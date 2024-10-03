跟大家介紹一間鄰近中附醫、中友百貨的一間義大利麵店，這間灰房子印象已經開了至少應該有10年，google評價上擁有4.3顆星，說重點：好吃、平價、好停車。

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灰房子 位置

灰房子位於三民路三段201巷內，鄰近五權立體停車場，停好車走路過來不用1分鐘。201巷裡面鋪著一小段人行道的磁磚，基本上車子還是能經過。灰房子前幾年在裝潢上改造過，目前外觀就是一個灰色的遮雨棚搭配上白色的牆面，外頭還種了不少的植栽，整體看起來挺有質感的。

灰房子 室內環境

室內的環境座位區分成左右兩邊，整體座位不多不少，靠門口處的位置有調味料和餐具，都可以自取。

室內的環境大多以木頭色系為主，走淺色風格，靠窗的位子做成了臥榻式的沙發座位區。

另一邊的座位區，也有餐具和水杯、調味料等，不用特地走到門口處才能拿。

灰房子 菜單

來灰房子吃過很多次，應該至少有10次以上XD 但我每次基本上都懶得選新口味，總是了無新意的點白醬，期待我自己下次來可以點點別的XD 這次跟小吠相約來吃義大利麵順便閒話家常，約了一個平日的午餐約會(對，我吃完又回去上班)，所以我又懶得選新口味，依舊選了白醬的奶油培根麵。

A套餐加點 79元

套餐加點，有一小片法國麵包和一杯玉米濃湯與蜂蜜檸檬汁。

法國麵包的部分，外皮超酥脆，中間則是有蒜香的抹醬香氣，口感的部分外酥內有嚼勁，吃起來還不錯。

我挺喜歡蜂蜜檸檬的杯子，帶點復古的氛圍，杯子不大不小很可愛。

玉米濃湯的部分，上頭有撒上一些黑胡椒，裡頭的料除了玉米以外還有切丁的馬鈴薯呢。

奶油雞肉義大利麵 199元

我跟小吠不約而同都點了白醬，我選了奶油培根，她選了奶油雞肉。先來瞧瞧她的奶油雞肉義大利麵吧！

擺盤超美，我自己也覺得他們家的盤子好好看，義大利麵捲得超美，上頭還有辣椒絲裝飾，醬汁的部分給得不少，保證口口都有醬。

麵條的部分吃起來Q彈口感很棒，奶香濃郁的白醬吃完很順口。

奶油培根義大利麵 189元

我原本心裡面想點的是蛋培根義大利麵，但不知道是眼殘還是手殘，畫成奶油培根義大利麵…但其實也沒差，就是少了個蛋黃，依舊是我愛的口味啦。

義大利麵裡面還有洋蔥、花椰菜、菇類等，撒上一些起司粉吃起來更香。口味上和口感就不用多說，這間我至少吃了10次以上，真的是沒得挑剔，也是我喜歡的口感。

吃了很多次都沒寫食記，這次想說來拍個照紀錄一下！期許自己下次有機會來吃可以悠閒地吃(因為我每次吃完都趕回去上班)，再來試試別的口味XD

店名：灰房子

地址：台中市北區三民路三段201巷30號

電話：04-22200039

營業時間：11:30-21:00

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