新竹國際風箏節已經連續舉辦8年，今年2024年以「Dragon Day」為主題，於8/31、9/1快閃兩天在新竹南寮漁港，亞洲首秀超過50隻龍造型的風箏，有10樓高的三頭龍風箏、6米高的巨龍地景風箏，入夜還有夜光風箏，照亮漁港夜空，堪稱全球最壯觀的龍風箏展演，不妨趁這週末到漁港走走

新竹國際風箏節 在哪？

新竹國際風箏節位在新竹南寮漁港，周邊有波光市集、漁港餐廳，還可以租自行車騎乘17公里海岸線，很適合來個一日遊

8/23參與了新竹國際風箏節的首發記者會，現場活動相當熱鬧，由亞洲國際風箏聯合會偕同台灣隊專業風箏好手，率先施放20米飛天龍、暴龍領軍的各式巨龍風箏和Q萌的三角龍風箏為活動暖身，也有許多恐龍風箏翱翔天際，相當驚豔

交通方式

市區有免費的接駁服務，有停新竹火車站、樹林頭停車場、新竹高鐵站等，建議開車可以停在樹林頭停車場再搭接駁車，以免擁擠找不到停車位，可以多加利用唷！！

活動流程

兩天的現場活動表演超級精彩，有momo家族、歌手蔡志遠、狐獴三兄弟、歌手毛線兒、樂團貓咪鬍子、非洲鼓表演等等，真的是精彩不斷

活動期間至新竹漁港波光市集、漁產直銷中心、貝殼市集及南寮周邊店家消費，並以「行動支付」方式付款（不限消費金額，便利商店除外），在活動會場的「紀念風箏兌換區」出示當日行動支付消費頁面，即可兌換紀念小風箏1支，每日限量500份，換完為止

更增設了Chill港在地市集邀請在地商家一起加入國際風箏節的盛會，市集將提供各式小吃、飲品、手作小物及各類親子DIY體驗活動，在欣賞漫天巨龍風箏時也能享受美食

今年竹市國際風箏節，邀請來自來德國、法國、哥倫比亞、印尼、泰國等5支國際團隊和台灣風箏好手，共有15支頂尖風箏團隊，以主題「Dragon Day」為靈感，展演獨特而精湛的龍造型風箏

以創作設計聞名全球的德國風箏藝術家Rolf，將帶來巨作三頭龍風箏及翼手龍等多款恐龍風箏

法國隊則是將擬真巨龍地景風箏空運來竹市展出

印尼的龍風箏別具特色，造型立體而色彩鮮豔，將在新竹與台灣龍互別苗頭

泰國隊則將帶來另類俏皮可愛版龍風箏

各國風箏共同爭豔～

台灣隊也不遑多讓，除了展演紐西蘭、荷蘭、德國授權的各式恐龍風箏外，也準備了多款創新、Q萌的東方龍、西方龍風箏和民眾分享，更帶來海洋動物等大型軟體風箏和特色Q萌的趣味造型風箏，以及特技風箏排字秀的展演；另外，可愛的竹市特派員「皮卡」也將首度飛上竹市國際風箏節與大家見面，將帶來一場既絢麗奪目又充滿可愛風格的視覺盛宴

今年的地景風動裝置藝術，也有別出心裁的規劃，法國隊除帶來的6米高擬真巨龍風箏，還有寬15米長的三頭龍地景風箏，矗立在會場，勢必震撼全場；周邊還有隨風飄揚的「叢林旗海」圍繞，彷佛置身恐龍世紀。到了夜晚，巨龍地景風箏將點上燈光，閃亮全場，形成另一種視覺饗宴

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