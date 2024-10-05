秋涼就是進補的好時節了！

孕婦都可以吃的狀元雞，沒有中藥材，使用多種菇菇熬煮的湯頭清甜好喝~大小朋友都很喜歡

這次來訪有吃到＂雞同鴨講＂鍋隱藏版菜單耶！先不說這麼多了，大家跟著小米去看雞同鴨講鍋吧

秋冬外帶優惠： 10/2024~03/31/2024

薑母鴨一份優惠300元，其他主鍋一份450元。

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👉 老店薑母雞位置及停車方式

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老店薑母雞東區八德店位於八德路上，就是忠孝大潤發對面千葉火鍋再往前走就看到大大老店薑母雞的招牌，附近有很多停車格或是吃完再逛大潤發買東西，可以吃好料又血拼又可以停車挺方便～

👉老店薑母雞環境介紹

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用餐區的桌子可以任意合拼成大桌，所以人多人少聚餐都不是問題，提醒人多聚餐是可以訂位，假日就需要現場候位唷。

其實老店薑母雞最早是賣鴨肉麵的XD 後來在民國92年才轉行研發薑母雞，從此就紅到現在啦～

另外小米以前有聽過老老闆想讓太太有溫和滋補，才研發出用烏骨雞來取代鴨肉溫馨故事，問了現任闆娘的確有其事呢

吃鍋就是要喝酒及喝飲料啦，這些是自行取用，最後記得付錢就好

<<喝酒不開車 喝過量有害健康>>

👉老店薑母雞菜單目錄搶先看

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來看一下菜單吧，除了薑母雞及狀元雞是他們招牌外，今天小米特地來吃隱藏版的雞同鴨講鍋！此外還有首烏雞/淮蔘雞/薑母鴨等, 其他火鍋料都是30~120元之間

08/2023 價格調整為：

狀元雞500

薑母雞480

首烏雞480

淮蔘雞480

薑母鴨400

雞同鴨講鍋800元

👉老店薑母雞用餐心得分享

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廢話不多開吃吧，現在秋天來了，平日中午有營業，可以避開晚上的人潮XD

狀元雞(500元)是四季皆宜的鍋品，使用溫和食材來熬製，很適合孕婦及小朋友一起吃

PS.主鍋是烏骨雞.菇菇.鮑魚，其他火鍋料是另外計費的唷。

狀元雞湯頭有濃濃菇菇香氣在裡頭(沒有中藥成份)，加上雞肉甜味多喝幾碗也不會覺得膩呢

清甜不嗆辣湯頭相信小朋友會很喜歡，如果吃薑母雞可能會遇到薑味太濃小朋友會不敢吃XD

吃這鍋狀元雞就不會啦～

還有他們烏骨雞每次來吃都是一樣SIZE很大且份量還不少，讓喜歡吃肉肉的小米很滿意

一個主鍋2~4人份量，人多時就再加一份吧XD

另外建議大家火鍋上來時煮滾後再煮5~8分鐘，讓烏骨雞吸入更多湯汁會更軟嫩又入味風味更佳 在等待過程中可以先吃火鍋料暖身一下～

寶物沉歸底，嫩嫩的鮑魚是放在鍋底，記得來撈來吃XD

雞同鴨講鍋來了~(800元)

就是薑母雞跟薑母鴨放在同一鍋，同時吃鴨又吃雞，滿足老饕的口慾

PS. 加點火鍋料店家會一起放在鍋中煮好再上桌，其他火鍋料是另外計費的唷。

湯頭是比較清爽溫和薑母雞湯，這個鍋特別的是同時有雞與鴨的甜味融和的味道，加上薑母濃郁的湯頭喝起來不會很嗆辣，在不重鹹湯頭下大家可以多喝幾口補身體

冬天喝上這一鍋身體會熱熱滴不怕冷

(謎之聲:身體熱熱滴….) 你別歪樓！

他們的薑母雞一直很受歡迎的原因是這個每天用麻油與薑母現炒，炒到深色為止的薑母煮出的湯頭才夠味！

他們使用是烏骨雞，數量及SIZE 也不少，上桌後小米建議再煮10~15分鐘吸滿湯汁後再吃會更美味及口感最佳，可以先吃火鍋料啊~

雞胸肉也不會柴還不錯。

薑母雞也是有薑母入味，想吃鴨的朋友點這個隱藏版就對了

秋冬喝上一口暖呼呼

小米很喜歡他們腐乳醬，是鹹香帶點甜的味道，雞肉沾多一點來吃也不會有死鹹重口味 配麵線或配酒很過癮！

麵線(40元)是小米喜愛比較乾爽口味的麵線，吃起來有爽Q口感又帶油蔥酥香，這個是必點的！

重口味的朋友可以再加腐乳醬拌著來吃啊。

每天限量烏骨雞雞佛(200元)，愛吃蛋蛋的朋友可以補一下了XD

晴晴兒很愛吃這個

烏骨雞的蛋蛋有大顆又有小顆，沾辣椒醬油來感受口爆的感覺吧

對了，小米很愛吃他們的鴨腸 (60元)， 看外表就知不是那種”泡”出來的浮誇鴨腸，而且小米有看到闆娘是手工將腸子的油脂清理乾淨～

水水的鴨腸看起來就很誘人

川燙完也不會縮太多，是真正的好鴨腸XD 提醒不要煮太久才能吃到軟嫩帶爽的鴨腸唷！

一樣沾點辣椒醬油就更棒了！

帝王筒 130元(兩支) 也是小米推薦～

小技巧湯匙只要先沾湯汁，再來挖花枝漿就不會黏黏的囉 ^^

煮熟後可以吃到有花枝彈牙口感又軟Q口感。

燕餃(50元)，有芹菜香肉肉的口感。

最後來點青菜菇菇來解膩囉，杏鮑菇(50元)。

金針菇(50元)。

玉米筍(50元)。小米愛吃的玉米最近很缺貨吃不到了><

高麗菜(50元) 。

👉老店薑母雞營業時間地址

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🌟店家資訊：老店薑母雞(總店)

🏠地址：新竹市北區少年街51號

☎電話：03-5284895 /0936312957

⏰營業時間：14:00~01:00

粉絲團：老店薑母雞

➡️現金交易/無收取服務費

🌟店家資訊：老店薑母雞（東區八德旗艦店）

🏠地址：新竹市八德路160號1樓

☎電話：03-5713999

⏰營業時間：15:00 – 00:00

粉絲團：老店薑母雞（東區八德旗艦店）

➡️現金交易/無收取服務費/可帶寵物須放入寵物袋/附近有路邊停車格及大潤發

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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