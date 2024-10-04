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新北新開幕火鍋店 黑市Shabu涮涮鍋，開幕活動送海鮮盤，只要打卡還可以蛤蜊抓多少吃多少喔！免費的昆布湯底就好喝到不行，有加薑絲跟蔬果熬煮，鮮甜不口渴！肉質超棒牛肉還是Prime等級也太好了吧！免服務費一個人不用500元吃到肚子爆掉！

黑市shabu火鍋新莊店位置

黑市shabu火鍋新莊店就在新莊中平路上，拿坡里炸雞店的對面，之前本來開在淡水竹圍，終於開過來新莊啦！品質跟氛圍一直備受肯定，淡水店在google上更有4.7的超高分，新莊店現在新開幕，分數也是5分的超高分喔！

黑市shabu火鍋用餐環境

黑白色調的黑市shabu火鍋很時髦，色系超統一！

在最上面居然還有書架，很有特色，磁磚的牆壁看起來也很乾淨舒服。

開幕活動！ 打卡抓蛤蜊！抓多少吃多少

這波的活動很大方，不僅點鍋送海鮮盤

還有打卡抓蛤蜊，一個大手掌下去能抓多少就吃多少！

打完卡後，店員就會端上一大盆的蛤蜊，讓你大手一抓看能抓到多少

William手真的超大，直接抓個10多顆！有夠爽！

黑市shabu火鍋菜單價格

一開始看黑市shabu火鍋的菜單有一點點困難

他的字小到像是中文字有毒一樣，看太多會有性命危險

小到看完眼睛會痛！！對老花眼或是視力比較不好的人，超級不友善！

尤其是那個價格跟下面的說明，如果是黑底白字還有機會看到

白底黑字還細字體

到底想要怎樣！

你有看到那個oz數跟旁邊的+符號

根本已經是原子筆筆尖的大小～老花眼的Dong直接看到流目油！

Dong跟William很努力地看完菜單

最後覺得雙人套餐真的比較划算！兩個人只要900元，可以吃到三種肉，現在活動又送海鮮盤，根本就海陸雙拼了！

黑市shabu火鍋wifi密碼

在黑市shabu火鍋店內網路真的超慢！所以在這邊一定要使用店內的wifi

不然你也不用想打卡了

雙人套餐 900元

我們這次點雙人套餐，也是有兩個鍋、兩個菜盤、兩份副食，還有三盤肉！這樣一個人才450，還有海鮮盤跟抓到的蛤蜊！

真的也是很彭派

蔬菜滿滿菜盤

他們的菜盤給的食材真的很讚！沒有再製品！吃起來超舒服的～葉菜給的份量也很大，除了高麗菜下面還壓著空心菜喔！

美國Prime等級霜降牛

雖然黑市shabu火鍋強調都使用原肉，但是我真的沒有想到居然給的是Prime等級的霜降牛哀！

450元還吃好肉，真的有夠爽～

匈牙利松阪豬

豬肉給的等級也很好，而且都是切得很厚

吃起來很過癮～

美國雪花牛

雪花牛的等級雖然沒寫出來，但是吃起來也很鮮甜

我覺得肯定也是很不錯的肉質！

海鮮盤(一人一盤)

海鮮盤給的大干貝超好吃！

而且不是冰凍的，是柔軟解凍好的那種，新鮮是一眼就看的出來

旁邊的草蝦還幫你剝殼都剝好，煮了直接吃就好，很鮮甜很Q彈很好吃

不管是海鮮盤或是打卡抓蛤蜊的蛤蜊都很新鮮，都還會吐舌頭

煮下去每一顆都飽滿鮮甜，肉質扎實有彈性！

副食-蔥醬飯

黑市shabu火鍋的副食選項有一個比較特別

是蔥醬飯，其實就是燒臘店常吃到的油蔥醬拌飯，意外的滿搭的喔！

附餐飲料

套餐的附餐飲料是手搖飲，一人一杯真的很台灣～

還可以調整甜度跟冰塊，有夠浮誇

整體吃下來，黑市shabu火鍋強不僅食材很不錯，就連湯頭都讓人覺得十分滿意，吃起來不口渴也不會有調味湯粉的粉味，吃的到蔬果清甜裡面還有加薑去腥，所以煮海鮮也很搭襯！

重點是目前開幕的活動真的太誘人了！超級划算，新北火鍋新開幕黑市shabu火鍋真的可以試試看喔！

店家/景點資訊

店家名稱：黑市shabu 新莊店

所在地址：242臺灣新北市新莊區中平路41號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:30

店家電話：02 2998 3380

評價：★★★★★ Google即時導航





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