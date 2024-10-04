南寮親子沙灘 (南寮兒童挖沙玩水遊憩區)

有小孩超愛的戲水池、沙坑、石頭溜滑梯…

在遊客中心還有室內2層樓高，13.5公尺的的溜滑梯

重點是 …免門票…免門票…只要帶著愉快的心情來玩就好!!

丫~不對! 記得要幫孩子帶換洗衣服…因為一定會玩到全身溼溼的

(此篇遊記為手機拍照記錄)

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南寮魚港地圖/停車資訊

「戲水池」 位在「遊客中心」那一區，如地圖中的「南寮漁港親子沙灘」

建議可以把車停在港區第一停車場，步行過去很久…

而在新港三路那邊有「波光市集」…有各種夜市美食、飲料、小吃…等。

(此地圖取自新竹市政府端午活動)

港區第一停車場停好車後，過個斑馬線便可以看到有如燈塔的建築物

那裏便是「旅遊服務中心」

南寮旅遊服務中心

4月至9月：上午9時30分至下午6時，10月至3月：每日上午9時至下午5時30分

每週一休館，實際開館時間，以現場公告為主。



這裏不單單是旅遊服務中心…裏面還有小孩們看了會超級開心~2層樓高長13.5公尺的的溜滑梯

天丫!!! 孩子們也太幸福了吧!可以~無料…想玩幾次就玩幾次~

只要好好排隊…玩幾次都沒有人會阻止你的

但這溜滑梯是有規定「5歲~12歲」限定…大人不能玩

而溜滑梯開放時間 - 09:30~11:00，13:00~17:30

從旁邊的樓梯走到二樓…再溜下來

上面有工作人員幫忙看著，但還是要提醒孩子前一位還沒有抵達一樓…不可以急著往下滑

南寮親子沙灘(南寮兒童挖沙玩水遊憩區)

有 「螃蟹戲水區、石頭 溜滑梯、大淺水區、章魚沙坑、烏龜沙坑」

玩完之後可以到 旅遊服務中心 換衣服，那裏有淋浴間(男女各一間)

但淋浴間上面寫僅提供換裝…不提供淋浴

很多年前有來過這裏，但那時後對這戲水池印象不太好

因為那時的水看起來黃黃~髒髒…但這次來感覺明顯與之前不相同

或許大家也有意識到公共環境要愛護吧

石頭溜滑梯

這一區總是有許多的孩子聚集，雖然溜滑梯不長…但孩子玩的好開心

對了! 專業玩家…知道要帶「滑草板」…因為石頭溜滑梯玩久褲子會容易破掉

戲水池水質還算ok!

並且地上有畫了許多海洋生物…水質乾淨才看得到嘛

(靠近沙坑區就有些沙…但水不會有濃濃黃黃的感覺)

螃蟹戲水區

水又更淺一些些

年紀較小孩…爸爸媽媽可以陪他們在這一區玩

章魚沙坑

烏龜沙坑

下午時段太陽西曬…剛好建築物會幫忙擋住太陽…

所以這一區沒有直接被陽光照射，不用擔心嚴重曬傷

有聽到其他遊客說…如果能順便在這烤肉就太讚

真是說出許多人的心聲

小孩在這裏「跑水」也是跑得開心

很棒又免門票的戲水池

印象中只有開放夏天、初秋，不知道何時會結束

畢竟冬天來南寮玩水也不太適合…風大又冷!

趁著天氣還適合…趕緊分享這個很棒的景點給大家吧

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