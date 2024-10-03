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靠近行天宮的中山區吉林路美食代表【阿城鵝肉】，已經連續四年獲得米其林必比登推薦

晚上用餐時段需要等超過1小時才吃的到，GOOGLE高評價讓港澳、日韓遊客都會來吃

來這邊一定要點一盤切鵝肉，鵝肉肉嫩多汁，且裡面的細骨都處理得很乾淨，算是相當貼心

【阿城鵝肉】菜單菜色選擇多，平價多樣選擇且離行天宮、松江南京捷運站也近，相當好到達唷

阿成鵝肉在哪呢?

來這間阿城鵝肉可搭到捷運行天宮站或著是松江南京站，分別走路差不多七分鐘即可到達

現在內用的餐廳是吉林二店，現在本店只有提供外帶服務，二店就在本店的斜對面

我們也是第一次來用餐，想說這兩間門市差在哪，詢問才知道內用要到對面的吉林二店

連續四年獲得米其林必比登推薦

這間阿城鵝肉店不簡單，可以連續四年獲得米其林推薦，也是台北少數可持續獲得米其林推薦的餐廳

重點是這間必比登推薦餐廳的價格也算是相當平價，想吃美味也可以不用花大錢

因為太過知名除了當地人會吃外，一些國外的旅客也會專程來吃

所以用餐時段都會擠爆門口，我們光是等內用座位就等了快一小時

如果天氣炎熱的話，可以先去附近的便利商店坐著等，可以先用手機掃描QRCODE注意排隊情況

這樣就不用苦苦地在門口等待

現在也是有提供線上訂位的服務喔

阿城鵝肉環境介紹

內用共有三層用餐空間，非餐期時間可能都不用等候就能直接入座

但遇到餐期就真的會需要等待，內用限時90分鐘

內用有蠻多醬料可供選擇，像是鵝醬、辣油、鵝油辣椒..等

不過我覺得基本上用不太到，因為吃過後覺得每道料理的味道都蠻重鹹的

阿城鵝肉菜單

不用加收一成服務費!!這很重要!!

餐點基本上可分成鵝肉、飯類、麵類、川燙類、美味滷菜類…等可供選擇

除了現切鵝肉價格稍微貴了一點外，其他的餐點我我覺得都算還可接受的價格內

如果沒提前告知需要白斬口味(需在菜單標識處打勾)，鵝肉都是供應招牌煙燻，

鵝肉分成前半段(較瘦)、後半段(較嫩)，後半段比較接近鵝腿的部位

價格一樣的話，當然選鵝腿比較好，但我看兩人份好像就沒辦法選了ㄟ

基本量(1-2人份)不指定部位，以台北市現在的物價來說，這樣一大盤鵝肉200元還算是可接受的價格

如果愛吃更便宜又好吃的鵝肉真的一定得要去南平鵝肉，現在東區也有一間門市

煙燻鵝肉香氣挺誘人的，入口時煙燻味相當迷人

鵝肉處理得相當彈嫩，且處理的蠻好的沒有細骨，不會有卡牙縫的困擾，配著薑絲吃很爽

但我覺得鵝肉的味道偏鹹，真的可以不用再沾醬吃啦

乾意麵選用的意麵麵條算蠻紮實的，搭配裡面大量的油蔥酥很好吃

但一樣我也覺得味道有點偏鹹

乾板條味道也是不差，以這價格來說算相當經濟實惠

另外我們有多點像是香辣臭豆腐跟米血還有杏鮑菇香腸，味道也是不差

比較讓人印象深刻的是杏鮑菇香腸

沒想到香腸裡面塞進杏鮑菇口感居然很好

除了香腸本身的口感外，杏鮑菇脆口彈牙的口感也是相當讓人驚豔

如果有來吃的話，可以多點一根來吃看看，真的蠻可以的

米血的部分我覺得算是差強人意，不知道是豬血糕還是鵝血糕

南平鵝肉的鵝血糕就真的蠻好吃的，但阿城鵝肉的米血糕就…很普通就是

【阿城鵝肉】會這麼知名可能是平價且味道比一般小吃攤還來的好，才會法連年獲得米其林必比登推薦

但餐點口味上每道料理都覺得很鹹，不是我本人喜愛的味道，還是比不過我最愛的南平鵝肉

但鵝肉的部分表現還是挺不錯的，尤其是很細心的有去除細骨

建議大家可以提前訂位，來體驗看看這間連續多年獲得必比登推薦的平價美味喔

店家/景點資訊

店家名稱：阿城鵝肉 吉林店

所在地址：104臺灣台北市中山區吉林路105號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:00

店家電話：0930105668

評價：★★★★ Google即時導航





交通資訊

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