屏東枋寮觀光工廠，巧茵山可可莊園，是超人氣的可可休閒農場！

從南州交流道，前往墾丁、台東的路上，就會看到巧茵山可可莊園.

園區占地廣闊充滿綠意，免門票參觀，備有餐廳、停車場、洗手間.

很有異國風色調的建築外觀，超大可可果拍照場景，吸引遊客來拍照打卡.

除了購買可可粉、可可茶，還能吃上巧克力牛奶火鍋，可可霜淇淋下午茶.

再來安排ＤＩＹ巧克力，並且跟著導覽認識可可製程，活動充實又好玩！

枋寮免門票景點推薦「巧茵山可可莊園」屏東可可觀光工廠.巧克力牛奶火鍋／中式套餐＋DIY巧克力／伴手禮

內容目錄 Toggle

巧茵山可可莊園│建築外觀

巧茵山可可莊園位於枋寮鄉中山路上.

從國３南州交流道下，往墾丁、台東的路上，恰巧右邊很順路.

每次前往墾丁遊玩，都會看到巧茵山可可莊園，很想入內玩耍.

這次特別安排一趟枋寮、潮州之旅.

就來一探巧茵山可可莊園的豐富設施.

巧茵山可可莊園備有大型免費停車場.

有大樹遮蔭，車子也不會直曬很熱！

就連遊覽車都能輕鬆停放.

難怪，假日都能吸引許多團體遊客造訪.

巧茵山可可莊園的建築外觀很像來到歐洲旅遊.

充滿繽紛亮眼的橘色外觀非常搶眼，很好拍哦！

建築前方的大草地上，有綿羊和可可果造景.

巨大的可可果是遊客不能錯過的打卡照.

對面背景是層巒山景，拍照起來很有風情！

巧茵山可可莊園│商品部

進入室內，冷氣吹來，夏天的屏東真的很熱.

真的瞬間涼感，消暑極了！

館內共有二層樓.

一樓是商品部，二樓是ＤＩＹ教室.

我們一進門就迫不及待往販賣部衝去！

真的太喜歡吃巧克力啦～一定要帶個幾盒回家.

除了多款可可相關商品，還有可可果的販售！

這在外面不太常看到，各種顏色、熟度都能挑選.

巧茵山可可莊園的商品部有賣自家可可商品.

也有一些屏東在地伴手禮，或是零食餅乾.

種類相當多樣化，常溫商品也很好放.

巧茵山可可莊園，以可可粉為主力商品.

這款可可粉是１００％濃度.

不太建議直接泡熱水，建議搭配熱牛奶.

或是當作巧克力甜點的原料，味道比較好.

喜歡沖泡可可熱飲，則是要購買這一款！

３合１特調可可粉，以前家人有買給我喝.

可可風味相當濃郁，超推薦用熱牛奶沖泡.

真的味道香醇濃厚！

最最最推薦的就是生巧克力的各種口味及１００％巧克力！

精品罐裝巧克力，有分成１００％、８０％、７５％濃度！

現場都可以試吃，我最愛１００％濃度巧克力.

入口帶有一點微苦滋味，隨著溫度融合舌尖，散發出尾韻甘甜！

再來則是各種口味的生巧克力！

最新口味～鐵觀音生巧克力，也是今年七夕限定款～

威士忌４０％、可可仁抹茶、貓山王、７５％、檸檬.

除了單盒口味購買，也有雙拼生巧克力、名片生巧克力.

可可油脂的營養成分高.

加入各樣保養品，都能挑選.

巧茵山可可莊園│餐飲部

進入一樓的左邊餐飲部.

有提供可可飲、可可果霜淇淋、巧克力霜淇淋、咖啡、甜點、飲料、冰棒.

現場都有座位隨意使用.

巧茵山可可莊園的餐飲部價目表.

和我們一樣是為了巧克力牛奶火鍋來的.

是到一旁的餐廳用餐哦，這邊主要是甜點小食！

冰箱內有飲料，還有各種水果冰棒.

蜜友冰棒，推薦吃完火鍋之後，再來一支水果冰棒.

滿足餐後甜點，超幸福感.

參加巧茵山巧克力ＤＩＹ活動.

或是巧茵山餐廳內用餐.

並在現場參加google五星好評活動！

立即加送可可霜淇淋.

可可果霜淇淋是用可可果＋比菲多製成.

吃起來微酸帶一點甜.

味道特別，清涼可口.

一樓的另一側空間則是休憩座位區.

都可以把買完的飲料、蛋糕、冰棒帶來用餐.

