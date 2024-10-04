新竹很強宗初食堂日式無菜單料理！超過一萬一千則Google好評，想吃還要提前預訂很搶手，不訂位還吃不到，桃園人不用跑新竹，大有商圈就有分店還離我很近，只要花1380元就可以吃到活體龍蝦，現場活體水族箱好多龍蝦都好有活力，清蒸龍蝦膏爆好吃！！！

宗初食堂-桃園店 在哪？

宗初食堂總店在新竹！桃園分店在大有商圈民有三街上，離寶山公園不到100公尺，停車超方便，對面有免費機車停車格，旁邊是收費停車場，距離大有梯田生態公園約3分鐘車程，吃飽還能去玩一下公園～

地址：桃園市桃園區民有三街483號

聯絡電話：0932-037117

營業時間：11:30～15:30/17:30～21:30

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：有10%

停車場：旁邊有收費停車場

離寶興停車場僅10公尺！汽車半小時15元、機車30元/次，以桃園市停車來講也很實惠～

宗初食堂 日式無菜單料理

宗初食堂2018創立於新竹都城隍廟旁邊，阿宗師傅以“初心”製作每道料理，好手藝、食材新鮮吃過的人都說讚，就此快速傳開好口碑，新竹累積破萬評價，終於跨縣市2024年在桃園落腳開分店～

餐點分成三種價位1380元、2000元與3000元，需三天前訂位！同行友人需同點價位菜單，小朋友依身高有低消，110公分～150公分(需單點500元以上)，身高110公分以下免低消～

無菜單料理需付訂金600元/人（三天內取消不會退訂金）

套餐分成：1380元、2000元、3000元

用餐時間限制120分鐘

支付方式：現金／刷卡服務

◎訂位網址：inline訂位

跳脫傳統日料給人既定印象！門口角落櫃檯造型好摩登～

宗初食堂用餐空間挑高，現場以四人與八人桌為主，每張桌面夠大夠放，抽屜提供濕紙巾與衛生紙，每桌之間都有一定距離，吃飯特別自在舒適，裡面有一個圓桌包廂，平日這天現場與包廂都訂滿，就知道多受歡迎～

一組客人一張桌！即使一位來用餐也是一張桌，可以很輕鬆用餐～

超大活水魚缸

現場超大賣點就是超大活水魚缸！裡面有波士頓龍蝦、澳洲水姑娘與牛奶貝，海鮮都是現撈廚房立刻處理，以目前物價來講1380元，就能吃到活體龍蝦一整個套餐，以市區餐廳活海鮮來講真的挺划算～

還有超大顆牛奶貝～

每張桌依照訂位擺好餐具！餐具都很有質感，一坐下就提供熱茶～

超狂龍蝦盆

超大盆龍蝦霸氣上桌！煙霧乾冰噴發效果拉滿分，可以提升整個用餐氛圍，這一大盆是借來拍照，裡面有波士頓龍蝦、水姑娘龍蝦與牛奶貝，食材新不新鮮一看就知道，品質絕對是有保證～

龍蝦醒來想爬出去找救兵！

龍蝦重量越重肉質越飽滿，活龍蝦最適合清蒸，可以吃到龍蝦原味～

每套無菜單料理都有活體龍蝦！每套有10樣餐點，菜單不定時做更換，每次來都能吃到不同創意菜～

1380元 無菜單料理

▲ 水雲醋

第一道先上開胃菜！這道用海菜、山藥絲、小番茄與章魚腳層層堆疊，視覺色彩繽紛，淋上主廚特製涼拌醋，除了可以刺激食慾還能幫助消化～

每樣食材都沾到開胃醋！海菜結合山藥絲一起吃很有口感，章魚腳吃得到海鮮原味，是一道很有層次開胃菜～

季節生魚片

這盤季節生魚片是兩人份！提供當日時令生魚片，今日刺身有旗魚、海鱺、日本青甘與鮭魚，生魚片要從顏色淺色開始吃，每種刺身都厚實有誠意，瞧這顏色就知道很新鮮，讓人目不轉睛～

紫蘇葉上擺上新鮮刺身，搭配現磨山葵！旗魚清甜又清爽，海鱺鮮甜中帶點Q脆，日本青甘肉質口感天然，咀嚼起來細嫩又甘甜，品嚐得到最新鮮海味～

鮭魚真的也好讚！刺身厚實大塊在這是基本，橘色鮭魚油脂飽滿，每一口都吃得到鮭魚特有香氣，ㄧ入口就感受到滑嫩感，輕輕咀嚼鮭魚都快化掉，鮭魚太銷魂了好好吃～

接著服務生送來方形蒸籠！讓人很好奇裡面是什麼菜色？

一打開是剛撈上來對切的龍蝦，上面擺了一整片日本昆布，感覺打開就很有戲～

樹子龍蝦

活體龍蝦不過多烹調！用最純粹清蒸保留龍蝦原味，龍蝦肉也能完整保留，閨蜜忍不住先偷吃一口龍蝦膏，立刻撐大眼球，這綠色龍蝦膏香濃甘甜好好吃，直接吃蝦膏太奢侈了，這是我吃過最讚的龍蝦膏～

