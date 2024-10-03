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在都市的忙碌生活中 偶爾放慢腳步 投入大自然的懷抱 是給自己最好的禮物 台中後花園 新社便是這樣一個能放鬆心靈的好去處

這次YUNO規劃台中新社一日遊 首先來到以菇類為主題的【菇神】火鍋餐廳 不僅以健康飲食著稱 更是新社菇類產業的代表

來這裡品嘗由新鮮食材精心製作的菇菇火鍋 享受味覺與健康的雙重滿足 接著前往【薰衣草森林】綻放的紫色花海 彷彿進入一個夢幻世界

讓心靈在這片美景中得到全然的放鬆 完美結合了自然之美與養生美食 在新社的寧靜中重拾生活的平衡與幸福感

原文: 台中新社一日遊！漫遊台中後花園 連續三年榮獲必比登推薦菇神火鍋吃美食＆探索薰衣草森林香氣

菇神-新社店在哪裡?怎麼去?

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名稱:菇神-新社店

菇神-新社店電話:04-2582-2585



菇神-新社店營業時間:周一至週五 11:00–19:00 六日 10:30–20:00 詳見官網或google商家資訊

菇神-新社店官網: 點我

菇神-新社店ＦＢ: 點我

菇神-新社店ＩＧ: 點我

菇神-新社店地址:426台中市新社區協中街287號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以菇神-新社店為主

文章內有菇神-新社店地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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菇神-新社店位於426台中市新社區協中街287號

