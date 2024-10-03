台南東區高人氣早午餐｜鹿耳晚晚早餐，價格實在CP值高而且不收服務費！加上超用心的用餐環境成為來台南旅遊必吃美食！
台南是企鵝很喜歡去旅行的一個城市，美食多價格又親民～
不管走到哪都有好吃的！ 而且很多在地美食都是外縣市沒有的😩
每次看到別人介紹台南美食，企鵝都很想直接飛奔過來哈哈
漸漸的我手上的台南美食口袋名單越來越多，每次來都可以品嘗到不一樣的風味！
今天想來跟大家分享，企鵝每次來台南玩都一定會吃的早午餐餐廳！ 已經回訪了超過三次以上了哈哈
而且價格很實在！ 對於學生或上班族來說都不太會有負擔😆
快來一起看看這間台南東區高人氣早午餐｜鹿耳晚晚早餐&鹿耳深夜冰菓室
台南早午餐推薦｜鹿耳晚晚早餐&鹿耳深夜冰菓室
鹿耳晚晚早餐是一間台南在地的深耕的人氣餐廳～地點位於東區林森路一段小巷內。
相較於其他早午餐餐廳，地點比較隱密，旁邊就是住宅大樓社區等～所以其實這邊不太好停車😂
雖然有汽機車停車格，但基本都是停滿的 XD 建議大家先在外面停好車之後再走過來會比較快！
另外鹿耳晚晚早餐餐廳是不提供訂位服務的，客滿時只能現場排隊！
所以先到的時候如果客滿了，記得先自行填寫候表後~再去附近走走或坐在旁邊等待叫號或電話通知，千萬不要傻傻地等🤣 以免後面來的人搶先登記了他們的座位就會比你快 XD
鹿耳晚晚早餐 店內環境
鹿耳晚晚早餐的環境算是很有質感和乾淨~舒適放鬆中又帶著點綠意的裝潢，讓人用餐的時候覺得很愜意☺️
只是有些座位間的相隔距離會比較窄一點，如果都坐滿人會感覺有點點小擁擠 XD
這間店的座位類型倒是滿多的，有方桌有吧檯也有很大的圓桌，不管是兩人、四人還是六~八人都有自己的空間！
只是真的很容易客滿🤣 如果用餐人數多的話等待的時間也會比較久~
他們家的餐點醬料和漢堡紙都是自取，所以餐點上就沒有再額外收服務費~
我記得菜單好像也是自己去櫃檯拿😂 如果坐下去沒有店員來服務的話記得先自己去櫃台拿菜單
鹿耳晚晚早餐 菜單
鹿耳晚晚早餐的菜單很簡單明了，沒有添加特別的圖示~ 如果想看菜色照片要去他們粉絲團或google評論！
他們家的餐點選擇其實沒有很多~主食以漢堡和帕尼尼為主，然後有一些炸物小點和甜點等等…..
以價格來說並不貴，份量也夠！如果用餐人數比較多可以多點一些炸物來一起分享哦❤️
更多詳細的菜單介紹請參考鹿耳晚娩粉絲團
鹿耳晚晚早餐 餐點分享
企鵝和朋友各點了一份他們的主餐，分別是真材實料椒麻雞腿堡和煙燻火腿蛋帕尼尼~
漢堡因為有升級加討餐所以比較豐富一點，帕尼尼就比較單純，兩個人這樣的花費大概300元有找😎CP值算滿高的！
第一次來用餐的話建議可以升級搭配她們家的套餐哦，吃起來口感會比較多層次，而且擺盤上也會比較豐富🥰
真材實料椒麻雞腿堡
這份椒麻雞腿堡的醬料很特別，有著泰式酸辣的口味但又不完全是以泰式的風味為主~
口感吃起來又有點偏向台式+泰式綜合的綜合體~酸辣中帶著椒麻香，我自己覺得是還滿特別的，整體吃起來不油不膩，很不錯😋
吃漢堡的時候建議去餐具自助區拿一下漢堡紙，這樣才不會用髒手而且也會比較方便吃！
只是這個漢堡的份量還是滿大的😂 企鵝在咬的時候肉菜常常都會分開哈哈，沒辦法一大口同時吃到肉和菜 XD 有點困擾
煙燻火腿蛋帕尼尼
他們家帕尼尼我自己是覺得還好，吐司不夠酥脆😆 不知道是不是烤不夠久，整體的口感屬於比較軟嫩一點~
內餡是還滿豐富的，吃完一份會有飽足感，可惜餅皮的層次感沒有出來
但也因為鹿耳晚晚早餐的帕尼尼口味比較偏軟嫩，所以滿適合點一份給小朋友或長輩吃~
風味單純簡單，吃起來比較不會有負擔！
鹿耳晚晚早餐 評價
這間的餐點是還滿好吃的，而且價格來講CP值很高，尤其跟桃園的早午餐比起來價格真的很親民🤣
可惜就是餐點的其實選擇真的不多，但以口味來說還是可以給個高分！
而且環境也很不錯，除了美食外，鹿耳晚晚早餐還會不定期的展覽、畫展和分享旅行等等～
企鵝來的時候每次都有看到藝術家的畫展🖼️ 還滿特別的，除了好好用餐之餘還能欣賞一下畫作！
鹿耳晚晚早餐 店面、停車資訊
🏠店名：鹿耳晚晚早餐&鹿耳深夜冰菓室
📍地址：台南市東區林森路一段153巷19號
🅿️停車：路邊停車格、泉南里停車場
☎️電話：06 237 0910
⏰營業時間：
星期一：08:30–15:00, 19:00–23:00
星期二：08:30–15:00
星期三：08:30–15:00
星期四：08:30–15:00, 19:00–23:00
星期五：08:30–15:00, 19:00–23:00
星期六：08:30–15:00, 19:00–23:00
星期日：08:30–15:00, 19:00–23:00
💌粉絲團：鹿耳晚晚早餐粉絲團
💰付款方式：現金