從旁邊的門出去，有垃圾桶和洗手台.

若要戶外用餐區，戶外擺放多張大桌可以休息.

走上二樓，有ＤＩＹ教室及遊樂機台.

巧茵山可可莊園│ＤＩＹ教室

我們這次也安排了ＤＩＹ教室.

好繽紛明亮的教室空間.

桌面上都有擺放ＤＩＹ巧克力器皿.

整個ＤＩＹ活動大約半小時.

整個過程還滿簡單，需要出一點力氣.

導覽老師都會在旁慢慢教學.

不用擔心巧克力做不好～

一邊聊天一邊動手做，整個互動情感更加分！

準備了可可仁、糖、可可粉、可可油，研磨器具、模型.

先把糖粒磨成糖粉，這個動作需要出一點力氣，需要大人來幫忙！

順時針的方向研磨，久了還滿手痠，大家互動起來也特別好玩.

糖粉顆粒適中，再放入可可油、可可粉，均勻攪拌，就會變成巧克力漿！

接下來，用湯匙挖起來倒入平面模具中，就可以完成！

再來，缽內還會剩下一點巧克力漿.

放入可可仁，一起研磨.

可以按照自己喜愛的可可仁顆粒口感.

就能完成，帶有顆粒感的巧克力漿！

最後，會有二款不同口感的巧克力！

接下來，會把巧克力禮盒拿到冷凍庫中凝固成型.

大家逛逛賣場，吃個火鍋，就能離開前來領取囉！

巧茵山可可莊園│導覽工廠

古代巧克力生產過程，圖畫很逗趣，我們很仔細的看！

導覽老師很專業的介紹可可果、巧克力製程.

很活潑生動的解說，讓我們聽得很入迷.

導覽老師還切了一顆可可果，讓我們看到新鮮可可果.

吃起來有點黏密稠感，微微酸澀，喜歡可以購買.

可可切開後經過烘焙的可可果.

巧克力的製程需要脫殼研磨，現場有可可豆脫殼區、可可豆烘焙區.

研磨後的可可漿，需要再經過更嚴密的機器將可可豆磨成更細小的分子.

經過數十個小時，製程巧克力的最終原料」可可漿」才能完成.

精細研磨後，巧克力漿在入模型前，仍需加熱回溫並在30.5到32度後，才能放入模型！

再放入冷藏庫中，結晶凝固成型，成為好吃又入口即化的巧克力.

最後再依各種口味，加入檸檬、鐵觀音等口味，冷凍製程生巧克力.

還有擺放一輛豪華重機可以合照.

巧茵山可可莊園│可可樹

走到戶外草地區域，有涼亭、綠色隧道、可可樹.

可以吃飽飯後，再到戶外的綠色隧道來散步消化.

種植多棵可可果樹，不同大小、顏色，還有可可花！

可以了解可可果的成長一生，真的是很有教育意義.

很有趣的是可可花，居然是生長在樹幹上！

你沒看錯，樹幹上都是可可花、可可果！

還能看到多種小花，生態林蔭相當豐富.

巧茵山可可莊園│餐廳環境

空間感寬敞舒服，還能看到戶外綠意大樹，整個心情很放鬆.

以四人桌為主，很適合遊覽車團體用餐.

親子家庭來用餐也很方便～環境舒服，冷氣很涼.

火鍋各式醬料需要自取.

巧茵山可可莊園│菜單品項

巧茵山可可莊園提供定食套餐、定食單點、

火鍋套餐、海鮮料理、炸物點心、暖心湯品.

還有供應素食餐點.

巧克力牛奶火鍋

巧克力塊另外盛裝，醇濃的牛奶湯底，搭配以原型食物的菜盤.

還有鮮蝦、蛤蠣，蔬菜種類非常的多，還有豬肉盤、小菜！

很喜歡這樣的蔬菜組合，花椰菜、玉米、青菜、香菇、南瓜、甜椒、黑木耳、高麗菜、菇類、豆皮等蔬菜！

以及鮮蝦、蛤蠣，都是吃起來無負擔的健康食材！

很可愛的是巧克力磚是恐龍造型.

我們這次用餐有三隻恐龍，都是不一樣的造型！

可以先喝醇濃鮮香的牛奶湯底，再把巧克力放進去一起煮.

滿滿的高麗菜和青菜，煮起來的湯頭更鮮甜順口.

整鍋菜料好豐盛，吃起來很飽足.

泰式雞腿排

套餐包含主食、米飯、蔬果沙拉、熱炒青菜、涼拌小菜、暖心湯品.

