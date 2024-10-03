鮨爽醇鳥 ひだか(孤獨的美食家2022年大晦日SP登場)(官網):北海道石狩市花川南9条3-92-6，電話:+81 133-73-2266，營業時間:11:00-14:30、17:00-22:00(星期二休)

跟著五郎除了探索那些他曾經食訪的餐廳外，也著實去了不少平時不太可能會去的小地方;石狩對許多台灣人來說可能陌生，更為熟知的名詞可能是「石狩鍋」，這一篇就來分享札幌周邊的這座小城市，順便嚐嚐五郎口中的絕好調握壽司，當然少不了石狩名物「石狩鍋」。結論，非常值得一訪的餐廳，即便離札幌市區有一點小遠。

鮨爽醇鳥 ひだか登場於2022年大晦日的特別sp。對，就是五郎載著大螃蟹從茨城坐船到北海道苫小牧那一集，該集一共出現五家餐廳，包含劇照上的千葉機場附近的手作冰淇淋「花茶」、占小牧的「味の五十番」、札幌市円山的「浅鞍日式燒肉」、小樽的「おでん·焼物 はつ花」，還有今天要分享的「鮨爽醇鳥 ひだか」。

鮨爽醇鳥 ひだか位於札幌北邊石狩市的周邊，交通方面因為沒有電道、地鐵，只能靠巴士，當然如果你是自駕就方便多了。

你可以直接在札幌車站搭巴士(參考google map)，印象中也是要轉一次巴士。或者跟我一樣先搭「南北線」到麻生再轉，真要說麻煩，其實也還好，畢竟巴士的班次蠻多的，還是請善用goolge map的交通導覽。

下車的巴士站就在鮨爽醇鳥 ひだか不到50公尺，回程的巴士更是在對面。

餐廳的營業時間是11:00開始，怕沒有位子的我10:50就站在門口等(就我一個人)，一直等到11:10..牌子依然寫著定休日，我又確定了一次，明明google寫的是休星期二(當天星期三)，再查tabelog也是火曜日(休)，不死心的我又等到11:15才放棄....。心想不會是臨休吧?

然後，我到附近的便利商店買了杯咖啡，回到對面的巴士站等回札幌的公車，這時突然有人把車停在店前的停車場，然然還走進去.....於是我放棄了停在我前面的巴士，跟司機揮了揮手......橫渡(對不起我太急了)馬路後，看到門口的牌子已經變成「營業中」....於是敗部復活了。

查了一下「鮨爽醇鳥 ひだか」是石狩創業45年左右的老壽司店，在孤獨美食家五郎造訪前，幾乎都是北海道的本地客人。餐廳說是壽司店，但感覺比較偏地方的居酒屋，除了檯前還有半包廂的座位區。

按照慣例坐下點完餐後，先找五郎的簽名，那是一整排，名店無誤。同樣的，日本人的簽名我一個也沒看明白....等等..有一個。

是三上老師....這個我認識。

然後這個晴香是誰?被單獨的放在檯前的後方。查了一下好像是北海道旅遊節目的主持人「吉田晴香」。

好，其實我最愛的還是五郎。

大將蠻親切的，就是話不多，旁邊的感覺是老老闆娘。客人幾乎都是熟客，偶著看到兩位熱絡的互相噓寒問暖。

menu蠻大一本的，主要是把壽司，定食，也有石狩鍋演變的「石狩鮭魚醬油拉麵」，本來好想點這個....。

後來，看到有五郎set，只好放棄那碗拉麵(心想明天會去吃另一家五郎吃的拉麵)，直接選了最貴的C套餐。三個套餐同樣都是個人石狩鍋+握壽司，差別只在握壽司的多寡(4/6/8實)。

另外白板上也有一些當日供應的推薦料理。

檯前放著不少當地食材的dm，這點在地方居酒屋算是常見，但這隻像是火腿的是?好，老闆有解釋了一下，可惜我有聽沒有懂...。

五郎SET:

握壽司(カニ/ホタテ/タコ/ボタンエビ/ウニ)套餐

石狩鍋個人鍋。

第一貫是超大超厚超軟超甜的干縣，大概比一般壽司店的握壽司大上1/2，甚至是那些米其林日料的一部有多。入口一如預期的軟嫩，在嘴裡只有兩三口的咀嚼微微微脆，就跟醋飯一起化在嘴裡。第一貫就讓我對大將豎起大姆指，他沒笑，倒是一旁的奶奶微笑點了點頭。

牡丹蝦是我最愛的微黏口，佐上一點點哇沙米帶味，那微嗆辣後的蝦肉甜反襲，一整個飽嘴鮮，滿足到不行，突然發現這一貫的醋飯也帶了一點點微黏，甚至是微溫。是那種我偏好，不太有存在感的醋飯，即便飯量不少。

鰈魚緣側入口只感覺像是蝦肉的綿，但又帶著緣側豐厚的油甜，跟以前吃過的比目魚緣側完全是兩回事，但也有可能是比較大貫，飽嘴感相點好的關系。

章魚就大獎的說法來自石狩港，同樣的厚切，感覺上有蓋上布在上面淋上熱燙，章魚肉表面微熟略脆，軟Q只在兩三口間，咀嚼的甜隨著每一口漸漸加強，要不是後來在熊本天草被那的章魚閃慘慘...這裡的章魚大概可以登上衛冕者寶座。

帝王蟹腳保水度極高，帶著微微的鮮和海水的鹹，同樣因為大塊厚切飽嘴十足，鮮甜也十足。

北海道馬糞海脆，同樣大口滿足，海苔微脆、醋飯微酸，海膽則是肆無忌憚的甜，吃完立馬加點了一貫!

鮭魚卵向來不是我的菜，但來了我也是照吃不誤，何況是北海道的鮭魚卵，霹靂叭啦爆口不說，鮮甜同時到位。

石狩鍋(一人前)。是石狩鍋是北海道的鄉土料理，主要的食材是鮭魚以味噌調煨煮的火鍋，發源地據說就是石狩，另一說是因為早期都用石狩川的鮭魚做的，故稱之為石狩鍋，又據說發明這道火鍋的是石狩市石狩川河口附近的食店「金大亭」(1880年（明治13年）)，不管如何這石狩鍋已名滿日本，甚至國外，不止在日本，在台灣想吃也不是什麼難事。

先喝一口以味噌為底的石狩湯，鮭魚的膠質和甜度滿嘴，加上大量的白菜清爽、洋蔥的甜，讓味噌的鹹不至於死膩，真是讓人一口接一口，特別是冬天應該會暖到全身舒坦吧!

裡面的帶皮鮭魚肉甜、軟、鮮、嫩，吸沾了味噌白菜的風味，讓每一塊魚肉在燙嘴之餘，還多了滿足的前奏和意猶未盡的涮嘴。一人前份量挺足的。

除了鮭魚肉、白菜、洋蔥外，還有魚丸、香菇和像是鮭魚內臟的食材，

最後是節目中，飾演老闆的松村邦洋要五郎灑的山椒粉，據說是石狩人吃石狩鍋都會灑的。是的，就是吃鰻魚飯會灑的那種山椒粉。但老實說，我不太愛......試了一兩口就放棄了。記得要加前先式原味....。

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