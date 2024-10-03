深坑大樹下豆腐三吃

地址 :222新北市深坑區里深坑街163號

電話::0226625688

營業時間:10:30–19:30

哈搂大家

今天要來和大家分享老街美食拉

深坑大樹下豆腐三吃

這間是深坑老街進來第一間

生意很好

深坑真的是豆腐之鄉

也有多人合菜菜單

價格都很平價呢

生意很好 每樣菜都是現點現做

所以要稍微等一下 但還是很快

炒山苦瓜

山苦瓜雖然小苦

但是炒得清清爽爽

加上豆瓣醬下去調味還有肉絲跟小魚乾

好讚

炒蛤蜊

蛤蠣大顆新鮮

客家小炒

他的客家小炒

魷魚有脆有嫩 豆干切的大片嫩嫩的

五花肉肥瘦剛好

桂竹筍

桂竹筍口感脆嫩

有滷入味

麻辣鴨血臭豆腐

鴨血臭豆腐很大一盆

大塊但不會特別辣

豆瓣魚豆腐

魚滿大條的 有先炸過之後再料理

皮脆肉嫩滿不錯的

旁邊還有豆腐可以配

很下飯

白斬雞

白斬雞用的是放山雞

放山雞就是不一樣

整體肉質Q彈

配上辣椒蒜頭醬超讚

​

老街古色古香的好滋味

東西平價 食材新鮮好吃

調味也棒

深坑大樹下豆腐三吃

地址 :222新北市深坑區里深坑街163號

電話::0226625688

營業時間:10:30–19:30

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