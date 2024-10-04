吃心絕對 2024 年 8 月 27 日 在〈味芳珍咖啡牛奶 x 台式經典早餐 | 40年不變的美食記憶〉中留言功能已關閉

關於味芳珍咖啡牛奶兩三事

位於三民區的老字號早餐店，成立於民國71年（1982年），今已有40多年的歷史，這家店以其獨特的咖啡牛奶和傳統早餐而聞名，吸引了許多當地居民和遊客前來品嚐。

第一次來人爆多，不知道是不是正常速度，等了應該有半小時吧，飲料有咖啡牛奶、草莓牛奶之類的，還有鮮奶紅茶、鮮奶綠茶。









味芳珍咖啡牛奶短影片

🎵背景音樂

「金魚花火」(Kingyo Hanabi) by 大塚愛

這首歌的旋律優美，帶有一種淡淡的懷舊和溫馨感，非常適合搭配老字號早餐店和傳統美食的氛圍。

味芳珍咖啡牛奶位置與環境



▲▼味芳珍咖啡牛奶的店內環境充滿了懷舊的氣息，讓人感受到濃厚的在地文化氛圍。店內裝潢簡單樸實，綠色圓形的招牌上寫著各種餐點和價格，牆上還掛著紅色的裝飾，增添了傳統的感覺。顧客們坐在各自的桌子上享用美食，有些人在排隊點餐，整體氛圍非常熱鬧。

味芳珍咖啡牛奶菜單

飲品

– **咖啡牛奶**：招牌飲品，口感順滑，咖啡香氣濃郁。

– **奶茶**：經典的奶茶飲品，適合搭配早餐。

– **綠茶**：清爽的綠茶，適合解渴。

### 早餐

– **脆皮蛋餅**：外皮酥脆，內餡豐富，可以選擇加上燒肉、玉米起司等配料。

– **薯餅**：炸得酥脆的薯餅，搭配蛋餅一起吃是經典組合。

– **蘿蔔糕**：外皮煎得金黃酥脆，內部軟嫩。

### 其他餐點

– **燒肉蛋吐司**：燒肉和蛋的完美結合，夾在吐司中，口感豐富。

– **玉米起司蛋餅**：玉米和起司的搭配，讓蛋餅更加美味。

味芳珍咖啡牛奶餐點介紹

✅ 咖啡牛奶 💰30/小 | 💰35/大



▲味芳珍的招牌飲品，今天自帶環保杯來喝，沒有比較便宜。咖啡牛奶的口感順滑，咖啡香氣濃郁，甜度適中，不會過於甜膩。這款飲品非常適合搭配早餐，讓你在早晨享受一杯提神的咖啡牛奶。

✅ 燒肉總匯 💰50



▲▼總匯是四片吐司，裡面夾了美奶滋、火腿、雞蛋、小黃瓜跟燒肉，很傳統的口味。

疊好後，再從斜對線切兩刀，變成四塊等腰三角形，再插上牙籤，看起來很簡單但卻精美，外表烤的酥脆，一口吃下，能吃到所有的食材，物超所值，口感豐富層次分明。

脆皮蛋餅

蛋餅外皮煎得酥脆，內餡豐富，可以選擇加上燒肉、玉米起司等配料，口感層次豐富。

薯餅

炸得酥脆的薯餅，搭配蛋餅一起吃是經典組合。

蘿蔔糕

外皮煎得金黃酥脆，內部軟嫩，是另一道受歡迎的點心。

味芳珍咖啡牛奶營業資訊

🏠 三民區大豐二路155號

⌚️ 06:30–13:00

☎️ 07-386-0741

🚈 輕軌樹德家商站 走路8分鐘



檢視較大的地圖

❤ 高雄美食影片 https://www.youtube.com/c/高雄旅遊王

❤ 最新文章 http://khguide.com

❤ TikTok https://www.tiktok.com/@khguide.com

❤ 最新速報 https://www.instagram.com/__kheat__/