整盤套餐菜色相當繽紛豐盛！

小菜部分還挺特別的，以這樣的價格ＣＰ值高！

酥炸大塊的雞腿排，保留鮮嫩多汁.

淋上泰式醬的酸甜滋味.

很適合熱熱天氣，特別爽口開胃.

炸起來的大雞腿，側面看真的肉質很厚，吃起來很多汁濕潤！

金黃外皮口感酥脆，風味很棒.

吃飽飯後，走出餐廳，這邊也有動物座椅的擺飾場景.

運用傳統腳踏車擺放各樣精緻盆栽佈景區域.

很多遊客都會在這邊拍張打卡照！

想要和哪隻動物一起合影呢！

真的簡單快樂又平安就是福呀！

和我們一樣愛吃巧克力的朋友.

來到南台灣屏東枋寮，真的不要再路過錯過啦～

建築外面巨大的可可果合影拍照超級吸睛的！

充滿歐洲氛圍的建築外觀，也讓旅行更有趣味.

觀光工廠內導覽說明可可製程很詳細又生動.

綠色隧道及戶外草地可以看到好幾棵可可樹.

ＤＩＹ巧克力簡單有趣，和大家一起聊天就輕鬆完成啦！

屏東吃什麼？小吃、餐廳！

⭕屏東肉品【YOLO精肉舖】屏東和牛／伊比利豬.新鮮現切豬牛肉可外帶／宅配

⭕屏東美食【上安活海鮮】生魚片＄５厚度份量太厲害！現撈海產還不吃爆

⭕屏東漢堡【紅鈕釦美式餐廳】雞腿堡鐵板滋滋響超罪惡！內用自助吧無限暢食

⭕屏東排餐【米塔炙燒牛排專門店】雙拼排餐大份量！高溫熱石加熱牛排DIY熟度

⭕屏東甜品【澤.甜湯室】恆春老街巷內老屋.抹茶雪花冰/櫻花造型豆花ＩＧ高人氣

⭕屏東美食【鹿島日式鐵板燒】龍蝦和牛奢華料理.高檔食材平價饗宴│水姑娘龍蝦│日本和牛│家樂福美食街

⭕小琉球甜點【花園鰻雞蛋糕】超可愛的花園鰻.紙裝提袋好文青

⭕小琉球美食【小琉球燒肉王】生蠔吃到飽！肉品海鮮超多樣.熟食熱炒汽水波霸奶茶自助吧吃到飽

⭕小琉球熱炒【飯賣獨品海鮮熱炒店】首排海景餐廳.小琉球特色菜蜂巢蝦＋龍蝦三明治必點菜色

✔屏東 玩哪兒？景點、商圈！

⭕悠客馬術渡假村│騎馬溯溪草原太好玩奔跑吧！四重溪溫泉季～楓紅燈海超浪漫

⭕屏東南臺灣社區生態深度趣旅行│林邊恆春海線這樣玩.精彩DIY窯烤披薩.紅泥鹹鴨蛋.紅龜粿.鹽滷豆腐.溪水摸蜆仔

⭕魯凱族文化傳承.琉璃蘊藏祝福意.屏東就要醬玩│客家嬤嬤釀造工坊│安坡部落│Lili手作烘焙│新新好茶部落│山川琉璃吊橋│蜻蜓雅築

⭕青創聚落│彩虹貨櫃屋IG美拍打卡點.二層樓旋轉溜滑梯.大草皮文創市集



✔屏東 遊什麼？遊程、票券│

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

✔屏東遊什麼？遊程、票券│

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

✔屏東住哪兒？飯店、民宿！

●玉大曆HR行館

⭕文章介紹：男孩女孩們尖叫吧！超寬敞親子房型娃娃風.夢幻風.跑車風.露營風

↪查詢即時優惠房價：││

●逗琉民宿

⭕文章介紹：位於熱鬧老街上.異國童趣建築風格.步行鬧區吃喝玩樂超方便

↪查詢即時優惠房價：│

●尊順祿藝術民宿

⭕文章介紹：入住童話城堡渡假當公主.超寬敞歐風貴族陽台房

↪查詢即時優惠房價：│

●杉板灣Shanban Bay Inn

⭕文章介紹：獨間綠意庭院VILLA.南洋渡假風情.房型明亮戶外浴缸.草皮後院游泳池

↪查詢即時優惠房價：│

●海豚灣海景民宿

⭕文章介紹：面向湛藍海景無邊際.頂樓陽台房空間大.賞景觀星好浪漫

↪查詢即時優惠房價：