的高質感咖啡廳「Zeller Coffee 台南湖美店」軟嫩燉牛肉、繽紛早餐盤吃起來！

台南咖啡廳推薦～ 越是隱藏在巷子裡的咖啡廳我越喜歡！位於台南中西區巷弄裡的 Zeller Coffee 台南湖美店 沒有事前做好功課的話，還真的很難繞進住宅區裡發現它的存在，舒適寬敞的高質感用餐空間不論怎麼拍都美翻天，軟嫩入味的紅酒燉牛肉、和繽紛實在的大早餐盤都在水準之上、高分過關，台南早午餐推薦名單這間要收藏嘿～

Zeller Coffee 台南湖美店｜餐廳環境

矗立於巷弄三角窗位置的 Zeller Coffee 台南湖美店 暗黑色系門面沈穩內斂，搭配純白英文店名和大型綠植栽構成了一幅女孩們最愛的時尚街拍場景。推開門進到店內又有著截然不同的視覺呈現，內用空間以大量木質軟件元素搭配質樸泥灰色牆面營造出輕鬆舒適氛圍，加上由大片玻璃窗所引進的絕佳採光，每個角落拍起來都有夠美！(巷口就有大型停車場，計次收費$30 相當方便，導航可搜「湖美一街收費臨時停車場」)

舒適自在的內用空間

官網品牌故事中提到了『溯水之源 綿延無限』，以 Zeller 的 “Z” 為主體，以水為形，透過流動與融合，將每一個人、事、物串連疊加，延伸出無限可能性。而進入了 Zeller Coffee 台南湖美店 空間場域內，也能感受到其意欲透過咖啡、美食和商品為每一位造訪者帶來不同的生活樂趣，無論是想要品茗一杯香醇濃郁的好咖啡、享用一份繽紛豐富的好餐點，或是為身邊人挑選一份兼具品質和顏值的好禮物，在這裡都能一次滿足。

生活選品展示

Zeller Coffee 除了供應咖啡及餐點之外，還精選了各種設計好物在店內展示販售，像這天我們在現場逛到的品項，露營控們看到肯定雙眼放光。

飲水、餐具自取

Zeller Coffee 台南湖美店｜菜單

(圖片來源：Zeller Coffee 官網)

Zeller Coffee 台南湖美店 販售品項包含輕食、早午餐、義大利麵、貝殼麵、燉飯、咖啡、氣泡飲和果昔，餐點選擇非常豐富，也可以在 官網 隨時查詢最新菜單內容。

Zeller Coffee 台南湖美店｜餐點介紹

紅酒燉牛肉(補差額更換為馬鈴薯布里歐吐司) $420

整盤份量沈甸甸的 紅酒燉牛肉佐馬鈴薯布里歐吐司 是 Zeller Coffee 近期新菜式裡最具人氣的一道料理，軟嫩入味的紅酒燉牛肉連小朋友都能輕鬆享用、越咬越香，順帶一提，胡蘿蔔可是媽咪我和2個小怪獸的最愛，當然也要全部掃光光！重點是一旁還搭配了綿密細緻的馬鈴薯泥和蘆筍，整份吃光非常有飽足感。(紅酒燉牛肉飯$380，我們加價升級為吐司)

Zeller 大早餐盤 $420

Zeller 大早餐盤 裡頭則是有吉拿棒、氣炸羽衣甘藍、炒蛋、魚子醬、薯塊、牛番茄、雞胸肉和燻鮭魚，想不到在這裡能吃到平常在電影院才會點的吉拿棒還真的是個小驚喜，酥酥脆脆的吉拿棒加上肉桂粉香氣超加分，點餐時店內人員還提到是特別選用了 四葉無鹽奶油、 北海道小麥粉 以及 天然海藻糖 製作而成，推薦喜歡吉拿棒的寶貝們能點來試試！燻鮭魚和雞胸肉軟嫩美味，感覺品嚐到最純粹的食材原味，清爽少負擔。

墨西哥起司肉醬薄餅(佐三種醬) $220

夾著微辣內餡的 墨西哥起司肉醬薄餅 會附上酸奶醬和莎莎醬，風味各有特色、值得一試。

焦糖起司布蕾酸麵包 $220

在店內人員的推薦下選擇了 焦糖起司布蕾酸麵包 作為餐後甜點，邊邊烤得酥酥脆脆、鋪上起司、還撒了些75%苦甜可可粉的 焦糖布蕾酸麵包，入口鹹甜滋味交錯，好香、好好吃～

酪梨香蕉奶昔 $180

Zeller Coffee 的現打果昔絕對是招牌必點特色飲品之一，早午餐時段來杯清爽又健康的 酪梨香蕉奶昔 再適合不過啦～

海鹽雲朵美式 $150

將海鹽奶蓋的概念套用在經典美式咖啡上，底層是帶點微酸風味的美式咖啡、搭配上頭微鹹的綿密奶蓋一起入口，讓味道和香氣都更加豐富、有層次。用餐空間舒適、餐點豐盛用心的 Zeller Coffee 台南湖美店 是我會想在近期回訪品嚐其它品項 台南咖啡廳推薦 名單之一，分享給大家囉！

【期間限定優惠】

即日起至2024年12月31日，【點我加入 Zeller Coffee 會員】可領取滿額優惠券一張 (消費$399折抵$100)，聰明寶貝們記得好康用起來唷～

【文末附上分店資訊】

。台中大墩店：台中市南屯區大墩十一街154號 / 04-2320-7989

。台中建國店：台中市西區建國路49號1樓 / 04-2225-0388

Zeller Coffee 台南湖美店｜餐廳資訊

地址：台南市中西區湖美二街68號

電話：06-258-7567

營業時間：9:00-17:00