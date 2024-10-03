





秋冬季節將近，又是一個薑母鴨、羊肉爐的季節，也正是大嗑秋蟹的時候，宜蘭羅東 大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店 ，主打 紅蟳薑母鴨 ，薑母鴨肉的肉質軟嫩、輕咬骨肉分離，活體紅蟳肉質鮮甜，蟹卵、蟹肉紮實飽滿，每日限量，需預訂，後續還會增加風味快炒，敬請期待。



相信在地宜蘭羅東人一定對座落於純精路二段上的大紅蕃薑母鴨羊肉爐不陌生，近期再與知名李主廚聯手，必定掀起 薑母鴨風潮 。

















宜蘭羅東薑母鴨推薦 | 大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店 地理位置 交通資訊

大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店 座落於宜蘭羅東的市中心，距離熱鬧的羅東夜市步行只需10分鐘腳程，羅東運動公園開車也只要4分鐘車程即可抵達，旁邊就是收費停車場，對於附近的在地住民或是開車來宜蘭羅東玩的朋友來說，都非常便利～！！！













羅東薑母鴨推薦 | 大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店 環境介紹

寬敞大空間的用餐環境，可容納10人座圓桌至少15桌以上，非常合適 家庭聚餐、三五好友聚會、公司團聚、尾牙、春酒、節日慶祝 等等，也非常歡迎包場舉辦活動。



餐具、飲料、冰塊 採自助式，飲料用餐完畢再結帳就可以了。















▼ 櫃檯





▼ 餐具、飲品、冰塊自取

▼ 櫃檯▼ 餐具、飲品、冰塊自取





羅東薑母鴨羊肉爐 | 大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店 人氣菜單

主打 紅蟳薑母鴨 ，建議可以點一份薑母鴨套餐（含：豆皮、凍豆腐、金針菇、香菇、高麗菜、鴨肉丸、木耳、玉米筍），以及需提前預訂的每日限量活體紅蟳，再加點其他喜愛的食材。



食材新鮮嚴選，價位親民，份量給量也非常大氣，每樣至少都是2~3人的份量，每桌客人上桌後，會依照餐點不同（薑母鴨 or 羊肉爐）附上特製醬料，今天點的是薑母鴨，醬料是 自製辣椒醬油 與 店家特調的薑母鴨沾醬（腐乳醬）。



吃 薑母鴨、羊肉爐 必點的主食就是 麻油麵線 ，當然也別忘記要來一盤啊～！！！







▼ 菜單（menu）





▼ 自製的辣椒醬油，非常辣～！！！

▼ 菜單（menu）▼ 自製的辣椒醬油，非常辣～！！！



紅蟳薑母鴨

精心嚴選宜蘭在地小農所養殖的黑面鴨，薑母鴨肉吃起來肉質軟嫩可口，輕輕一咬骨肉分離，而且完全沒有鴨腥味，讓原本不愛吃鴨肉的我，也忍不住多吃幾塊；入味濃郁的湯底，喝起來暖心又暖胃～！！！建議開鍋前，可以先加入高麗菜煮湯，帶點淡淡的鮮甜，越煮越好喝～！！！



每日限定的活體紅蟳 ，還未被解體前正在吐泡泡，由此可見，真的非常青（新鮮）～！！！現殺活體紅蟳，肚子裡飽滿的蟹卵，真的讓人看得食指大動，立馬丟進鍋裡開煮，飽滿的蟹卵、蟹肉，吃起來鮮甜美味，與薑母鴨湯底超對味～！！！











▼ 活體紅蟳（每日限定）









▼ 飽滿的蟹卵













▼ 蟹肉鮮甜





▼ 軟嫩入味的薑母鴨





▼ 活體紅蟳（每日限定）▼ 飽滿的蟹卵▼ 蟹肉鮮甜▼ 軟嫩入味的薑母鴨



香菇

自帶特殊香氣的香菇，吸飽薑母鴨湯汁，入口記得小心燙口喔～！！！







金針菇

不論什麼鍋都少不了的新鮮食材，薑母鴨當然也不能沒有它啊～！！！







高麗菜

早已丟進鍋裡熬煮的高麗菜，自然鮮甜的風味與薑母鴨湯底結合的味道恰到好處。







鴨肉丸

香鹹的鴨肉小丸子，肉質鮮嫩紮實，甜潤彈牙。











▼ 脆口好吃的木耳



豆皮

一樣也是吸附湯汁食材，排行榜上有名的豆皮，吃起來帶著微微的豆香與薑味。









凍豆腐

側邊美麗的蜂窩狀，讓久煮的凍豆腐吸滿薑母鴨湯汁，感受咬下爆汁的驚喜。











羊肉片

今天沒有吃到羊肉爐，也忍不住點了羊肉片過乾癮，現點現切的羊肉片，吃起來完全沒有羊騷味。











蛋餃＆魚餃

每份NT$60，份量卻比其他火鍋餐廳來得多，精心嚴選的手工火鍋料，吃起來口感與風味都不錯～！！！















白蝦

新鮮白蝦的口感Q彈，蝦肉肥美。











麻油麵線

最簡單料理，最美味～

利用簡單的佐料（香菜、油蔥、麻油 等等）將平凡的麵線變得不再單調。













［ 店家資訊 ］



大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店

地址：

宜蘭縣羅東鎮純精路二段53號

電話：

03 951 0688

營業時間：

16:00–00:00



粉絲團：

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地址：宜蘭縣羅東鎮純精路二段53號電話：03 951 0688營業時間：16:00–00:00粉絲團：









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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。