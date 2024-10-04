【台北。市府捷運站】屋頂上的貓私廚餐廳。需預約內有三隻店貓。私宅環境舒服又好拍。推薦給姊妹聚會的最佳場所
從屋頂上的貓私廚還在頂樓時~就一直好想來這間餐廳
以前的訂位規定須滿十人才能訂位!實在太難喬了~
近期開始開放四人就能訂位!馬上約了大家小聚一下~
門口就是私宅餐廳的模樣~
第一次接觸私廚是sunny朋友開在南京東路的住家~
位於公寓的二樓~一推門那種別有洞天的感覺~非常吸引人
採開放式廚房~空間穿透感十足~奶油白+充滿很多小細節的擺飾
當時我們一群朋友大概8人左右一起用餐!
一起與主廚與助手夫妻檔邊用餐邊聊天
還有一隻超可愛的小貓在身旁圍繞~
整體氛圍超棒超溫馨~
彷彿來朋友家作客!充滿自在與寧靜感!
讓我非常喜歡這種用餐環境
這裡隔絕了外界的喧鬧聲~
一個獨立空間可以跟三五好友相聚!我覺得非常棒!
一進門就是一個迷你小院子與一條迴廊~都非常好拍~
貓咪就隨意地躺在戶外空間~所以這裡會鎖門~因為怕貓咪跑出去
所以工作人員會出來開門~防止貓咪自己外出去了~
小小迴廊我好喜歡這個色調~
客廳與廚房沒有牆面阻隔~整體通透性很棒~
客廳風格我超愛的~溫馨又舒適!真想待著不走~
綠色有讓人沉澱下來的感受 搭配色彩繽紛的地墊
完全活化了整個客廳~變得更有活力又舒適!
中餐餐期11:30~15:00我們一整個待好待滿~實在太舒服了!
從另一個角度看客廳~是不是美翻了~
好愜意的客廳環境~
十人桌~
我們今天用餐的四人桌~一旁就是開放式廚房搭配推門透明玻璃~
可以一邊用餐一邊觀看廚師做菜~蠻有趣的~
第一道前菜非常特別~原以為是烤布蕾~結果是鹹食~
這裡每道菜都有屬於自己獨特的味道~相當用心!也請仔細品嘗~
這道嫩煎雞腿~超級好吃超級揪西~外皮酥脆!推推~醬汁調味超棒的~
這道中式湯品~聞起來有濃郁的麻油湯~入口完全不油膩!非常好喝!超想續湯~
飯後甜點超棒的搭配花草茶~超完美的結束今天開心的一餐~
我們一行四人吃的超級滿意~菜品豐富多變~
每道菜都有自己專屬的氣味!擺盤超美超用心
環境舒適宜人!服務的剛剛好~留白時間夠多~
這間店完全符合我對私宅餐廳的期待!推薦給大家約個三五好友一起來
【屋頂上的貓私廚餐廳】聚聚聊聊~
最後溫馨提醒這是一對同性戀人開的私廚餐廳
「需對同性戀沒有歧視的人再前往用餐」!
看了很多網路文章~
發現開店早期他們受了不少的委屈~
所以才請了女性服務生!
負責外場服務接待~就怕遇到有衝突的時刻!
所以看清楚再預約~
【屋頂上的貓 私廚】
地址：台北市信義區逸仙路32巷9號1樓
捷運：國父紀念館站3號出口，步行6分鐘
營業時間：12:00-15:00、19:00-22:00
電話：0961-173451