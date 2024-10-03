宜蘭/五結 宜蘭甕仔雞推薦｜沒預定吃不到！「百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳」二連霸榮獲十大好食餐廳、評審米其林主廚江振誠、窯烤雞、五更腸旺！恰到好處的調味，還會爆汁！吃得到雞肉的鮮甜~完美熟度鮮嫩又可口！真的是去宜蘭吃過最頂的窯烤雞！👍

甕仔雞是到宜蘭不可錯過的美味料理， 推薦店家，「百匯窯烤雞🐓快炒餐廳」

將新鮮食材和獨特的烹調方式相結合，帶來極致的口感和滿滿的幸福感~

位於宜蘭五結的「百匯窯烤雞🐓快炒餐廳」 生意非常好！👍一開店後就高朋滿座～

不虧是二連霸榮獲十大好食餐廳、評審米其林主廚江振誠、窯烤雞、五更腸旺！

擁有明亮寬敞的用餐空間。

都是以大圓桌為主，適合家庭聚餐及公司旅遊聚會。

飲料酒水自取，最後再告知買單即可。

MENU如下

價位很平實，種類選擇也很多元~

上菜速度非常快速，不用怕空等餓扁 沒兩三下滿桌菜就齊了~

窯烤雞🐓$760

窯烤雞🐓$760

焦糖色的色澤，看了就令人食指大動~~~

窯烤雞🐓$760是每桌必點的~ 陣陣撲鼻的烤雞香氣，令人垂涎欲滴~

一旁有附雞油及胡椒粉可以搭著享用，妮覺得單吃就已經超可口的~~~

配著吃香氣是更足~

窯烤雞🐓使用店家獨門的配方多種天然香料醃製，

搭配專業烘烤技術及精準掌握出爐時間而成的窯烤雞🐓，

外皮綻放著焦糖色的油潤光澤，肥美雞隻的自然口感，彈牙又涮嘴！

窯烤雞🐓超級多汁的耶！邊剝邊噴汁外，肉質還超級細嫩！

不誇張，剝到一半留到盤底的雞汁就可以証明有多JUICY！

上演剝剝雞秀中~

恰到好處的調味，還會爆汁！ 吃得到雞肉的鮮甜~完美熟度鮮嫩又可口！

真的是妮去宜蘭吃過最頂的窯烤雞無誤！👍

去宜蘭必吃的窯烤雞！

比起雞腿，妮更愛吃雞翅，

因為喜歡帶點焦香的口感~

雞腿就讓給辛苦剝剝雞的腦公和愛吃雞腿的女兒吃~

份量實在很足，打包回家晚上再加熱吃過後，一樣好吃耶~ 妮是用蒸烤爐烤的。

蚵酥$260

蚵酥炸得超酥香，沒有油感，表皮很酥脆，咬下去還能吃到蚵的鮮甜味~

鮮露扁鱈$420

海鮮也是很新鮮！大推！👍

鱈魚很大塊又厚實，不是細長的，口感很細緻，魚肉又鮮又甜。

川燙白蝦$250

白蝦也很鮮~一剝就會分離就代表著新鮮~

個頭也很大呢~

金沙中卷$360

金沙類也是店家的招牌，中卷份量超級多，真的是很實在的店家~

口感也不柴，咬下後滿嘴鮮嫩外還有滿滿鹹蛋黃香氣。

炒海瓜子$260

海瓜子的鹹度也很適中，有的快炒店炒得超鹹為了下酒，這調味很剛好~

配飯吃就可以吃好幾碗~

清燉西魯肉$380

也是宜蘭代表的台菜料理，滿滿的好料，幾乎看不太到湯

蛋酥和大白菜、豬肉絲給得不手軟，超大方~~~再再增加了豐富度～

加上魚皮、以及胡椒的香氣，喝上一碗滿足又飽足~

雞油悶竹筍$240

竹筍很嫩，份量也是很足，此時已飽到天庭蓋吃不下。

店家的青菜類都是小農自種的，很養生～

脆綠鮮甜。

窯烤雞細白肉質散發出的鮮美至極甜味，香氣在齒頰間久留不散，讓人一口接著一口，

欲罷不能、停不下來！身為老饕的朋友千萬別錯過！

📌百匯窯烤雞餐廳/蟬聯十大好食餐廳/地標/排隊美食/電視採訪

📍268宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

☎️03 950 1386