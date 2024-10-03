113. 7. 31 (三) 想聚

以前的同事來電聊天提到她很久沒看到小齊，想找機會聚聚

這天趁小齊排休假，我們相約一起吃飯敘舊

位於公館商圈的「想聚」餐廳是我的口袋名單，終於有機會來踩點

「想聚」=想在這裡聚一下，正好符合我們的約會目的

一開門看到粉嫩的空間，讓我這個粉紅控瞬間失心瘋

我們是第一組客人，趕緊把握時間先拍淨空照

粉色空間顯得格外溫柔，實在太喜歡了

「想聚」以童話故事中的"獨角獸"為裝潢主題，非常夢幻

美麗的光影如璀璨的鑽石，閃閃惹人愛

同事已升格當外婆，保養得宜的她是凍齡美魔女無誤

同事很久沒看到小齊，驚呼他長高好多，已從小屁孩變成大男孩了

打開MENU看看要吃什麼吧！

圖文並茂的菜單，最適合我這個"視覺系"的客人

選好餐點直接到櫃台點餐結帳，再由服務生送餐

海賊王的雀斑(義大利麵) $399

整隻中卷搭配時蔬和明太子醬，色香味俱全，小齊非常滿意

你說藍色是你最愛的顏色(燉飯) $359

煙燻鴨胸、時蔬和我喜愛的青醬燉飯，美味極了！(小齊也忍不住搶食 )

我早已習慣你的迷人松露味(燉飯) $399

黑松露白醬燉飯佐北海道生食級干貝、柳葉魚卵，同事說非常鮮甜

主餐名稱創意又有趣，點餐時忍不住會心一笑

哈密瓜藍橙氣泡飲 $129 水蜜桃氣泡飲 $129

小齊選擇主餐加價80元，可享四種飲品無限暢飲

這天他喝了兩杯：熟香烏龍茶 / 檸檬氣泡水

雖然是網美系餐廳，但餐點也很美味，沒令人失望

餐點到齊了，我們也輪流拍完照了，開動～

我的燉飯好像一個海中小島，盤中藍色部份是藍柑橘汁

幻想躺在遮陽傘下看海，好愜意

燉飯和哈密瓜藍橙氣泡飲，這組合充滿度假氛圍，視覺味覺都滿足

是什麼火山讓我們聚在一起 $259

這是蛋白霜製成的甜點，中間加乾冰營造火山噴發的效果，超酷！

聚餐日接近小齊的生日，這座火山甜點就當作他的生日蛋糕

他很認真對著火山許願，哈哈

最後還吹熄火山，生日儀式感滿滿

只有蜂蜜才是王道(舒芙蕾) $199

同事提議點一份舒芙蕾共享，現點現做綿密好吃

這天同事送我兩個髮箍，是我最愛的蝴蝶結款式，感恩

結帳時意外發現我們的KITTY皮包同款不同色，也太有默契了

緣起同事，各自退休後仍是朋友，有空再聚會聊天唷！