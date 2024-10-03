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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

2024-10-03 21:50:13 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：65
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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：310篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 深坑區

造訪商家：

深坑大樹下豆腐三吃
place新北市深坑區深坑街163號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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深坑大樹下豆腐三吃

地址 :222新北市深坑區里深坑街163號

電話::0226625688

營業時間:10:30–19:30

哈搂大家新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

今天要來和大家分享老街美食拉新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價深坑大樹下豆腐三吃

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這間是深坑老街進來第一間

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生意很好新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

深坑真的是豆腐之鄉

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也有多人合菜菜單

價格都很平價呢新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

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生意很好 每樣菜都是現點現做

所以要稍微等一下 但還是很快新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

 

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山苦瓜雖然小苦

但是炒得清清爽爽新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

加上豆瓣醬下去調味還有肉絲跟小魚乾

好讚新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

 

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蛤蠣大顆新鮮新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

 

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他的客家小炒

魷魚有脆有嫩 豆干切的大片嫩嫩的新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

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五花肉肥瘦剛好新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

 

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桂竹筍口感脆嫩

有滷入味新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

 

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鴨血臭豆腐很大一盆新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

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大塊但不會特別辣

 

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魚滿大條的 有先炸過之後再料理
皮脆肉嫩滿不錯的新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

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旁邊還有豆腐可以配

很下飯新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

 

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白斬雞用的是放山雞

放山雞就是不一樣新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

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整體肉質Q彈新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

配上辣椒蒜頭醬超讚新北市深坑區[台北台式]深坑區深坑街「深坑大樹下豆腐三吃」超划算又古色古香老街美味小店/豆腐鴨血雞肉超必點/東西平價

老街古色古香的好滋味

東西平價 食材新鮮好吃

調味也棒

 

深坑大樹下豆腐三吃

地址 :222新北市深坑區里深坑街163號

電話::0226625688

營業時間:10:30–19:30

[台北台式]內湖區內湖站「田中園 內湖」吃的是回憶的老少咸宜高CP簡餐店/滿滿漫畫書刊盡情翻閱

[台北台式]士林區芝山站「 筠芝和牛本舖」划算肉量也飽足的各式和牛精緻料理/超嫩不柴的和牛吃滿滿

[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中餐館/白斬雞嫩口超必吃/價格實惠菜單超多選擇/附菜

[台北台式]大同區雙連站「龍傳客家菜」獨家寧夏夜市的美味新選擇/美味熱炒超多選擇/必點苦瓜還有牛肉/附菜單

[台北台式]內湖港墘站「王朝鐵板燒」生意超好客人一波波不間斷/湯品飲料甜點白飯吃飽喝足

[台北台式]板橋新埔站「富林鐵板燒」高cp鐵板燒最便宜套餐只要90摳/調料特別食材大方

[台北台式]士林至善路「山農小吃」每次吃每次都好滿意山菜館/驚為天人的南瓜米粉

[台北台式]板橋區新埔站「大佳快炒店」最便宜只要50摳的高cp熱炒店/銅板價就可以吃到好划算各式炒麵飯

[台北台式]士林至善路「山農小吃」隱藏在山林之間的平價台菜/驚為天人韭菜鮮蝦粿蝦多料飽滿

[台北台式]中正區古亭站「雙囍家常料理」巷弄內的高cp美味家常料理/塔香肥腸煲軟嫩入味

[台北台式]內湖區文德站「黑松熱炒（黑白切、鵝肉、羊肉爐）」外帶回家也好美味的平價熱炒/選擇超多道道夠味不死鹹

[台北台式]士林區劍潭站「台南海鮮會館」料好實在的高cp台菜/咖哩鮮蝦超濃超美味

[台北中式]大同區台北車站「君品酒店-雲朗選物」超值又大份量套餐推薦/父親節外帶套餐好選擇

[台北中式]信義區市府站「欣葉台菜-信義新天地A9店」信義區超厲害無雷台菜/香煎豬肝甜又嫩

[台北中式]內湖區港墘站「巷上食璞川菜客家菜料理」香味四溢的濃厚旗魚米粉芋頭鍋

[台北中式]松山區小巨蛋站「二空眷村小館」下飯又有特色的道地眷村菜/香氣四溢獨家料理烹小鮮/必點各式炒餅烤方

[台北中式]中正區善導寺站「勺勺客陝西餐館」超特別又美味的陝西風味餐館/道道菜色凸出又過癮 /肉食者的天堂

[台北中式]中正紀念堂站「天然臺湘菜館」皮酥肉嫩的招牌樟茶鴨/平價老字號手路菜

[台北中式]南京復興站「薺元小館」道地江浙盆頭料理/超特別薺菜蛋初體驗/服務貼心餐點美味

[台北中式]忠孝復興站「開飯川食堂」辣的創意麻的新穎的川菜料理/辛辣開胃的特色料理

[台北中式] 捷運六張犁～雲之南麗江斑魚火鍋（捷運六張犁站）

[台北中式]內湖站CITY LINK～餡老滿 好

 

 

 

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