這家位在永康街距離東門捷運站步行不到十分鐘距離的老字號台菜料理餐廳喫飯食堂，主打各式特色台菜料理和傳統小吃如招牌煎豬肝、招牌封肉、台式滷豬腳、台式三杯雞、招牌芋頭卷(手工)、沙茶牛肉、五香雞卷，還有海鮮類、薑蔥小卷、梅汁比目魚、紅燒海鱸魚等具有相當水準的台式料理，而且份量都有小份跟中份可以選擇，最特別的是很多辦桌菜的料理經過師傅一一改良讓不只小家庭或是2~4個人即可以沒有負擔的享受每一道菜色，也不須擔心吃不完的問題,是大安區聚餐的好選擇

1.喫飯食堂︱交通、營業資訊

喫飯食堂

住址：台北市大安區永康街8巷5號

電話：02 2322 2632

FB粉絲團：https://www.facebook.com/chifanshitang/

2.喫飯食堂︱餐廳環境

喫飯食堂的裝潢古色古香，暖黃色的燈光，搭配著木質桌椅，營造出溫馨舒適的用餐氛圍

有圓桌、方桌還有半開放式的包廂座位

還有茶水免費供應

3.喫飯食堂︱菜單/價位

一進餐廳就有詳細的菜單和價目表讓人很放心

還有實際的菜色可以讓客人參考，菜色更是超多種選擇

4.喫飯食堂︱招牌煎豬肝(小）$180

煎豬肝不愧是店裡的招牌菜色之一，豬肝煎的軟嫩適中不過硬，帶有濃郁的醬香口感帶有一點甜味

5.喫飯食堂︱招牌封肉（小）$200

個人最喜歡的菜色之一，招牌封肉也有小份可以選擇，肥而不膩，肥瘦相間的比例恰到好處，是一道入口即化的經典美味

6.喫飯食堂︱台式三杯雞（小)$300

選用帶皮雞腿肉，吃起來不會過於乾柴，雞肉在烹調過程中充分吸收醬汁，每一口都能吃到濃郁的醬汁風味十分下飯

7.喫飯食堂︱梅汁比目魚（小）$240

炸的金黃酥脆的比目魚淋上酸甜的梅汁，讓梅汁的香氣與鮮嫩魚肉的鮮甜完美融合，每一口都能感受到多層次的風味

8.喫飯食堂︱酸菜竹筍肉片湯（小）$250

酸菜竹筍肉片湯是一道經典的台式湯品，酸香開胃、清爽解膩，酸菜的口感爽脆與竹筍、肉片很是搭配，全家喝到一滴不剩

9.喫飯食堂︱豬油拌飯$20/白飯$20

到喫飯食堂一定要點碗白飯或是古早味的豬油拌飯，因為菜色實在都太下飯了

10.喫飯食堂︱個人評價

一直都很喜歡永康街的氛圍，不是人車鼎沸的喧鬧而是具有自已獨特的味道，去年英國著名的「Time Out」雜誌也曾公布了「全球最酷街道(The 33 coolest streets in the world)」；全球共有33條街道上榜，其中亞洲No.1、全球排名第4就是台北永康街，兩大一小可以輕鬆品嚐四菜一湯，並感受富有人情味的台式料理餐廳喫飯食堂，還可以在永康街悠閒的散步，有機會會再來訪品嚐其他菜色

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