是一家以各式鮮採菇類煮製的百菇鍋為主打的複合式景觀餐廳 非常適合家人或朋友聚餐 每天提供當天新鮮採收直送的菇類，

煮製成風味獨特的火鍋 讓人品味大自然的鮮美滋味 在地經營超過20年的歷史 也是ＹＵＮＯ台中新社一日遊的首站

兩棟日式建築相連 外觀低調卻不失吸引力 成為周圍最顯眼的建築之一 菇神以『養生之道•食在菇神』為宗旨

將健康與美味結合 贏得良好口碑 連續三年（2021、2022、2023年）榮獲米其林必比登推薦

除此之外 自家研發的『玄耳』和『吹雪』木耳露也成為亮點 不僅通過SGS無農藥檢測 還榮獲台中十大伴手禮首獎及金口碑獎 成為健康飲品中的翹楚

來菇神新社店用餐 完全不用擔心停車問題 餐廳門前即提供停車位 對面還有超大的專屬停車場呢

老闆憑藉三代經營香菇的豐富經驗 嚴選各地品質最佳的菇類 讓消費者品嚐到最頂級的美味

還提供各式進口菇類商品 種類應有盡有 像是乾香菇、菇類泡菜、菇餅乾、鮮蔬餅乾、百菇湯包....等

應有盡有 滿足不同需求 還有菇主題文創商品都很可以帶回家當伴手禮 我也買了幾包 準備帶回家與親友分享呢

一踏進菇神觀景複合式餐廳便被濃厚的古典氣息所吸引 深色木質的設計搭配質感十足的木質餐桌椅

營造出溫馨氛圍 內嵌式爐具巧妙融入其中 讓整體空間更具現代感 用餐空間寬敞舒適 大片的落地窗讓人坐在窗邊

欣賞陽光透過窗戶灑落 視野一片開闊 可欣賞窗外山林蒼翠 綠意盎然 四季變幻的壯麗山景一覽無遺

同時也十分寵物友善 無論是帶著愛貓或愛犬來此 都可以享受健康美味的養生火鍋

同時飽覽周圍的山林景致 坐擁自然美景、品味佳餚 這樣的生活 實在是再愜意不過了

菇神菜單價位



一共有三款精選湯底 包括：原木家傳鍋、剝皮辣椒鹿茸菇鍋、放山古早雞海味宴的全雞鍋

肉品方面有牛肉、羊肉、豬肉等選擇 甚至還有素食餐 讓吃素的顧客也能輕鬆享受 價格合理

並可搭配現炒單點和多樣冷熱飲品 更棒的是 菇神不設低消和服務費 食客們若點太多還可打包帶走 吃不夠也隨時可以加點

菇神致力於讓顧客享受美味的同時 還能安心用餐

對每一種食材的來源都做了詳細說明 確保顧客了解每道菜肴的來源 吃得更安心

ＹＵＮＯ點了雙人份的「原木家傳鍋」選擇了牛肉作為主要肉品 套餐還附贈鮮菇盤、兩碗花菇肉燥飯、前菜

兩瓶養生木耳露和一壺木耳奶茶 搭配了一份風味現炒的「鮮炒蘆筍蝦仁」和超推的「椒鹽小捲」一桌食物足夠滿足我們的胃口

這就是榮獲台中十大伴手禮首獎和金口碑獎的「玄耳」和「吹雪」木耳露

玄耳黑木耳露：以頂級初採黑木耳為原料，通過農藥和總生菌雙重認證 獲得台中市十大伴手禮三冠王的殊榮 口感濃郁且不甜膩

吹雪白木耳露：選用頂級白木耳，加入純水和少量冬瓜糖，無添加香料

連續三屆獲得台中市十大伴手禮的首獎和金口碑獎，口感滑順，帶有淡淡冬瓜香

網讚木耳界的愛馬仕喔 來菇神必買好物

菇神觀景複合式餐廳｜花菇肉燥飯

這碗「花菇肉燥飯」是2021年米其林必比登推薦的重要功臣之一 廣受食客喜愛 主廚選用高級花菇和肥瘦適中的肉品

花菇的香氣和滑嫩油脂與香Q的米飯完美搭配 每一口都充滿了濃郁的餘韻 令人回味無窮

花菇肉燥飯的肉燥濃厚但不油膩 豐富的膠質緊緊附著在白飯上 使每一口都滑順可口

主廚自製的肉燥加上小香腸的搭配 讓這碗飯香氣十足、滋味獨特

菇神觀景複合式餐廳｜原木家傳鍋

這道「原木家傳鍋」可是菇神的招牌菜 精選來自韓國的原木冬菇、巴西蘑菇、雪白菇、金針菇和香菇...等多種菇類細燉熬煮

湯頭呈現琥珀色 香氣濃郁迷人 搭配新鮮土雞肉和豐富的養生鮮蔬盤及鮮菇盤 每一口都能品嚐到滑嫩多汁的雞肉和濃郁的菇類風味

菇神觀景複合式餐廳｜牛肉片

粉嫩的色澤讓人眼前一亮 輕輕涮熟 沾上主廚特調的沾醬 入口即有嚼勁

細緻的肉質與多汁的口感在口中迸發出美味的火花 令人回味無窮

菇神觀景複合式餐廳｜養生鮮蔬&鮮菇盤

菜盤也不馬虎 裡面有手工豆皮、各式菇類、蔬菜丸子、芋頭、栗子南瓜、高麗菜、白菜、凍豆腐....樣樣俱全

豆皮細膩有嚼勁 涮一下就非常好吃 與在地小農合作的養生食材 讓湯頭更加鮮甜 栗子南瓜煮後依然色澤鮮豔 口感綿密

菇神觀景複合式餐廳｜鮮炒蘆筍蝦仁

脆嫩的蘆筍搭配鮮美的蝦仁 簡單快炒就能展現出豐富的層次感

每一口都能品味到蘆筍的清香與蝦仁的彈嫩 吃起來相當清爽

菇神觀景複合式餐廳｜椒鹽小卷

外皮酥脆 內裡鮮嫩 小卷充滿彈性 每一口都帶有濃郁的椒鹽香氣

讓人忍不住一口接一口 簡單的調味更是突顯了小卷的鮮甜 有夠下飯

菇神觀景複合式餐廳｜雪耳奶茶

來到菇神 當然不能錯過這裡的特色飲品-雪耳奶茶 奶香濃郁 特別加入了木耳

喝起來滑順爽口 還能感受到細小的木耳顆粒 既清爽又不膩口

吃飽飯後 接著準備來去下一站 帶著婷媽到好久沒去的『薰衣草森林』探索香氣

薰衣草森林（新社店）在哪裡?怎麼去?

