文章目錄 Toggle

台南是企鵝很喜歡去旅行的一個城市，美食多價格又親民～

不管走到哪都有好吃的！ 而且很多在地美食都是外縣市沒有的😩

每次看到別人介紹台南美食，企鵝都很想直接飛奔過來哈哈

漸漸的我手上的台南美食口袋名單越來越多，每次來都可以品嘗到不一樣的風味！

今天想來跟大家分享，企鵝每次來台南玩都一定會吃的早午餐餐廳！ 已經回訪了超過三次以上了哈哈

而且價格很實在！ 對於學生或上班族來說都不太會有負擔😆

快來一起看看這間台南東區高人氣早午餐｜鹿耳晚晚早餐&鹿耳深夜冰菓室

台南早午餐推薦｜鹿耳晚晚早餐&鹿耳深夜冰菓室

鹿耳晚晚早餐是一間台南在地的深耕的人氣餐廳～地點位於東區林森路一段小巷內。

相較於其他早午餐餐廳，地點比較隱密，旁邊就是住宅大樓社區等～所以其實這邊不太好停車😂

雖然有汽機車停車格，但基本都是停滿的 XD 建議大家先在外面停好車之後再走過來會比較快！

另外鹿耳晚晚早餐餐廳是不提供訂位服務的，客滿時只能現場排隊！

所以先到的時候如果客滿了，記得先自行填寫候表後~再去附近走走或坐在旁邊等待叫號或電話通知，千萬不要傻傻地等🤣 以免後面來的人搶先登記了他們的座位就會比你快 XD

鹿耳晚晚早餐 店內環境

鹿耳晚晚早餐的環境算是很有質感和乾淨~舒適放鬆中又帶著點綠意的裝潢，讓人用餐的時候覺得很愜意☺️

只是有些座位間的相隔距離會比較窄一點，如果都坐滿人會感覺有點點小擁擠 XD

這間店的座位類型倒是滿多的，有方桌有吧檯也有很大的圓桌，不管是兩人、四人還是六~八人都有自己的空間！

只是真的很容易客滿🤣 如果用餐人數多的話等待的時間也會比較久~

他們家的餐點醬料和漢堡紙都是自取，所以餐點上就沒有再額外收服務費~

我記得菜單好像也是自己去櫃檯拿😂 如果坐下去沒有店員來服務的話記得先自己去櫃台拿菜單

鹿耳晚晚早餐 菜單

鹿耳晚晚早餐的菜單很簡單明了，沒有添加特別的圖示~ 如果想看菜色照片要去他們粉絲團或google評論！

他們家的餐點選擇其實沒有很多~主食以漢堡和帕尼尼為主，然後有一些炸物小點和甜點等等…..

以價格來說並不貴，份量也夠！如果用餐人數比較多可以多點一些炸物來一起分享哦❤️

更多詳細的菜單介紹請參考鹿耳晚娩粉絲團

鹿耳晚晚早餐 餐點分享

企鵝和朋友各點了一份他們的主餐，分別是真材實料椒麻雞腿堡和煙燻火腿蛋帕尼尼~

漢堡因為有升級加討餐所以比較豐富一點，帕尼尼就比較單純，兩個人這樣的花費大概300元有找😎CP值算滿高的！

第一次來用餐的話建議可以升級搭配她們家的套餐哦，吃起來口感會比較多層次，而且擺盤上也會比較豐富🥰

真材實料椒麻雞腿堡

這份椒麻雞腿堡的醬料很特別，有著泰式酸辣的口味但又不完全是以泰式的風味為主~

口感吃起來又有點偏向台式+泰式綜合的綜合體~酸辣中帶著椒麻香，我自己覺得是還滿特別的，整體吃起來不油不膩，很不錯😋

吃漢堡的時候建議去餐具自助區拿一下漢堡紙，這樣才不會用髒手而且也會比較方便吃！

只是這個漢堡的份量還是滿大的😂 企鵝在咬的時候肉菜常常都會分開哈哈，沒辦法一大口同時吃到肉和菜 XD 有點困擾

煙燻火腿蛋帕尼尼

他們家帕尼尼我自己是覺得還好，吐司不夠酥脆😆 不知道是不是烤不夠久，整體的口感屬於比較軟嫩一點~

內餡是還滿豐富的，吃完一份會有飽足感，可惜餅皮的層次感沒有出來

但也因為鹿耳晚晚早餐的帕尼尼口味比較偏軟嫩，所以滿適合點一份給小朋友或長輩吃~

風味單純簡單，吃起來比較不會有負擔！

鹿耳晚晚早餐 評價

這間的餐點是還滿好吃的，而且價格來講CP值很高，尤其跟桃園的早午餐比起來價格真的很親民🤣

可惜就是餐點的其實選擇真的不多，但以口味來說還是可以給個高分！

而且環境也很不錯，除了美食外，鹿耳晚晚早餐還會不定期的展覽、畫展和分享旅行等等～

企鵝來的時候每次都有看到藝術家的畫展🖼️ 還滿特別的，除了好好用餐之餘還能欣賞一下畫作！

鹿耳晚晚早餐 店面、停車資訊

🏠店名：鹿耳晚晚早餐&鹿耳深夜冰菓室

📍地址：台南市東區林森路一段153巷19號

🅿️停車：路邊停車格、泉南里停車場

☎️電話：06 237 0910

⏰營業時間：

星期一：08:30–15:00, 19:00–23:00

星期二：08:30–15:00

星期三：08:30–15:00

星期四：08:30–15:00, 19:00–23:00

星期五：08:30–15:00, 19:00–23:00

星期六：08:30–15:00, 19:00–23:00

星期日：08:30–15:00, 19:00–23:00

💌粉絲團：鹿耳晚晚早餐粉絲團

💰付款方式：現金