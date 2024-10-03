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新北市金山區【新北活動】2024北海夜金閃閃-北海潮與火│金山中角灣衝浪基地沙灘區│交通‧公車‧台灣好行│如何拍火舞‧拍攝

2024-10-03 21:40:09 小風o 人氣：55
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窩客好文

小風o

發表篇數：396篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 金山區

新北市金山區【新北活動】2024北海夜金閃閃-北海潮與火│金山中角灣衝浪基地沙灘區│交通‧公車‧台灣好行│如何拍火舞‧拍攝

2024北海夜金閃閃-北海潮與火在8月登場

一年一度的新北夏日盛會

今年已邁入第五年

結合一些展演，串聯北海岸旅遊景點，更帶動周邊觀光及發展

活動資訊：2024北海潮與火
活動時間：2024/8/9~9/1
活動地點：中角灣衝浪基地沙灘區
展演日期：2024/9/1(壓軸場)
展演時間：19:00~19:30
交通資訊：如下資訊

新北市金山區【新北活動】2024北海夜金閃閃-北海潮與火│金山中角灣衝浪基地沙灘區│交通‧公車‧台灣好行│如何拍火舞‧拍攝

表演活動

又以即將成真火舞團最為精彩

也吸引不少攝影同好及遊客前往參與

活動展演時間約為20分鐘

20分鐘內包含了多組表演題材

第一組

新北市金山區【新北活動】2024北海夜金閃閃-北海潮與火│金山中角灣衝浪基地沙灘區│交通‧公車‧台灣好行│如何拍火舞‧拍攝

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第二組

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第三組

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第四組

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第五組

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第六組

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第七組

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20分鐘內的展出，實在令人讚嘆不已

火舞如何拍攝？

1.手持或架腳架皆行

2.此次拍攝用M模式

大光圈、快門速度都約在1/160~1/250

ISO則1000~2500間

會依不同場景調整數據

3.如想拍特寫構圖，焦段約70-300

如想拍廣角些。焦段可用24-70

供參考

 

 

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