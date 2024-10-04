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新竹東區新開幕火鍋首選「餖煣海鮮鍋物」

多款頂級肉品跟生猛海鮮 還吃得到活鮑魚跟活體龍蝦.....等食材

小菜以及各式罐裝汽水、飲料機都是無限量供應 絕對能吃得超級飽！

地標新竹護城河美食大樓 一棟可吃到燒肉定食/海鮮火鍋/燒肉吃到飽 來到這裡可以盡情享用美食

用餐環境典雅又大器 享用美味火鍋的同時 還能欣賞到綠意盎然的美景 給人一種身心放鬆的愉悅感

單人最低海鮮品嘗528起 真的超值 很適合跟家人聚會、朋友慶生、商業聚餐、情侶約會的首選推薦

原文:餖煣海鮮鍋物｜火鍋控必訪！護城河畔賞景吃生猛海鮮鍋物 聚餐約會首選 。菜單價位(新竹東區美食推薦)



餖煣海鮮鍋物在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:餖煣海鮮鍋物

餖煣海鮮鍋物電話:03-526-5629

餖煣海鮮鍋物營業時間:12:00-22:00 詳見官網或google商家資訊

餖煣海鮮鍋物訂位: 點我

餖煣海鮮鍋物ＦＢ: 點我

餖煣海鮮鍋物ＩＧ: 點我

餖煣海鮮鍋物地址:新竹市東區勝利路24號2樓

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以餖煣海鮮鍋物為主

文章內有餖煣海鮮鍋物地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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「餖煣海鮮鍋物新竹店」位於新竹市東區勝利路24號二樓 新竹護城河旁 好豆味豆花隔壁

