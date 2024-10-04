吃心絕對 2024 年 8 月 26 日 在〈鳳山美食 – 迷路鬆餅 x 溫馨氛圍中享受天然發酵的美味驚喜〉中留言功能已關閉

關於迷路鬆餅的兩三事

位於鳳山的文青鬆餅專賣店，深受當地居民和遊客的喜愛，這家店的鬆餅以酥脆可口，手作果醬搭配而聞名，並且價格親民，非常適合三五好友聚會，或一個人放空享受美食。

迷路鬆餅短影片



▲為了搭配迷路鬆餅的文青氛圍，搭配一首輕鬆愉快的日文歌曲

《やさしさに包まれたなら》（若被溫柔包圍）是由松任谷由實（原名荒井由實）創作並演唱的一首經典歌曲。

為吉卜力工作室的動畫電影《魔女宅急便》選用為片尾曲而廣為人知，這首歌的旋律溫暖，歌詞充滿了溫馨和希望，非常適合在享用美味鬆餅時播放。

歌詞描述了童年時期對神明的信仰和夢想成真的奇蹟，並表達了在溫柔的包圍下，所有看到的事物都是訊息的美好意境。

完整歌曲連結：https://www.youtube.com/watch?v=Y-mMCNbR940&ab_channel=D.C.J

迷路鬆餅位置與環境



▲▼店家位於捷運鳳山站，從2號出口走路只要4分鐘。



▲一路延著鳳山中華街觀光夜市走過來，路上很多老店，例如老張愛玉冰等等。



▲某間店的植物。

店內環境



▲▼店內的環境非常溫馨舒適。這裡有木製的桌椅，牆上掛著迷你鹿頭裝飾和一些相框，增添了不少趣味。書架上擺滿了書籍和小擺設，讓人感覺像在家裡一樣放鬆。店內的燈光柔和，營造出一種溫暖的氛圍，非常適合閱讀或享受一頓悠閒的餐點。



▲店內的書籍很多，從大人到小孩子的都有哦。



▲農曆七月應景書籍。



▲▼寄賣的手工小物。

農曆七月限定活動



▲▼農曆七月限定的「魔神仔甲勾追」的蓋章！歡迎大家來集章

迷路鬆餅菜單

套餐系列

甜味鬆餅

鹹味鬆餅

飲料

甜點

烈日鬆餅

麻釋鬆餅

迷路鬆餅餐點介紹

✅ 法式雙醬鬆餅 💰130



▲▼今天點法式雙醬鬆餅，有七種法式果醬+五種手工 抹醬，擇二搭配，今天選的是，紅蘿蔔香橙+藍莓芭娜娜。鬆餅出場時疊成一座山，很可愛，打開後裡面還有奶油跟冰淇淋，餅是外脆內軟的，口感豐富多層次。



▲他們家的鬆餅都是使用自製發酵麵糊，無添加香精、膨鬆劑等化學成份。



▲▼法式果醬做起來比較麻煩，之前有做過，需要多放置一天去漬水果，所以風味會更有層次變化哦！

✅ 玉米香腸鬆餅 💰65



▲▼另外點了一個鹹味鬆餅，他們家的鹹味鬆餅共有13種口味，今天吃的是玉米香腸，鹹香可口讓人一口接一口。

✅ 鳳梨奇異果可爾必思 💰50

這款飲品將鳳梨和奇異果的清爽果香與可爾必思的酸甜結合，口感清新，適合夏日消暑。鳳梨的甜味和奇異果的微酸完美平衡，讓每一口都充滿了水果的自然香氣。

✅ 香檸木瓜奶茶 💰45



▲奶茶搭配店家自製的法式手工果醬。這款奶茶加入了香檸木瓜果醬，帶有淡淡的檸檬香氣和木瓜的甜味。奶茶的濃郁與果醬的清新相得益彰，口感特別且順口，適合喜歡嚐鮮的朋友。

迷路鬆餅營業資訊

🏠 鳳山區新生街86之9號

⌚️ 09:00~18:00

🛏️ 星期日休息

☎️ 0976-582-745

🚈 台鐵鳳山車站 走路7分鐘

🚇 捷運鳳山站 走路4分鐘

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