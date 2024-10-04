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火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮龍蝦鍋物 聚餐約會首選｜餖煣海鮮鍋物(新竹東區美食推薦)

2024-10-04 14:12:00 YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：56
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窩客好文

YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1166篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

餖煣海鮮鍋物
phone03-5265629
place新竹市東區勝利路24號2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮龍蝦鍋物 聚餐約會首選｜餖煣海鮮鍋物(新竹東區美食推薦) 

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新竹東區新開幕火鍋首選餖煣海鮮鍋物

多款頂級肉品跟生猛海鮮 還吃得到活鮑魚跟活體龍蝦.....等食材

小菜以及各式罐裝汽水、飲料機都是無限量供應 絕對能吃得超級飽！

地標新竹護城河美食大樓 一棟可吃到燒肉定食/海鮮火鍋/燒肉吃到飽 來到這裡可以盡情享用美食

用餐環境典雅又大器 享用美味火鍋的同時 還能欣賞到綠意盎然的美景 給人一種身心放鬆的愉悅感

單人最低海鮮品嘗528起 真的超值 很適合跟家人聚會、朋友慶生、商業聚餐、情侶約會的首選推薦

原文:餖煣海鮮鍋物｜火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮鍋物 聚餐約會首選 。菜單價位(新竹東區美食推薦)

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餖煣海鮮鍋物在哪裡?怎麼去?

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火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮龍蝦鍋物 聚餐約會首選｜餖煣海鮮鍋物(新竹東區美食推薦)名稱:餖煣海鮮鍋物

火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮龍蝦鍋物 聚餐約會首選｜餖煣海鮮鍋物(新竹東區美食推薦)餖煣海鮮鍋物電話:03-526-5629

火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮龍蝦鍋物 聚餐約會首選｜餖煣海鮮鍋物(新竹東區美食推薦)餖煣海鮮鍋物營業時間:12:00-22:00 詳見官網或google商家資訊

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1051798189_c.jpg餖煣海鮮鍋物ＩＧ:火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮龍蝦鍋物 聚餐約會首選｜餖煣海鮮鍋物(新竹東區美食推薦)點我

火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮龍蝦鍋物 聚餐約會首選｜餖煣海鮮鍋物(新竹東區美食推薦)餖煣海鮮鍋物址:新竹市東區勝利路24號2樓

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以餖煣海鮮鍋物為主

文章內有餖煣海鮮鍋物地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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「餖煣海鮮鍋物新竹店」位於新竹市東區勝利路24號二樓 新竹護城河旁 好豆味豆花隔壁

從火車站步行5分鐘即可到達 開車前往的小夥伴們也可以停在晶品城旁的停車場

交通相當便利 用餐前後還能漫步在旁邊的河畔  1056326594_c.jpg

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東區護城河美食大樓整棟建築都是欣欣坊餐飲集團 熟悉的品牌有好客燒肉 為燒肉放題起 家 分別為

一樓：揪㵑(ㄏㄜˋ)燒肉定食主打一個人也可以好好享受燒烤美味的個人燒肉定食 為喜歡獨處的朋友提供美味燒烤

二樓：餖(ㄉㄡˋ)煣(ㄖㄡˇ) Dozo 以生猛海鮮鍋物為主 提供現撈海鮮和精緻多款湯頭 

三樓：揪好客以頂級食材吃到飽的概念攏絡了許多老饕的胃 成為許多人納入口袋名單中的首選 1056327789_c.jpg

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一踏入門口 就能看到活體海鮮水族箱 裡面展示著水姑娘龍蝦、波士頓龍蝦、南非鮑魚....等頂級海鮮 1057724902_c.jpg

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「餖煣海鮮鍋物」的裝潢走的是簡約而優雅的風格 主色調為柔和的藍色 搭配清新的海浪線條設計

天花板上懸掛著如夢似幻的藍色水母吊飾 彷彿進入海洋的深處 營造出一種舒適且愜意的用餐氛圍

靠窗的座位區 還能邊享用美食邊欣賞新竹護城河的迷人風景 絕對能讓人心情放鬆

餐廳的名字「餖煣」取自日文「どうぞ」的音譯 帶有熱情歡迎的意味

餐桌之間距離寬敞 動線設計流暢 無論是辦理謝師宴、尾牙等包場活動 還是獨自前來用餐 都能提供舒適的空間  火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮龍蝦鍋物 聚餐約會首選｜餖煣海鮮鍋物(新竹東區美食推薦)

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1057723925_c.jpg餖煣海鮮鍋物｜飲料區

有多款罐裝汽水、果汁、熱茶、咖啡...等 都是無限暢飲的 1059133337_c.jpg

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1057723925_c.jpg餖煣海鮮鍋物｜醬料區 

醬料分別有碎洋蔥、蒜泥、海鮮白醋汁、蔥花、辣椒、沙茶醬、芝麻醬、蘿蔔泥、水果醬油....應有盡有 1059206249_c.jpg

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ＹＵＮＯ此次用餐是點這套雙人海陸套餐 菜色會依照季節性做調整

壽星活動 2024.9.20-2024.12.31 女性當日送白皙鮮蝦

男性當日壽星送蛤蠣幾歲送幾顆

更多活動請上官網查詢 需2日前訂位告知

餖煣海鮮鍋物訂位:火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮龍蝦鍋物 聚餐約會首選｜餖煣海鮮鍋物(新竹東區美食推薦)點我

