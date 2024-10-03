南投埔里民宿、住宿、露營推薦這家葉子祕境，空手就能體驗豪華露營！？懶人系露營的好選擇就是葉子祕境啦！位於埔里的葉子祕境，豪華露營帳篷簡直是質感滿分，不僅環境舒適，還有夏天可以玩水的樂趣，晚上，燈火映照下的氛圍更是浪漫至極，四周完全被森林包圍，讓人真切感受到大自然的魅力，在這裡你根本不用操心規劃，一切都準備得妥妥當當，不僅有可愛的野餐籃早餐，還可以訂購晚餐，還提供多種遊戲器材，什麼都不用帶，只需帶著一顆愉快的心情來就好啦！

葉子祕境｜交通方式、停車資訊

南投的葉子祕境位於南投埔里鎮，地址是南投縣埔里鎮種瓜路48-8號，這邊距離桃米親水公園非常近，要去埔里的各大景點也非常方便，像是最近超夯的最美休息站日月町複合式商場開車也大概十多分鐘左右，導航設定名稱葉子祕境即可抵達營區

葉子祕境有超大的停車場，因為辦理入住的地方還要往上走，如果有行動不便的朋友或是老人家，可喔先告知，葉子祕境就會派高爾夫球車下來載，先來辦理入住囉，入住大廳有免費的射箭、羽毛球、桌遊等器材可以借用，帶小朋友來露營，讓他們開心地跑跳玩耍，有這些運動器材實在太方便了

來山區加減都會有蚊蟲，葉子祕境特別有提供小瓶防蚊乳液贈送給住宿客人使用，有檸檬草的香氣很好用，現場也有大瓶的在販售，話說那個小黑蚊畫的也太寫實了吧！

在大廳的旁邊還有一個游泳池，夏天都會開放，但我們來得是時候正在下午後雷陣雨，所以不能玩水，但這泳池看起來就很不錯，很適合小孩這邊玩

在大廳旁邊還有一個吸菸休憩區，這裡有冰溫熱飲水機可以自行取用（房間內也有礦泉水，不夠也可以請小管家補充），癮君子也可以在這裡抽煙不用怕會影響別人了

辦理入住的時候會先選早餐，然後我會建議選購晚餐，畢竟都已經是來露營了，還要再開車出去吃晚餐也不太多，這裡晚餐選項也蠻多的

辦理完入房手續就可以去房間囉，葉子祕境會開高爾夫球車連人帶行李一起送到露營地的門口，如果退房住在比較高的地方，也可以利用官方LINE，請小管家們幫忙運送行李

葉子祕境｜房型介紹

葉子祕境房型分別為野溪、青楓、櫻花、星空、星空Villa8人、森林VIP六人房，因為園區佔地非常廣大，房間也都分別坐落在不同地方，更有隱私感，櫻花是獨有的雙人房型，星空Villa則是適合好友包區，房間價位以豪華懶人露營帳來講算是非常平價

野溪四人房，這真的是顛覆我們對於露營的想像啊，基本上舒適度已經不亞於飯店，空間非常寬敞，還有兩張大床，而且還是木地板，有獨立的衛浴設備還配置TOTO免治馬桶，這應該是目前住過最舒適的露營區了

沐浴備品也很高級唷，是法國品牌的沐浴備品跟乳液

櫻花雙人房，如果想要男女朋友或小夫妻浪漫一下，很推薦這個櫻花雙人房，雖然空間比較小，但該有的一樣也不少，同樣也是也獨立的衛浴設備，還有一個可愛的小客廳呢

然後還有一個很特別的地方，葉子秘境沒有電視，但有Free wifi，而且每個房間裡都有投影機，內建Netflix、Disney+直接打開就可以觀看電影或追劇囉

凡入住葉子秘境都會贈送下午茶小蛋糕放在冰箱裡，可以泡上一壺阿里山紅茶，坐在小庭院裡享受悠閒的下午茶時光

葉子森林房(六人)，葉子森林房是分為四人房跟兩人房各一間，是獨立在山坡上，非常適合家族或三五好友一同入住，中間也有一個交誼廳，晚上可以在這裡吃晚餐，今天我們是分到住四人房，這間房裡可以藏有一個大驚喜唷！

這間房最大的亮點就是有一個超美的衛浴空間，這可是許多網美們心目中的夢幻浴室啊，超大的浴室中間有一個浴缸，正對外面翠綠的山景，景觀非常無敵！

還沒完唷，這間浴室還有配置投影機！可以邊泡澡邊看電影，在這泡澡真的享受！

然後有些房型還有開放讓寵物一同入住，今天來就看到有不少人帶寵物一起來玩，如果有需要可以事先詢問可以入住的房型唷

葉子秘境｜環境介紹

每個露營帳小屋外都有設雨遮，大家可以聚在外頭泡茶聊天，根據房型的不同，桌椅跟雨遮佈置也不太一樣，都來露營了就不要窩在房間裡啦

除此之外，葉子祕境腹地廣大，也規劃了不少大片草皮、空地可以讓大小朋友來玩遊戲，無論是踢足球、打羽毛球、射箭等等戶外活動都可以玩，器材都可以在大廳處登記取用

葉子祕境的小管家們也會在午後跟大家一起同樂，跟大家一起玩布袋球CORNHOLE，兩隊各持一種顏色的布袋球，輪流於同一塊斜板上投球，輪流投完四球為一局，丟到洞裡兩分、板上一分，出界0分，只要勝過小管家就可以獲得禮物唷

除了各項活動、運動器材可以玩之外，葉子秘境還有飼養許多小動物唷，像是超可愛的柯爾鴨，管家有時候會放出來到處走走，小朋友可以就近觀察，胖嘟嘟的柯爾鴨真的很像棉花糖，超可愛的啦！

在可愛動物區裡還有可愛的小兔子跟陸龜唷

葉子秘境還有隱藏版的貓咪管家，聽小管家說貓咪有四隻，會隨機出現在園區裡，能看到他們可是一件很幸運的事唷，在逛園區時不妨仔細找看看吧

晚上的園區也超美的唷，尤其這邊沒有光害，天氣好的時候還可以看到滿天的星斗，到了螢火蟲季也會有成群的螢火蟲出沒，因為被森林圍繞，晚上空氣非常涼爽，還可以聽到森林中的蟲鳴鳥叫，不妨出來走走吧！

葉子祕境｜餐飲介紹

晚上我們就直接在房間外的交誼廳桌子用餐，晚上的燈光配上森林中的蟲鳴鳥叫，感覺還真有點像暮光之城裡的森林小屋的感覺，我們還在這買了一瓶紅酒，超浪漫的，餐點的份量都還蠻多的，披薩也很夠水準！

我們點的是香檸雞腿跟宮爆沙朗，用像是高級的日式飯盒盛裝，不僅好吃有精緻

生日提前告知，小管家也會送上可愛的生日蛋糕呢

葉子秘境的早餐在辦理入住的時候就已經選擇好了，所以大概早上八點半多左右就會有小管家就會送到帳外的桌子，完全不用去拿，早餐還用野營籃來裝，非常有露營的FU！

葉子祕境在網路評價上真的非常出色零負評，適合懶人露營的住宿選擇，價格相對也很親民，讓人能夠充分享受大自然的美好，尤其適合帶小朋友來，有很多地方可以讓他們自由奔跑。另外葉子祕境距離許多南投的景點都很近，是南投旅遊非常理想的住宿地點，唯一需要注意的是，假日時滿房率較高，建議提前預定或選擇平日入住吧

葉子祕境森林系Villa

地址：南投縣埔里鎮種瓜路48-8號

電話： 0901 368 727

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