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名稱:薰衣草森林（新社店）

薰衣草森林電話:04-2593-1066

薰衣草森林營業時間:周一至週五 10:30–18:30 六日 10:00–18:30 詳見官網或google商家資訊

薰衣草森林官網: 點我

薰衣草森林ＦＢ: 點我

薰衣草森林ＩＧ: 點我

薰衣草森林地址:426台中市新社區中興街20號

接著來到薰衣草森林 這裡隨著不同月份展現出各種季節之美 四五月時是繡球花盛開

一月是最美麗的薰衣草季節 而四月則能欣賞到螢火蟲的迷人光影

隱藏於新社山林中的薰衣草森林 氣氛幽靜 是遠離塵囂的好去處 園區佔地8公頃

種植了多種花卉 包括櫻花、鼠尾草、白雪木...等 還設有森林步道、餐廳、咖啡廳 並提供導覽、 DIY課程及賞螢活動

在7月至9月的夏日遊園季 可以欣賞到千屈菜、鼠尾草、根節蘭...等季節花卉

並觀賞紫斑蝶 參加森林深度體驗和香草導覽 沉浸於大自然的芬芳中

薰衣草森林的售票處和入口就在第一停車場的出口旁 停好車後馬上就能看到

台中薰衣草森林的門票價格為200元 可折抵當日園區消費

12歲以下兒童、身心障礙者及其陪同者、新社中和里居民可免費入園

薰衣草森林獨特的淨身儀式 沿著一條長長的花廊走道前行 不定時會噴出霧氣 營造出神秘而清新的氛圍

也是薰衣草森林形象LOGO的實體展現 讓整體體驗更具象徵意義

薰衣草森林｜生活香氛小屋

穿過花廊走道後 就會看到一棟木屋 這裡是販賣生活香氛的地方 木屋內還設有親子廁所 方便家庭遊客使用

進去木屋後 依舊保持著薰衣草森林一貫的美麗氛圍 一進門就被香氛環繞

販售各種生活香氛產品 如擴香、精油皂、絲瓜皂、洗顏皂、玫瑰洗沐....等

都可以現場試用 最特別的是絲瓜皂 使用天然絲瓜纖維與香氛製成 具芳香去角質效果 用後的絲瓜絡還可用來清潔環境 相當環保

薰衣草森林｜森林咖啡館

主要提供正餐的地方 半開放式的空間讓人相當愜意 舒適且景色優美

空氣中彌漫著濕潤的芬多精香氣 讓人感覺充滿正能量

在這裡 隨便一坐 每個角落都成了相機鏡頭下的網美打卡點

來到這裡可以敞開心胸 深呼吸 讓森林裡的芬多精徹底滲透心靈 帶來無比的清新與平靜

薰衣草森林｜香草茶鋪

香草茶鋪是薰衣草森林裡的一個療癒小店 販售各種香草茶飲 還可以現場試飲

一進門就能聞到滿滿的香氣 讓人感到無比放鬆與舒適

薰衣草森林｜紫丘咖啡廳

紫丘咖啡廳是享用下午茶的好地方 供應甜點、輕食、飲料和冰淇淋

來到薰衣草森林 除了欣賞美景和品味美食外 還有許多不同的體驗課程可供選擇 可以隨著當下的心情報名參加

製作屬於這趟旅程的美好回憶！體驗課程包括香草體驗、手作課程

薰衣草森林｜森林美術館

沿著道路前行 來到薰衣草森林裡的「森林美術館」 這裡沒有牆壁 只有窗框 可以用觀賞畫作的方式欣賞大自然的美景

讓人們放慢腳步 感受森林的變化與自然的聲音 光影與氛圍營造得極佳 讓人沉浸在大自然中 彷彿時間靜止 每一處都是絕美的風景畫

薰衣草森林｜許願樹&許願鐘

往上走 可以看到一棵許願樹 可以將願望寫在繪馬上 掛在樹旁的木欄上

寫完後 敲響幸福鐘 即可期待願望實現的那一天





薰衣草森林｜初衷小屋

終點會來到薰衣草森林的初衷小屋 這是當初建立時的最初據點 現被保留下來 提醒不忘初衷 有時也會舉辦活動或工作坊

這次的台中新社一日遊旅程結合了菇神與薰衣草森林 在享受美食與自然美景的同時 達到身心靈的全方位放鬆

在菇神品味以菇類為主題的養生火鍋 感受大自然的滋味 而在薰衣草森林 漫步於花海與森林中

參加各種體驗活動 遠離塵囂 重新連結內心的寧靜 這樣的旅程 既滿足味蕾 也療癒心靈 是一個充實又美好的放鬆之旅

菇神（新社店）

電話：04-2582-2585

營業時間：週一～週五 11:00~19:00 週六～週日 10:30~20:00

地址：台中市新社區協成村協中街287號

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薰衣草森林（新社店）

電話：04-2593-1066

營業時間：週一～週五 10:30~18:30 週六～週日 10:00~18:30

地址：台中市新社區中興街20號

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