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湯底部分提供五種選擇 推薦必點「餖煣招牌秘製湯頭」以大骨、老母雞和各種蔬果熬煮而成 清甜爽口

另一款ＹＵＮＯ選的是麻辣湯頭 香辣過癮 非常適合搭配肉品 讓滋味更加豐富 湯底選擇多樣 能滿足不同口味的需求 1059138072_c.jpg

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小菜部分則有百香果青木瓜、柚子醃蘿蔔和韓式泡菜 各具特色

百香果青木瓜酸甜爽脆 柚子醃蘿蔔清香可口 韓式泡菜則辛辣開胃 增添了豐富的味覺層次  1059137396_c.jpg

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附餐四選一 ＹＵＮＯ點的是王子麵、拉麵 拉麵相當Q彈好吃

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蔬菜盤有高麗菜、時蔬、玉米、新竹貢丸、南瓜、木耳、菇類....等等 新鮮時蔬搭配餖煣招牌秘製湯頭

讓蔬菜的天然甜味更加明顯 對於愛吃菜的ＹＵＮＯ而言 真的好滿足啊  1059632538_c.jpg

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還有頂級餐廳才有的「秀菜環節」餖煣海鮮鍋物會將高檔食材端上盤展示給客人

活體海鮮如南非鮑魚和波士頓龍蝦會先上桌供客人拍照 用手機和相機先「食」

活跳跳的新鮮食材 不僅讓人感受到視覺上的震撼 也保證了食材的鮮度 讓人倍感期待  1061357315_c.jpg

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超霸氣的鮮活海鮮盤 豐富的海鮮盛宴提供活體波士頓龍蝦、新鮮活鮑魚、天使紅蝦、3S級干貝、紋甲花枝、青衣魚肉、小卷和大蛤蜊

能一次品嚐來自大海的各種美味 每一種海鮮都保證新鮮 肉質飽滿滑嫩 鮮甜的口感令人回味無窮  1068540323_c.jpg

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活龍蝦堪稱火鍋的靈魂人物 不僅能享用到彈牙的蝦肉 蝦頭也富含濃郁的蝦膏 將蝦頭拿去熬湯煮粥

可以讓湯頭瞬間升級 變得更加鮮美濃郁 讓人一口接一口停不下來 cgm560df6e269092b24797920df26347639877.gif

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日本生食干貝嫩口又鮮美 令人難忘 青衣魚更是愛吃海鮮老饕的首選 其肉質細緻並帶有彈牙的膠質感

天使紅蝦的蝦肉也同樣新鮮無話說 吃起來鮮甜脆彈 每一口都能品味到大海的鮮美滋 是不可錯過的海鮮饗宴  BLOG2.gif

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蛤蠣顆顆飽滿又鮮甜 加入湯底後 每一口都能品嚐到大海的精華 

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餐加入LINE會員   火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮龍蝦鍋物 聚餐約會首選｜餖煣海鮮鍋物(新竹東區美食推薦)點我 不僅有入會贈好禮及壽星生日禮 還會有會員專屬活動 可集點兌換商品...等等

另外ＹＵＮＯ幫各位爭取到好康 凡來店用餐 輸入【YUNO058】即可免費領取鯛魚片電子券

加入line優惠【提供專屬鯛魚片領取】到12/31  cgm449a865a4790c9e18a8f7cb09e89ad48864.gif

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1057723925_c.jpg餖煣海鮮鍋物 | 美國胸腹牛五花

還可以選兩種肉品搭配 ＹＵＮＯ選的是美國胸腹牛五花及國產梅花豬

牛五花以其豐富的肉質和鮮美的口感著稱 切割自胸腹部 肉質滑嫩

脂肪分布均勻 烹煮後更是充滿香氣 吃起來牛肉香氣特別濃厚。

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1057723925_c.jpg餖煣海鮮鍋物 | 國產梅花豬

梅花豬肉質細緻 帶有均勻的脂肪分布 煮熟後既滑嫩又多汁 cgmd6fc701dd6fd6d2017fbad5ed4150629715.gif

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飯後甜點提供的是北海道Niseko冰棒 每支冰棒中間都夾有美味餡料 特別推薦夏日限定的哈密瓜口味

清爽甜美 非常消暑 巧克力口味則濃郁香滑 讓人回味無窮 為用餐畫上完美句點 cgm05cc393668082363c1f11aa8f1c65aa5110.gif

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「餖煣海鮮鍋物」除了提供單人鍋選擇外 還有多人套餐和鴛鴦火鍋可供選擇

最便宜只需$360元起即可享用 這裡的活體海鮮火鍋絕對不容錯過 每一口都充滿海洋的味道

用餐前 記得先加入LINE會員 火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮龍蝦鍋物 聚餐約會首選｜餖煣海鮮鍋物(新竹東區美食推薦)點我    可獲得入會贈品、壽星生日禮物 還有會員專屬活動及集點兌換商品的機會

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經過附近時不妨也來餖煣海鮮鍋物嘗嘗看吧!!火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮龍蝦鍋物 聚餐約會首選｜餖煣海鮮鍋物(新竹東區美食推薦)

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