2024北海夜金閃閃-北海潮與火在8月登場
一年一度的新北夏日盛會
今年已邁入第五年
結合一些展演，串聯北海岸旅遊景點，更帶動周邊觀光及發展
活動資訊：2024北海潮與火
活動時間：2024/8/9~9/1
活動地點：中角灣衝浪基地沙灘區
展演日期：2024/9/1(壓軸場)
展演時間：19:00~19:30
交通資訊：如下資訊
表演活動
又以即將成真火舞團最為精彩
也吸引不少攝影同好及遊客前往參與
活動展演時間約為20分鐘
20分鐘內包含了多組表演題材
第一組
第二組
第三組
第四組
第五組
第六組
第七組
20分鐘內的展出，實在令人讚嘆不已
火舞如何拍攝？
1.手持或架腳架皆行
2.此次拍攝用M模式
大光圈、快門速度都約在1/160~1/250
ISO則1000~2500間
會依不同場景調整數據
3.如想拍特寫構圖，焦段約70-300
如想拍廣角些。焦段可用24-70
供參考
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