從火車站步行5分鐘即可到達 開車前往的小夥伴們也可以停在晶品城旁的停車場

交通相當便利 用餐前後還能漫步在旁邊的河畔

東區護城河美食大樓整棟建築都是欣欣坊餐飲集團 熟悉的品牌有好客燒肉 為燒肉放題起 家 分別為

一樓：揪㵑(ㄏㄜˋ)燒肉定食主打一個人也可以好好享受燒烤美味的個人燒肉定食 為喜歡獨處的朋友提供美味燒烤

二樓：餖(ㄉㄡˋ)煣(ㄖㄡˇ) Dozo 以生猛海鮮鍋物為主 提供現撈海鮮和精緻多款湯頭

三樓：揪好客以頂級食材吃到飽的概念攏絡了許多老饕的胃 成為許多人納入口袋名單中的首選

一踏入門口 就能看到活體海鮮水族箱 裡面展示著水姑娘龍蝦、波士頓龍蝦、南非鮑魚....等頂級海鮮

「餖煣海鮮鍋物」的裝潢走的是簡約而優雅的風格 主色調為柔和的藍色 搭配清新的海浪線條設計

天花板上懸掛著如夢似幻的藍色水母吊飾 彷彿進入海洋的深處 營造出一種舒適且愜意的用餐氛圍

靠窗的座位區 還能邊享用美食邊欣賞新竹護城河的迷人風景 絕對能讓人心情放鬆

餐廳的名字「餖煣」取自日文「どうぞ」的音譯 帶有熱情歡迎的意味

餐桌之間距離寬敞 動線設計流暢 無論是辦理謝師宴、尾牙等包場活動 還是獨自前來用餐 都能提供舒適的空間

餖煣海鮮鍋物｜飲料區

有多款罐裝汽水、果汁、熱茶、咖啡...等 都是無限暢飲的

餖煣海鮮鍋物｜醬料區

醬料分別有碎洋蔥、蒜泥、海鮮白醋汁、蔥花、辣椒、沙茶醬、芝麻醬、蘿蔔泥、水果醬油....應有盡有

ＹＵＮＯ此次用餐是點這套雙人海陸套餐 菜色會依照季節性做調整

壽星活動 2024.9.20-2024.12.31 女性當日送白皙鮮蝦

男性當日壽星送蛤蠣幾歲送幾顆

更多活動請上官網查詢 需2日前訂位告知

餖煣海鮮鍋物訂位: 點我

湯底部分提供五種選擇 推薦必點「餖煣招牌秘製湯頭」以大骨、老母雞和各種蔬果熬煮而成 清甜爽口

另一款ＹＵＮＯ選的是麻辣湯頭 香辣過癮 非常適合搭配肉品 讓滋味更加豐富 湯底選擇多樣 能滿足不同口味的需求

小菜部分則有百香果青木瓜、柚子醃蘿蔔和韓式泡菜 各具特色

百香果青木瓜酸甜爽脆 柚子醃蘿蔔清香可口 韓式泡菜則辛辣開胃 增添了豐富的味覺層次

附餐四選一 ＹＵＮＯ點的是王子麵、拉麵 拉麵相當Q彈好吃

蔬菜盤有高麗菜、時蔬、玉米、新竹貢丸、南瓜、木耳、菇類....等等 新鮮時蔬搭配餖煣招牌秘製湯頭

讓蔬菜的天然甜味更加明顯 對於愛吃菜的ＹＵＮＯ而言 真的好滿足啊

還有頂級餐廳才有的「秀菜環節」餖煣海鮮鍋物會將高檔食材端上盤展示給客人

活體海鮮如南非鮑魚和波士頓龍蝦會先上桌供客人拍照 用手機和相機先「食」

活跳跳的新鮮食材 不僅讓人感受到視覺上的震撼 也保證了食材的鮮度 讓人倍感期待

超霸氣的鮮活海鮮盤 豐富的海鮮盛宴提供活體波士頓龍蝦、新鮮活鮑魚、天使紅蝦、3S級干貝、紋甲花枝、青衣魚肉、小卷和大蛤蜊

能一次品嚐來自大海的各種美味 每一種海鮮都保證新鮮 肉質飽滿滑嫩 鮮甜的口感令人回味無窮

活龍蝦堪稱火鍋的靈魂人物 不僅能享用到彈牙的蝦肉 蝦頭也富含濃郁的蝦膏 將蝦頭拿去熬湯煮粥

可以讓湯頭瞬間升級 變得更加鮮美濃郁 讓人一口接一口停不下來

日本生食干貝嫩口又鮮美 令人難忘 青衣魚更是愛吃海鮮老饕的首選 其肉質細緻並帶有彈牙的膠質感

天使紅蝦的蝦肉也同樣新鮮無話說 吃起來鮮甜脆彈 每一口都能品味到大海的鮮美滋 是不可錯過的海鮮饗宴

蛤蠣顆顆飽滿又鮮甜 加入湯底後 每一口都能品嚐到大海的精華

餐加入LINE會員 點我 不僅有入會贈好禮及壽星生日禮 還會有會員專屬活動 可集點兌換商品...等等

另外ＹＵＮＯ幫各位爭取到好康 凡來店用餐 輸入【YUNO058】即可免費領取鯛魚片電子券

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餖煣海鮮鍋物 | 美國胸腹牛五花

還可以選兩種肉品搭配 ＹＵＮＯ選的是美國胸腹牛五花及國產梅花豬

牛五花以其豐富的肉質和鮮美的口感著稱 切割自胸腹部 肉質滑嫩

脂肪分布均勻 烹煮後更是充滿香氣 吃起來牛肉香氣特別濃厚。

餖煣海鮮鍋物 | 國產梅花豬

梅花豬肉質細緻 帶有均勻的脂肪分布 煮熟後既滑嫩又多汁

飯後甜點提供的是北海道Niseko冰棒 每支冰棒中間都夾有美味餡料 特別推薦夏日限定的哈密瓜口味

清爽甜美 非常消暑 巧克力口味則濃郁香滑 讓人回味無窮 為用餐畫上完美句點

「餖煣海鮮鍋物」除了提供單人鍋選擇外 還有多人套餐和鴛鴦火鍋可供選擇

最便宜只需$360元起即可享用 這裡的活體海鮮火鍋絕對不容錯過 每一口都充滿海洋的味道

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經過附近時不妨也來餖煣海鮮鍋物嘗嘗看吧!!