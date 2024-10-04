八月初跟家人到曼谷旅遊，其中一天安排了一日遊行程，報名，一天內去了丹嫩莎朵水上市場（ Damnoen Saduak ）、美功鐵道市場（Mae Klong Railway Market），還有一間網紅咖啡廳以及奇特的樹中廟，幾年前有去過丹嫩莎朵水上市場、美功鐵道市場，不過這次去感覺不太一樣，但是遊客還是很多，參加一日遊的團真的很方便，早上集合搭乘專車，傍晚在近期熱門的喬德夜市JODD FAIRS下車可以繼續逛，真的是省時又省力。

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曼谷市場一日遊行程 集合地點｜時間

這次是報名KKday的，一早七點半在MRT 泰國文化中心站一後出口旁的 Future Café & Restaurant 集合，要提早十分鐘報到。這次是用Grab叫車，Grab上定位的 Future Café & Restaurant 與實際上有差距，大約差了幾十公尺吧，按照Grab地圖抵達後司機還一直說不是這，還繞到兩公里外的商場去，實在是很傻眼，記得還是要搭配 google map看比較保險。

曼谷市場一日遊行程是包含中文導遊的，在車上會講解一些泰國的歷史還有風俗，以及景點介紹，這次的導遊是會說中文的泰國人，還挺幽默風趣的。

丹嫩莎朵水上市場

丹嫩莎朵水上市場已經有一百多年的歷史，是人工開鑿出來的河道，算是泰國眾多水上市場中最出名的一個。

在車上導遊就有先提醒大家，現在的丹嫩莎朵水上市場跟以前不一樣了，商業氣息很重，以前賣的大多都是食物、水果，現在變成販售紀念品比較多，上次來丹嫩莎朵水上市場，不只是有逛水上市場，連周圍的小店也都有參觀一下，其實還蠻好逛的喔！這次抵達丹嫩莎朵水上市場其中一個船家的碼頭，就一路飆往丹嫩莎朵水上市場熱鬧的區域，時間大約半小時，記得之前都是用人工划船，現在變成有馬達的船隻，柴油味會臭一點，而且遊客太多會塞船😊！

水上市場中還是有不少泰國小吃，像是芒果糯米飯、串燒、椰子冰淇淋等，想要買的話可以請船夫停靠一下都是沒問題的。

安帕瓦斯里咖啡館（Amphawa Sri Cafe）

午餐時間會先來到 安帕瓦斯里咖啡館（Amphawa Sri Cafe）用餐，這裡是很熱門的網美IG打卡咖啡廳，據導遊說這裡的老闆是泰國的珠寶商，在曼谷的百貨商場裡都有分店，安帕瓦斯里咖啡館的裝潢擺飾非常華麗，每個角落都很好拍照，內用冷氣很強，沒有低消，天氣太熱沒食慾，兩個人只點了一份椰子冰淇淋，味道很不錯，價格也不會太高，一份150多泰銖，光是這個用餐環境很值得啦！

邦功寺（樹中廟）

邦功寺又稱作為樹中廟，已經有四百多年的歷史，從外觀看不出來廟的形狀，四周都已經被樹木包圍起來，據說以前的國王在這訓練軍隊，所以在旁邊還有一大片正在練泰拳的人形雕塑，

進入樹中廟不能穿短裙短褲或是無袖的衣服，門口有沙龍可以借用披著再進入廟中，廟中不能拍照，只能在門口稍微拍到裡頭的佛像。

樹中廟正前方還有七座不同姿勢的佛像，有站有臥，導遊說泰國人會根據是星期幾出生，來拜不同尊佛像唷！

美功鐵道市場

美功鐵道市場最有名的就是火車行駛進站時，一旁的攤販會把攤位跟棚架給收起來，這次再訪依舊覺得很震撼，先前是在總站等待火車進站，這次則是在中途火車就來了，火車幾乎就貼在面前行駛，壓迫感超重！

火車大約是下午兩點半進站，時間快到時就會有很多遊客跑到門口等待，這時攤販有時會驅趕客人不要擋在攤位前，不然就是要跟他們買東西才准站，最好的方式就是在總站等待，或者現在也開了不少咖啡廳或飲料店，買一杯飲料就可以在安全的地方看著火車進站。

美功鐵道市場的東西算是非常實惠，椰子水在這買很便宜，三十泰銖就可以買得到唷，所以導遊一開始就有說建議到美功鐵道市場後再買東西吃。

這次參加 KKday 曼谷市場一日遊的行程非常充實，就是天氣熱了點，不過還好有專車接送，回程可以到喬德夜市 JODD FAIRS逛逛，著名的火山排骨在這裡吃得到唷！順帶一提這次泰國上網是使用《，也是在KKday上訂購的，無限流量非常順，隨時上網打卡po文都超順利！

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