用工具把整條龍蝦肉挑起來！看得到龍蝦湯汁緩緩滲出，這蒸煮時間掌握太剛好，龍蝦肉飽滿又充滿彈性，天然鮮甜味讓我們難以抗拒，閨蜜已經想好下次預約時間～

龍蝦膏濃郁鮮甜味！真的讓人難以忘記！即使整隻龍蝦嗑光光，依舊吮指回味～

這道「干貝慕斯」結合中西式創意！干貝慕斯擺上海膽醬醃甜蝦，再擺上晶瑩剔透鮭魚卵裝飾，底部是熬煮多時的柴魚高湯，輕輕一口就能感受到慕斯綿密感，含在嘴裡沒多久就化掉，奶香味好濃郁！

鮭魚卵一咬就爆口，瞬間整個口腔充滿海味～

炸牡蠣搭配東南亞醬汁

這道炸牡蠣好有儀式感！下方容器整個就是霸氣，超適合直接拿起來拍照，炸生蠔個頭很大一個，牡蠣裹上一圈麵體炸到金黃酥脆，再用酥脆海苔包住，淋上主廚特調東南亞醬汁、灑上柴魚粉，結合亞洲多國料理特色～

我個人蠻喜歡這道炸牡蠣！一口咬下聽得到咔滋脆聲，有好幾種酥脆口感，外層麵體炸到酥脆，就像吃餅乾一樣，牡蠣鮮嫩帶點爆漿感，東南亞醬有點像番茄酸明顯的五味醬，口感口味都很豐富～

「櫻桃鴨」搭配炙燒過蒜苗絲一起吃，除了解膩還能讓鴨肉更美味，底部大根蘿蔔滷透呈現深褐色，鹹甜交織帶有蘿蔔清甜味～

鹽烤午魚

這鹽烤午魚不誇張！絕對是吃過最薄脆的午魚！這道連魚鱗也一起烤，烤出來午魚特別薄酥脆口，附上薑片搭配，擠點金桔增添果香，能讓魚肉吃起來更鮮甜～

外皮咬起來咔滋作響！魚肉吃起來滑嫩細緻，魚肉有豐富油脂與適量水份！天然魚肉香好吃，搭配有點辛辣酸漬薑片，超開胃～

這是人家包廂訂的菜色！超大甕的黑鮪魚釜飯！用釜鍋煮的高湯飯，鋪上色彩鮮豔配料，讓人看的垂涎欲滴～

想吃海膽可另外加點一份280元！海膽約3~4片～

最濃縮美味就在這碗「黑鮪魚釜飯」！每粒米飯吸飽高湯很夠味，拌入黑鮪魚、鮭魚卵與香菇絲，用高湯煮的米飯很香，沒有油膩感，還吃得到古早味鹹香菜脯，整體吃起來很有口感～

龍蝦螯鍋物

超大龍蝦螯加時蔬煮成鍋物！裡面有高麗菜、鴻喜菇、金針菇、牛番茄與蒜苗，建議可先把龍蝦螯拿吃掉，其它時蔬放著繼續滾煮，蔬菜會越煮甜～

好霸氣的龍蝦螯！廚房已經幫忙用工具壓碎，一打開蝦殼好大一個螯蝦肉，如果不是為了拍照，我超想把整個蝦螯塞進嘴裡～

新鮮龍蝦螯肉有點白淡粉色！吃起來鮮甜每一口都是新鮮海味，肉質緊實又Q彈，還有一絲絲蟹肉口感真好吃～

飯後甜點「藍莓奶酪」十足奶味搭配藍莓果醬酸香氣，手工奶酪冰涼滑順綿密～

＊宗初食堂很適合約會或家庭聚餐！1380元就能吃到10道料理！每個人有半隻活體龍蝦，這龍蝦膏真的太讚一定要推，炸牡蠣很有口感、午魚鱗片一起烤超脆，每一道都很有記憶點，店內採無菜單料理每隔一段時間會推出新菜色，真的很有水準～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

想知道更多吃喝玩樂！別忘記訂閱喔！

宗初食堂日式無菜單料理-桃園店家資訊

交通資訊

延伸閱讀